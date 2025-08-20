Elavated Highway Corridor through Nallamalla Forest to Srisailam : శ్రీశైలం పుణ్యక్షేత్రం వెళ్లాలంటే నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో పలు ఆంక్షలు భక్తులకు ఇబ్బందికరంగా మారాయి. రాత్రివేళల్లో ప్రధాన రహదారి మూసేస్తారు. మూల మలుపులు, ఎత్తుపల్లాలు ఉండటంతో పగలు కూడా జాగ్రత్తగా ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. ఈ మేరకు ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మిస్తే ఇక ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులుండవు. కేంద్రం కూడా దీనికి సుముఖత వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం.
సమస్యలకు పరిష్కార మార్గం : ఎలివేటెడ్ కారిడార్తో ఎన్నో సమస్యలకు పరిష్కారం లభించనుంది. శ్రీశైలం వెళ్లాలంటే హైదరాబాద్-శ్రీశైలం జాతీయ రహదారి-765 ప్రధాన మార్గం. అచ్చంపేట మండలం బ్రాహ్మణపల్లి ఘాట్రోడ్డు నుంచి ప్రారంభమై ఈ రహదారి మూలమలుపులు, గుట్టలతో దట్టమైన అటవీ ప్రాంతం మీదుగా సాగుతుంది.
నల్లమల అడవిలో వన్యప్రాణులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా రాత్రి 9 నుంచి ఉదయం 6 గంటల వరకు మన్ననూరు, దోమలపెంట చెక్పోస్టుల వద్ద వాహనాలను నిలిపేస్తారు. ఇలా చేయడంతో ప్రయాణికుల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణంతో రాత్రివేళలో కూడా ప్రయాణం సాఫీగా సాగుతుంది. అలాగే ఈ నిర్మాణంతో కొంత వరకు మూల మలుపులను తగ్గించే అవకాశం ఉండటంతో దూరభారం కూడా తగ్గుతుంది. ప్రయాణ సమయం దాదాపు 45 నిమిషాలు ఆదా అవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
30 అడుగుల ఎత్తులో ఎలివేటెడ్ కారిడార్ : వారాంతపు సెలవులు, పండగల సమయాల్లో భక్తులు మల్లన్న దర్శనానికి పోటెత్తుతుంటారు. రహదారి చిన్నగానూ ఉండటంతో ట్రాఫిక్ సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. అలాగే శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు గేట్లు తెరిచినప్పుడూ ఎక్కువ ట్రాఫిక్ సమస్యగా మారుతుంది. గతంలో రహదారి విస్తరణకు ప్రయత్నాలు చేసినా అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వు ఉండటంతో అనుమతులకు ఆటకం కలిగింది. దీనిని అధిగమించేందుకు 30 అడుగుల ఎత్తులో ఎలివేటెడ్ కారిడార్ను ప్రతిపాదిస్తున్నారు. నాలుగు వరుసలతో నిర్మించనున్న ఈ మార్గంతో వన్యప్రాణులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవని భావిస్తున్నారు. కారిడార్ పైనుంచి వెళ్తుండటంతో అడవుల్లో అవి స్వేచ్ఛగా తిరుగుతాయని భావిస్తున్నారు.
ఈ ఎలివేటెడ్ కారిడార్ 55 కిలోమీటర్లలో 45.19 కిలోమీటర్ల పొడువుతో దీన్ని నిర్మాణం ఉంటుంది. ఈ రోడ్డును అచ్చంపేట మండలం బ్రాహ్మణపల్లిలో ప్రారంభించి అమ్రాబాద్ మండలం మన్ననూరు, వటవర్లపల్లి, దోమలపెంట సమీప గ్రామాల నుంచి పాతాళగంగ వరకు ఈ రోడ్డు నిర్మించే అవకాశాలున్నాయి. రూ.7,668 కోట్లతో ప్రతిపాదనలు రూపొందించారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి త్వరలో అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలైన్మెంట్ సర్వే, డీపీఆర్, భూసేకరణ, అనంతరం పనులు పట్టాలెక్కుతాయి.ఈ విషయంపై జాతీయ రహదారుల శాఖకు చెందిన ఓ అధికారిని సంప్రదించగా ఇది వరకే ప్రతిపాదనలు కేంద్రానికి పంపామని పేర్కొన్నారు. అక్కడి నుంచి అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉందని తెలిపారు.
ఎలివేటెడ్ కారిడార్ ప్రతిపాదన వివరాలు :
- ప్రతిపాదిత పొడవు: 54.915 కి.మీ.
- ఎలివేటెడ్ కారిడార్ మొత్తం పొడవు: 45.19 కి.మీ.
- ఎట్-గ్రేడ్ రోడ్డు మొత్తం పొడవు: 9.725 కి.మీ.
- మొత్తం భూసేకరణ: 148 హెక్టార్లు
- అటవీ భూమి: 129 హెక్టార్లు
- అటవీయేతర భూమి: 19 హెక్టార్లు
