డైట్‌లో మెరుగైన శిక్షణపై కేంద్రం దృష్టి - రాష్ట్రంలోని మూడు కళాశాలలు ఎంపిక - Better Training in DIET Colleges

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Central Govt Initiative For Changes in Education System: మారుతున్న పరిస్థితులు, పెరుగుతున్న అవసరాలకు తగ్గట్టు విద్యా వ్యవస్థలో మార్పులకు కేంద్రప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. జాతీయ విద్యావిధానం-2020లో భాగంగా పాఠ్యాంశాలతో పాటు గుణాత్మక, సాంకేతిక అంశాలనూ ప్రాథమిక విద్యా దశలోనే పెంపొందించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఇందుకు విద్యా వ్యవస్థలో మూలమైన ఉపాధ్యాయ శిక్షణ కళాశాలల నుంచే మార్పునకు కార్యాచరణ రూపొందించింది. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా 125 డైట్​లకు కేంద్రం నిధులు ఇవ్వగా రాష్ట్రానికి సంబంధించి విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, కర్నూలు ఎంపికయ్యాయి.

రాష్ట్రంలో మూడు జిల్లా విద్యా శిక్షణ సంస్థలను సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్‌లుగా తీర్చిదిద్దేందుకు కేంద్రం శ్రీకారం చుట్టింది. జాతీయ విద్యావిధానం-2020 కింద ఉపాధ్యాయ విద్య బలోపేతానికి రాష్ట్రానికి నిధులు విడుదల చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 614 డైట్ కళాశాలల ఆధునీకరణకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందులో భాగంగా మొదటి విడతగా 125 డైట్‌ కళాశాలలను అభివృద్ధి చేయనుంది. మన రాష్ట్రానికి సంబంధించి విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, కర్నూలు డైట్ కళాశాలలు ఎంపికయ్యాయి.

సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ద్వారా 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ మూడు డైట్‌ కళాశాలల కోసం రూ.24.96 కోట్లు కేటాయించారు. శ్రీకాకుళం కళాశాలకు 7.64 కోట్లు, విజయనగరానికి 9.21 కోట్లు, కర్నూలు కళాశాలకు 8.3 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించారు. ఈ నిధులతో మూడు డైట్ కళాశాలలను 18 నుంచి 24 నెలల్లో పూర్తిగా అప్‌గ్రేడ్ చేయాలని కేంద్రం లక్ష్యంగా నిర్ణయించింది.