PM VIDYA LAKSHMI SCHEME FULL DETAILS : ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ఉన్నత చదువులకు ఎవరూ దూరం కాకూడదనే ఉద్దేశంతో విద్యార్థులకు అండగా నిలిచేందుకు కేంద్రం నిర్ణయించింది. వికసిత్ భారత్ లక్ష్య సాధనలో భాగంగా సాయం అందించేందుకు పీఎం విద్యాలక్ష్మి పథకానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందులో మొత్తం 86 రకాల విద్యా రుణాలు మంజూరుకు ఊతమిస్తోంది. దేశంలో పేరున్న 860 విద్యాసంస్థల్లో అడ్మిషన్ పొందినవారికి ఎలాంటి సెక్యూరిటీ, గ్యారంటీలు అవసరం లేకుండానే అప్లై చేసుకున్న 15 రోజుల్లోపే రుణం మంజూరు చేసి చదువులకు సహకారం అందించనుంది.
ప్రస్తుతం విద్యాసంవత్సరం మొదలైంది. ఉన్నత విద్యకు ఆర్థిక పరిస్థితులు సరిపోని వారికి పీఎం విద్యాలక్ష్మి పథకం ద్వారా రుణాలు ఇచ్చి వారి విద్యను పూర్తి చేయడానికి బ్యాంకులు సిద్ధం అవుతున్నాయి. ఇంజినీరింగ్, వైద్యం, ఛార్టెడ్ అకౌంటెంట్, మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఎంఎస్, ఐఐటీ, వృత్తి విద్యా, విమానయాన కోర్సులు, యూజీసీ, ఏఐసీటీఈ, ఎంసీఐ, ఇతర ప్రభుత్వ అధీకృత సంస్థలు, విశ్వవిద్యాలయాల్లో చదువుకునే వారికి రుణాలు ఇస్తారు.
తుది గడువు లేదు : దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు పది, ఇంటర్, డిగ్రీ మార్కుల జాబితాలు, చివరిసారిగా పూర్తిచేసిన కోర్సుకు చెందిన ఉత్తీర్ణతా పత్రం, తదుపరి చదవాలనుకుంటున్న కోర్సుకు సంబంధించిన అడ్మిషన్ పత్రాలు, ఆదాయ ధ్రువపత్రం అవసరం. దరఖాస్తుకు తుది గడువు ఏమీ లేదు.
ఇలా అప్లై చేసుకోండి : తొలుత పీఎం విద్యాలక్ష్మి పోర్టల్ (www.vidyalakshmi.co.in)లోకి వెళ్లి పేరు, ఫోన్ నంబర్, ఈ-మెయిల్ ఐడీ, చిరునామాతో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. సాధారణ విద్యారుణం అప్లికేషన్ ఫారం పూర్తి చేయాలి. అవసరమైన ధ్రువపత్రాలను అప్లోడ్ చేయాలి. అర్హతల మేరకు మంజూరుకు అవకాశం ఉంటుంది. రూ.4 లక్షల్లోపు మొదటి, రూ.4 లక్షలు- రూ.7.5 లక్షలు రెండో, రూ.7.5 లక్షలకు పైగా మూడో విభాగంలో అందిస్తారు. వివరాలు ఫోన్, ఈ-మెయిల్కు ఎప్పటికప్పుడు మెసేజ్ రూపంలో వస్తుంటాయి. అందుకు అనుగుణంగా ముందుకు సాగాల్సి ఉంటుంది.
పూచీకత్తు అవసరం లేదు : రూ.7.5 లక్షల్లోపు ఎలాంటి పూచీకత్తు లేకుండా అందిస్తారు. అంతకంటే ఎక్కువ పొందాలంటే తప్పనిసరిగా సెక్యూరిటీ చూపించాలి. అర్హులైన విద్యార్థులు విద్యాలక్ష్మి పోర్టల్ ద్వారా రుణాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో రుణాలు ఇస్తారు.
15 రోజుల్లో రుణం మంజూరు : విద్యాలక్ష్మి పోర్టల్లో అప్లై చేసుకున్న 15 రోజుల్లో రుణం మంజూరు చేస్తారు. చదువుకు అయ్యే ఖర్చులతోపాటు ట్యూషన్ ఫీజు, వసతి, రవాణా ఖర్చులను కలిపి రుణం పొందే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలో ఎలాంటి ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీలు వసూలు చేయరు.
