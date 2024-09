ETV Bharat / state

హైడ్రా పేరుతో కాంగ్రెస్​ హైడ్రామాలాడుతోంది : బండి సంజయ్ - Bandi Sanjay ON Hydra

By ETV Bharat Telangana Team

Bandi Sanjay about Hydra ( ETV Bharat )

Central Minister Bandi Sanjay on Hydra : కాంగ్రెస్ పట్ల ప్రజల్లో వస్తున్న వ్యతిరేకతను దారి మళ్లించేందుకు ‘హైడ్రా’ పేరుతో ప్రభుత్వం హై డ్రామాలాడుతోందని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్​ మండిపడ్డారు. గత కొద్దిరోజులుగా హైడ్రా వ్యవహరిస్తున్న తీరును చూస్తుంటే విశ్వాసం పోతోందన్నారు. సామాన్యులను కూడా ఇబ్బంది పెడుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తాను మొదట హైడ్రాకు మద్దతు ఇచ్చానని, పెద్దలు అక్రమంగా కట్టుకున్న భవనాలను, విల్లాలను, ఫాంహౌజ్​లను కూల్చితే సమర్ధించానన్నారు. కానీ పొట్టకూటి కోసం వ్యాపారం చేసుకునే షాపులను, పేదల ఇండ్లను కూల్చుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన ఆయన, ఇకపై ఊరుకునే ప్రసక్తే లేదన్నారు.

MP Raghunandan rao Demanded to Extend Hydra in All Districts : మరోవైపు బండి సంజయ్ వ్యాఖ్యలకు భిన్నంగా మెదక్ ఎంపీ రఘునందన్ రావు స్పందించారు. హైడ్రాను కేవలం రాజధాని హైదరాబాద్​లోనే కాకుండా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో విస్తరించి అక్రమ నిర్మాణాల కూల్చివేతలు చేపట్టాలని డిమాండ్​ చేశారు. ఇవాళ సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక పురపాలిక పరిధి చెల్లాపూర్​లో 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులతో అంతర్గత రహదారి నిర్మాణ పనులకు భూమి పూజ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. హైడ్రా పని తీరుతో పాటు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయన్నారు. కొన్ని ప్రాంతాలకు కొన్నిచోట్లకే పరిమితం అయితే హైడ్రాపై ప్రజలకు అనుమానాలు వస్తున్నాయని తెలిపారు.

హైడ్రా నిష్పక్షపాతంగా పని చేయాలి : బఫర్‌జోన్, ఎఫ్​టీఎల్​లో ఎలాంటి నిర్మాణాలున్నా కూల్చేయాలని పునరుద్ఘాటించారు. కోకాపేటలో నిరుపేద బాధితులకు 200 గజాల స్థలం ఇవ్వాలని డిమాండ్​ చేశారు. హైడ్రా పనితీరు నిష్పక్షపాతంగా ఉండాలని రంగనాథ్​కు సూచించారు. లేదంటే కమిషనర్​ ఉద్యోగం వదిలి పోలీసు నౌకరి చేసుకోవాలని హితవు పలికారు. చెరువు, కుంటల బఫర్​జోన్, ఎఫ్​టీఎల్ కింద నిర్మాణాలు తొలగిస్తే ప్రజల మద్దతు కూడా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.

'చెరువులో కట్టిన ఇళ్లను కూల్చివేయకపోతే హైడ్రా పనితీరుపై, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి పనితీరుపై ప్రజలకు అనుమానాలు వస్తాయి. నేను స్పష్టంగా చెబుతున్నా. నీళ్లల్లో పూర్తయిన ఇళ్లు పదేళ్ల నుంచి ఉంటున్నాయి. అవి కూల్చాల్సిందే, నూటికి నూరు శాతం ఎఫ్​టీఎల్, బఫర్‌జోన్​లోని నిర్మాణాలు కూడా క్లియర్​ చేయాల్సిందే. హైడ్రాను హైదరాబాద్​కే కాకుండా అన్నీ జిల్లాలకు విస్తరించాలని ప్రజలు, ప్రతిపక్ష నేతలు కోరుకుంటున్నారు. అవి విధంగా బఫర్‌జోన్, ఎఫ్​టీఎల్​లో ఎలాంటి నిర్మాణాలున్నా కూల్చేయాలి'- రఘునందన్‌ రావు, బీజేపీ ఎంపీ

తెలంగాణకు హాని చేసే వారు ఎవరైనా సరే వారితో పోరాడతాం : రఘునందన్‌ రావు - Raghunandan Rao Meet The Press