జాతీయస్థాయిలో సైన్స్‌ ప్రతిభాన్వేషణ - విజేతలకు రూ.25 వేలు - VIDYARTHI VIGYAN MANTHAN

ఏడాదికి రూ.24 వేల ఉపకార వేతనం - విద్యార్థి విజ్ఞాన్‌ మంథన్‌ (వీవీఎం) జాతీయస్థాయి ప్రతిభాన్వేషణ పరీక్ష

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 8:37 PM IST

Central Government Student Vigyan Manthan National Level Talent Test : విద్యార్థుల్లో దాగి ఉన్న సృజనాత్మక ఆలోచనకు పదునుపెట్టడం, వారిలో శాస్త్రీయ ఆలోచనలు పెంచేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు శ్రద్ధ చూపుతున్నాయి. విద్యార్థి దశలోనే పరిశోధన, ప్రయోగాల్లో రాణించేలా ఏటా కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థి విజ్ఞాన్‌ మంథన్‌ (వీవీఎం) పేరుతో జాతీయస్థాయిలో ప్రతిభాన్వేషణ పరీక్ష నిర్వహిస్తోంది.

దేశంలో ఆరో తరగతి నుంచి ఇంటర్‌ ప్రథమ సంవత్సరం వరకూ పాఠశాల, కళాశాల విద్యార్థుల కోసం నిర్వహించే అతి పెద్ద సైన్స్‌ ప్రతిభా పరీక్ష విద్యార్థి విజ్ఞాన్‌ మంథన్‌ (VVM). శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్న ప్రతిభావంతులను గుర్తించటం దీని ఉద్దేశం. పాఠశాల విద్యార్థుల్లో సైన్స్‌ను ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకురావటానికి ఉద్దేశించిన జాతీయ కార్యక్రమం ఇది. దీనికి సంబంధించి తాజాగా దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నారు.

ఎవరు నిర్వహిస్తారంటే : భారత ప్రభుత్వ విద్యామంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని జాతీయ విద్యా పరిశోధన, శిక్షణ మండలి (NCERT), భారత ప్రభుత్వ సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని ‘నేషనల్‌ కౌన్సిల్‌ ఆఫ్‌ సైన్స్‌ మ్యూజియమ్స్‌ (NCSM) సహకారంతో విజ్ఞాన భారతి (కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ) సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నారు.

దరఖాస్తుల ఆహ్వానం : ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. సెప్టెంబరు 30తో ఆన్‌లైన్‌ నమోదు గడువు పూర్తవుతుంది. ప్రవేశ పరీక్ష ఆన్‌లైన్‌ పద్ధతిలో పాఠశాల స్థాయిలో నిర్వహిస్తారు. దీనికి రూ.200 ఫీజు చెల్లించి వీవీఎం అధికారిక వెబ్‌సైట్లో వివరాలు నమోదు చేసుకోవాలి. విద్యార్థులు ఇంటి నుంచే ఆన్‌లైన్‌ పరీక్షకు హాజరు కావాలి.

పరీక్ష విధానం : 6వ తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్‌ ప్రథమ సంవత్సరం విద్యార్థులకు విడివిడిగా పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఇందులో తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీషు, తదితర భారతీయ భాషల్లో ఉంటుంది. నచ్చిన భాషలో రాయొచ్చు.

రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయికి ఎంపిక ఇలా : పాఠశాల స్థాయి ప్రాథమిక పరీక్ష రాసిన విద్యార్థుల్లో తరగతుల వారీగా ప్రతిభ చూపిన మొదటి 25 మందిని ఎంపిక చేస్తారు. 6 నుంచి 11 తరగతులకు గానూ మొత్తం 150 మందిని రాష్ట్రస్థాయికి ఎంపిక చేస్తారు. ఇందులో ప్రతి తరగతిలో ప్రతిభ చూపిన మొదటి ముగ్గురు విద్యార్థుల చొప్పున 18 మందిని జాతీయ స్థాయికి ఎంపిక చేస్తారు. రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రతి తరగతి నుంచి విజేతలకు వరుసగా రూ.5 వేలు, రూ.3 వేలు, రూ.2 వేలతో పాటు జ్ఞాపికలు, ప్రశంసా పత్రాలందిస్తారు. జాతీయ స్థాయి విజేతలకు రూ.25 వేలు, రూ.1 5వేలు, రూ.10 వేలతో పాటు జ్ఞాపికలు, ప్రశంసా పత్రాలు అందిస్తారు. నెలకు రూ.2 వేల చొప్పున ఏడాదికి రూ.24 వేలు జమవుతుంది.

లక్ష్యాలు

  • సైన్స్‌పై విద్యార్థుల్లో ఆసక్తి కలిగించటం.
  • సంప్రదాయం నుంచి ఆధునికత వరకు, సైన్స్, టెక్నాలజీ రంగాల్లో దేశం చేసిన కృషిని అవగాహన కల్పించటం.
  • శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్న వారిని గుర్తించటం.
  • వర్క్‌షాపులు, ఇతర కార్యక్రమాల ద్వారా ఆచరణాత్మక శిక్షణ అందించటం.
  • రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులను గుర్తించి సత్కరించటం. దేశంలోని వివిధ ఆర్‌అండ్‌డీ సంస్థల సందర్శనకు అవకాశం.

68 వేల మంది అర్హులు : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో ఆరో తరగతి నుంచి ఇంటర్‌ ప్రథమ ఏడాది చదువుతున్న వారు సుమారు 68 వేల మంది ఉన్నారు. వీరు సెప్టెంబరు 30లోపు ఆన్‌లైన్‌లో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ప్రతిభ కనబరిస్తే ప్రముఖ పరిశోధన సంస్థల్లో ఇంటర్న్‌షిప్, ఉపకార వేతనం పొందే అవకాశం దక్కుతుందని సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

చక్కని అవకాశం : విద్యార్థుల్లో దాగి ఉన్న సృజనాత్మకతను వెలికి తీసేందుకు ఈ కార్యక్రమం ఎంతగానో దోహపడుతోందని జిల్లా ఇన్‌ఛార్జి డీఈవో రాజ్‌కుమార్ తెలిపారు. సైన్స్‌పై అభిరుచి పెంచడం, శాస్త్రవేత్తలుగా తయారు చేసే ఆలోచనతోనే ప్రభుత్వం ఏటా అమలు చేస్తోందని వివరించారు. విద్యార్థులంతా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు.

