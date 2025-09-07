గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన కేంద్రం - పాడి, ఆక్వా రంగాలకూ వర్తింపు
మొత్తం పంటలను అమ్ముకునే వరకు పథకం వర్తింపు - పశు సంపద కోల్పోయిన వారికి, ఆక్వా రైతులకు నూతనంగా వర్తింపు - కేంద్ర వ్యవసాయ, రైతు సంక్షమ శాఖ నిర్ణయం
Published : September 7, 2025 at 7:05 PM IST
Extension Of Fasal Bima Yojana : ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన (పీఎంఎఫ్బీవై)ను కేంద్ర ప్రభుత్వం మరింతగా విస్తరించనుంది. ఇప్పటి వరకు ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, తెగుళ్ల సమయంలో రైతులకు భరోసా కల్పించడానికి ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. కాగా దీనిని పాడి, ఆక్వా రంగాలకూ వర్తింపజేయాలనీ, కోతల తర్వాత కూడా బీమాను కొనసాగించాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. అదే సమయంలో ప్రత్యేక నియంత్రణ సంస్థను ఏర్పాటు చేసి ఈ పథకం అమలు, పర్యవేక్షణ, క్లెయిమ్ల చెల్లింపుల్లో కృత్రిమ మేధను ఉపయోగించనున్నారు.
ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద పంటల బీమా : ప్రతి సంవత్సరం 4 కోట్ల మంది రైతుల నమోదుతో పీఎంఎఫ్బీవై ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద పంటల బీమా పథకంగా గుర్తింపు పొందింది. ప్రీమియం పరంగా చూసుకుంటే ప్రపంచంలోనే ఇది మూడో అతి పెద్దది. ఈ పథకం ప్రారంభంలో తృణ, పప్పుధాన్యాలు, నూనెగింజలు, వార్షిక వాణిజ్య పంటలకే వర్తించేది. అయితే దీనిని పునర్ వ్యవస్థీకరించి వాతావరణ ఆధారిత పంటల బీమా పథకంగా మార్చాక ఉద్యాన (పండ్లు, కూరగాయలు) పంటలనూ చేర్చారు.
వర్షపాతం, ఉష్ణోగ్రత, తేమ, మంచు, వడగళ్లు వంటి ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల్లో పంటలకు నష్టం వాటిల్లితే ఈ పథకం రక్షణ కల్పిస్తోంది. మొదట్లో పంట రుణాలున్న వారికే ఇది వర్తించేది. కాగా తర్వాత రుణాలు లేని వారిని దీనిలో జత చేశారు. స్థానిక పంటల నష్ట ప్రమాద అంచనాలకు అనుగుణంగా పథకం అమలుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కేంద్రం స్వేచ్ఛనిచ్చింది.
కృత్రిమ మేధను వాడుతూ : దిగుబడుల కచ్చిత అంచనాలు, క్లెయిమ్ల సత్వర చెల్లింపులకు టెక్నాలజీని అనుసంధానం చేయాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. పంటల రియల్ టైం ఫొటోలు, సమాచార సేకరణ, సాంకేతికత ద్వరా దిగుబడి అంచనా వ్యవస్థ, వాతావరణ సమాచార నెట్వర్క్, డేటా సిస్టమ్స్ విధానాలను చేపట్టనుంది. మొత్తం సాగు చేసిన పంట విస్తీర్ణంలో 70% పంట కోత ప్రయోగాల (సీసీఈ) విధానాన్ని, మిగిలిన 30% సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తుంది. పంటల మొత్తం విస్తీర్ణం నమోదు, పంట నష్టం అంచనా, క్లెయిమ్ల పరిష్కారానికి కృత్రిమ మేధను వాడుతుంది. బీమా చేసిన ప్రతి రైతు గుర్తింపు కార్డును ఇచ్చి, వారి భూమికి జీయో ట్యాగింగ్ చేస్తుంది. పీఎంఎఫ్బీవై వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోవడంతో సమాచారాన్ని ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తుంది.
విత్తన దశ నుంచి అమ్మకాల వరకు : కోతల అనంతరం చాలా మంది రైతులు దిగుబడులను పొలాలు, ఇళ్ల వద్ద నిల్వ చేస్తున్నారు. అకాల వర్షాలతో అవి తడిసిపోతున్నాయి. మార్కెట్ యార్డులకు తీసుకెళ్లినవీ కొట్టుకుపోతున్నాయి. మార్కెట్లలో హెచ్చుతగ్గులతో కొన్నిసార్లు సరకులకు సరైన ధరలు పలకడంలేదు. ఈ సమస్యలను పరిగణలోనికి తీసుకున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం కోతల అనంతరం రైతు మొత్తం పంటను అమ్ముకునే వరకు పథకం వర్తింపజేయాలని నిర్ణయించింది.
వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలకూ : భారీ వర్షాలు, పిడుగుపాట్లు, వరదలతో రైతలులు పశు సంపదను కోల్పోతున్నారు. మరోవైపు అనుబంధ రంగమైన ఆక్వాకు సైతం నష్టం వాటిల్లుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో పశుపోషకులు, మత్స్యకారుల నుంచి వచ్చిన వినతుల మేరకు వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల కేటగిరీలో ఆక్వాకు , పశువులకు ఈ పథకం అమలు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
బీమా అమలు ఇలా :
- వర్తిస్తున్న విస్తీర్ణం : దేశ వ్యాప్తంగా 610 లక్షల హెక్టార్లు
- పంటల పరంగా చేస్తున్న పాలసీలు : 13 కోట్లు
- ఇప్పటివరకు బీమా చేసిన మొత్తం : రూ.17.02 లక్షల కోట్లు
- రైతుల ప్రీమియం వాటా : రూ.32,270 కోట్లు
- చెల్లించిన మొత్తం క్లెయిమ్లు : రూ.1.59 లక్షల కోట్లు
