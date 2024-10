ETV Bharat / state

"గుంటూరు వాసుల కష్టాలు గట్టెక్కినట్టే!" - ఫోర్​ వేగా పేరేచర్ల, కొండమోడు రహదారి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Four Lane Road In Perecherla And Kondamodu Route : ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలోని పేరేచర్ల-కొండమోడు మార్గానికి మహర్దశ పట్టనుంది. ఈ రహదారిని నాలుగు వరుసలుగా విస్తరించడం కోసం నిధుల విడుదలకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. త్వరలోనే పనులు ప్రారంభం కానున్నాయి. గతంలో రహదారి నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరైనప్పటికీ సాంకేతిక సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. ఎట్టకేలకు అడ్డంకులు తొలగిపోయాయి.పేరేచర్ల-కొండమోడు మార్గం 49.9 కిలోమీటర్ల మేర నాలుగు వరుసలుగా విస్తరించేందుకు 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత్‌మాల కింద ఎంపిక చేశారు. గతేడాది ఆగస్టులో నిర్వహించిన టెండర్లలో రాజేంద్రసింగ్‌ బేంబూ ఇన్‌ఫ్రా ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ సంస్థ రూ.1032.52కోట్ల అంచనాతో దక్కించుకుంది.

రాష్ట్రంలో హైవేల విస్తరణకు కేంద్రం గ్రీన్​సిగ్నల్- రూ.2 లక్షల కోట్లతో పచ్చజెండా - 8 National Highways Expansion

అయినప్పటికి నిధులు విడుదల కాక విస్తరణపై నీలినీడలు కమ్ముకున్నాయి. దీనిపై సమీక్షించిన రాష్ట్ర ఆర్‌అండ్‌బీ(R&B)మంత్రి కేంద్రమంత్రి నితిన్‌గడ్కరీని కలిసి భారత్‌మాల కింద ఉన్న రోడ్లను జాతీయ రహదారుల సాధారణ కార్యక్రమం(ఎన్‌హెచ్‌వో) కింద కొనసాగించాలని కోరారు. చివరికి కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ స్టాండింగ్‌ పైనాన్స్‌ కమిటీ అంగీకరించడంతో నిధుల విడుదలకు మార్గం సుగమమైంది. ఈమేరకు ప్రభుత్వం రూ.1032.52కోట్ల అంచనాతో టెండర్లు పిలవగా రూ.881.61కోట్లకు గుత్తేదారు దక్కించుకున్నారు.

"కొండమోడు-పేరేచర్ల రహదారి నాలుగు వరుసలుగా విస్తరణకు కేంద్రం రూ.881.61 కోట్లు మంజూరు చేసింది. ఇప్పటికే టెండరు ప్రక్రియ పూర్తయి గుత్తేదారును సైతం ఎంపిక చేశారు. నెలరోజుల్లోనే పనులు ప్రారంభిస్తారు. భూసేకరణ ప్రక్రియ మొత్తం పూర్తయింది. రైతుల ఖాతాలకు నిధులు జమ చేసి పనులు ప్రారంభించేలా చర్యలు తీసుకుంటాం." - లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, పార్లమెంటు సభ్యులు, నరసరావుపేట

కొన్నేళ్లుగా ఎదురుచూపులు