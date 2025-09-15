20 ఏళ్లు దాటిన వాహనాలకు RC రెన్యూవల్ చేసుకోండి - లేదంటే రేషన్ కార్డు రద్దు!
ప్రస్తుతం 20 ఏళ్లు దాటినా ఆర్సీ పునరుద్ధరణకు అవకాశం కల్పించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం - గ్రీన్ ట్యాక్స్, జీఎస్టీ, రవాణాశాఖ చలానా అదనంగా చెల్లించి ఆర్సీ రెన్యూవల్ చేసుకోవచ్చు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 15, 2025 at 2:28 PM IST
Government on 20 years Old Vehicles RC Renewal : ప్రతి వాహనానికీ నిర్దేశించిన జీవిత కాలం ఉంటుంది. అది ముగిసిన వెంటనే రుసుం చెల్లించి రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ (ఆర్సీ) పునరుద్ధరించుకోవాలి. చాలా మంది ఆర్సీ కాల పరిమితి ముగిసినా వాహనాలను వినియోగిస్తున్నారు. దీంతో కాలుష్యమూ పెరుగుతోంది. వాటిని కట్టడి చేసే చర్యల్లో భాగంగా రుసుంలు పెంచుతూ ప్రభుత్వం విధివిధానాలు మార్చింది. ప్రస్తుతం వాహనాల గడువు మరింత పెంచుకునేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతిచ్చింది.
ఇప్పటి వరకు రెండు, మూడు, నాలుగు చక్రాల వాహనాల కాల పరిమితి 15-20 ఏళ్ల లోపు ఉంటే ఐదేళ్ల పాటు రెన్యువల్కు అవకాశముంది. ఒక వేళ ఆ వాహనం ఆర్సీ గడువు 20 ఏళ్లు దాటితే పునరుద్ధరణ సాధ్యపడదు. ప్రస్తుతం 20 ఏళ్లు దాటిన వాహనాలకూ రెన్యువల్ చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించారు. అందుకు రెన్యువల్ ఛార్జీలతో పాటు గ్రీన్ ట్యాక్స్, జీఎస్టీ, రవాణాశాఖ చలానా అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
పట్టించుకోకుంటే పర్యావసానాలివీ : గడువు ముగిసిన వాహనాలను కొందరు సెంటిమెంట్గా ఇళ్లలోనే ఉంచుతున్నారు. మరికొందరు బాగు చేయించి వాడుతున్నారు. ఇలా చేయడంతో వారి పేరున వాహనాల ఆర్సీ రద్దు కాకపోవడంతో మళ్లీ వేరేవి కొనుగోలు చేసే సమయంలో అధిక వాహనాలు ఉన్నాయని రేషన్ కార్డులు రద్దవుతున్నాయి. అలాగే బండి అమ్మేశాక ఆర్సీ బదిలీ చేయకపోతే కొనుక్కున్న వ్యక్తులు ఎక్కడైనా ప్రమాదం బారిన పడినా, అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు పాల్పడినా, మాదక ద్రవ్యాల రవాణా వంటివి చేసినా వాహనం ఎవరి పేరున ఉంటే వారే బాధ్యులవుతున్నారు.
వాడకుంటే రద్దు చేసుకోవాలి : "గడువు ముగిసినా బండి కండిషన్ బాగుంటే ఆర్సీ పునరుద్ధరించుకోవచ్చు. ఒకవేళ వాహనం వాడకున్నా తుక్కుకు విక్రయించినా ఆర్సీలను రద్దు చేసుకోవాలి. లేకుంటే ఇబ్బందులు తప్పవు. పాత వాటిని విక్రయించేటప్పుడు ఆర్సీ, ఇతర పత్రాలు బదిలీ చేయాలి. లేకుంటే వారు ఏం చేసినా విక్రేతలే బాధ్యులవుతారు" అని శ్రీకాకుళం జిల్లా రవాణాశాఖాధికారి విజయసారథి తెలిపారు.
Driving Licence Renewal : అలాగే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ గడువు ముగిసిందో లేదో ఒక సారి చెక్ చేసుకోవడం మంచింది. బైక్, లేదా కారు ఏదైనా బండి నడపాలంటే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తప్పనిసరి. వాహనం బయటకు తీస్తున్నట్లయితే డాక్యుమెంట్లు, పొల్యూషన్ సర్టిఫికేట్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ చివరికి ఇన్సూరెన్స్ కూడా తప్పనిసరి. వీటన్నింటిలో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ చాలా ముఖ్యమైన అర్హత.
మోటారు వాహనాల చట్టం ప్రకారం డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ నిర్ణీత కాలానికి మాత్రమే జారీ చేస్తారు. లైసెన్స్ను ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి పునరుద్ధరించుకోవాలి. ఈ గడువు ముగిసే లోగా రెన్యువల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే ఫైన్ చెల్లించి తీసుకోవాలి. గడువు పూర్తయ్యి చాలా రోజులైనా పట్టించుకోకపోతే లైసెన్స్ రద్దు కావచ్చు. జరిమానా చెల్లించడంతో పాటు మళ్లీ కొత్త లైసెన్స్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. అందుకే గడువు పూర్తి కాగానే పాత లైసెన్స్ పునరుద్ధరించుకోవడం మంచిది. అయితే గడువు ముగిసిన 30 రోజుల్లో (గ్రేస్ పీరియడ్)గా పునరుద్ధరించుకుంటే రూ.425, గ్రేస్ పీరియడ్ తర్వాత పునరుద్ధరించుకుంటే రూ.1500 వరకు ఫైన్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ఆటోమేటెడ్ ట్రాక్ - డ్రైవింగ్ లైసెన్స్కు పెద్ద 'పరీక్షే'
వర్షాకాలంలో డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారా? ఇవి పాటిస్తే మీతో పాటు మీ వాహనం కూడా సేఫ్!