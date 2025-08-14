Central Govt Medals For Telangana Police Officers : స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఉత్తమ సేవలందించిన అధికారులకు పతకాలను కేంద్రం ప్రకటించింది. తెలంగాణకు ఒక గ్యాలంటరీ మెడల్, రెండు ప్రెసిడెంట్ మెడల్స్, 11 మెరిటోరియస్ సర్వీస్ మెడల్స్ ప్రకటించారు. ఏఎస్ఐ సిద్ధయ్య, హెడ్కానిస్టేబుల్ నిడమానూరి హుస్సేన్కు ప్రెసిడెంట్ మెడల్స్ దక్కాయి.
పతకాలు వరించింది వీరినే :
- తెలంగాణకు ఒక గ్యాలంటరీ మెడల్, రెండు ప్రెసిడెంట్ మెడల్స్
- తెలంగాణకు 11 మెరిటోరియస్ సర్వీస్ మెడల్స్
- ఏఎస్ఐ సిద్ధయ్య, హెడ్కానిస్టేబుల్ నిడమానూరి హుస్సేన్కు ప్రెసిడెంట్ మెడల్స్
- అసెంబ్లీ చీఫ్ మార్షల్ కరుణాకర్, సెక్రటేరియట్ సీఎస్వో దేవీదాస్కు సేవా పతకాలు
- డీసీపీలు నల్లమల రవి, షేక్ షమీర్కు ఉత్తమ సేవా పతకాలు
- ఏఆర్ ఎస్ఐలు మేక అబ్రహాం, షిండే ప్రకాశ్కు ఉత్తమ సేవా పతకాలు
- ఏఆర్ ఎస్ఐలు ముదావత్ దాశరథి, రమ్దులర్ సింగ్కు ఉత్తమ సేవా పతకాలు
- ఏఆర్ ఎస్ఐలు శ్రీనివాస్, క్రిష్టకుమార్కు ఉత్తమ సేవా పతకాలు
- అగ్నిమాపక దళంలో మరో నలుగురు లీడింగ్ ఫైర్మెన్లకు ఉత్తమ సేవా పతకాలు
- ఇద్దరు హోం గార్డులకు ఉత్తమ సేవా పతకాలు
- జైళ్ల శాఖలో డిప్యూటి జైలర్ చక్రాల రాజుకు ఉత్తమ సేవా పతకం
- తెలంగాణాలో కానిస్టేబుల్ కత్రావత్రాజుకు గ్యాలంటరీ మెడల్
- ఆంధ్రప్రదేశ్కు రెండు ప్రెసిడెంట్ మెడల్స్
- ఆంధ్రప్రదేశ్కు 20 మెరిటోరియస్ సర్వీస్ మెడల్స్