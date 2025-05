ETV Bharat / state

తిరుపతి ఐఐటీపై కేంద్ర ఫోకస్ - రూ.2100 కోట్లతో అభివృద్ధి! - IIT TIRUPATI DEVELOPMENT

Published : May 11, 2025

IIT Tirupati Development : ఏపీలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మక గుర్తింపు పొందిన తిరుపతి ఐఐటీని మరింతగా అభివృద్ధి చేసేందుకు కేంద్రం ప్రత్యేక చొరవ చూపుతోంది. దేశ వ్యాప్తంగా జమ్మూ, కర్ణాటక, కేరళ, ఛత్తీస్‌గఢ్ రాష్ట్రాల్లోని ఐఐటీలతో పాటు తిరుపతి ఐఐటీని అభివృద్ధి చేసేందుకు రూ.11,828 కోట్లు నిధులు కేటాయింపునకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్​సిగ్నల్ ఇచ్చింది. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ఇక్కడి ఐఐటీకి నిధుల విడుదల, మౌలిక వసతుల కల్పన, మరింత నాణ్యమైన విద్యాబోధన తదితర అంశాల దృష్ట్యా మహర్దశ రానుంది. ఏర్పేడులో ఏర్పాటైన తిరుపతి ఐఐటీని నాలుగు సంవత్సరాల్లో మరింత సాంకేతికంగా అభివృద్ధి చేయాలనే లక్ష్యంతో సర్కార్ పనిచేస్తోంది. రూ.2100 కోట్ల వ్యయంతో 2025-2026 నుంచి 2028-2029 కాలంలో ఇక్కడి జాతీయ విద్యా సంస్థను ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేయాలనే విషయమై ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇచ్చింది. పరిశోధన నైపుణ్యాభివృద్ధి :

