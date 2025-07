ETV Bharat / state

'బొబ్బిలి వీణ'కు అరుదైన ఘనత - కేంద్ర ప్రభుత్వ 'ఒక జిల్లా ఒక ఉత్పత్తి' పురస్కారం - DEMAND FOR BOBBILI VEENA

Published : July 14, 2025 at 1:20 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

One District - One Product Award for Bobbili Veena: మూడు శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన బొబ్బిలి వీణ ప్రగతి రాగం ఆలపిస్తోంది. బొబ్బిలి కోటలో వీణ మీటితే దిల్లీ కోటలో ధ్వనించింది. దేశ విదేశాల్లో ఈ వాయిద్య పరికరం ప్రాచుర్యం పొందింది. ఈ వీణ విలక్షణ స్వరాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఒక జిల్లా ఒక ఉత్పత్తి (ఓడీఓపీ) కింద కేంద్ర ప్రభుత్వ పురస్కారానికి ఎంపికైంది. రాష్ట్రంలో ఏడు జిల్లాల నుంచి ఎంపికైన వాటిలో ఇదొకటి. ఈ మేరకు దిల్లీలోని ప్రగతి మైదానం భారత్‌ మండపంలో జరగనున్న ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ పురస్కారాన్ని కలెక్టర్‌ అంబేడ్కర్‌ అందుకోనున్నారు.

హస్తకళ అదరహో: ఏడేళ్ల క్రితం విజయనగరం జిల్లా బొబ్బిలి వీణకు భౌగోళిక గుర్తింపు వచ్చింది. బొబ్బిలి వీణ బొమ్మలతో తపాలా బిల్లలు, నాణేలు ముద్రితమయ్యాయి. ఇతర రాష్ట్రాలు, దేశాలకు ఎగుమతి అవుతుంటాయి. అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు బిల్‌ క్లింటన్‌ ఈ వీణను చూసి ముచ్చటపడ్డారు. రెండేళ్ల క్రితం దిల్లీలో జరిగిన జీ-20 సదస్సు, విశాఖలో జరిగిన గ్లోబల్‌ సమ్మిట్లో సైతం దీన్ని ప్రదర్శించారు.

బొబ్బిలి వీణ (Eenadu)

దీన్ని కేవలం పనస కలపతోనే తయారు చేస్తారు. దానివల్ల రాగం మృదువుగా ఉంటుంది. రెండు చెక్క ముక్కలను కలిపి రూపొందించే ఇతర వీణల మాదిరి కాకుండా ఒకే చెక్క నుంచి తయారు చేస్తారు. అందుకే దీన్ని ఏకంద వీణ అని పిలుస్తారు. గొల్లపల్లి ప్రాంతంలో సుమారు 300 కుటుంబాలు వందేళ్లకు పైగా వీణల తయారీతో జీవనోపాధి పొందుతున్నాయి. బాడంగి మండలం వాడాడలోనూ ప్రస్తుతం తయారవుతున్న వాటినీ బొబ్బిలి వీణలుగా పరిగణిస్తున్నారు.