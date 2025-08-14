Independence Day Medals For AP Officers : స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ఉత్తమ సేవలు అందించిన అధికారులకు కేంద్రం పతకాలు ప్రకటించింది. మొత్తం 1090 మంది పోలీసు, భద్రతా సిబ్బందికి గ్యాలంటరీ, సర్వీస్ పతకాలు ప్రకటించింది. అలాగే 99 మందికి రాష్ట్రపతి పతకాలు, 233 మందికి గ్యాలంటరీ అవార్డులు, 758 మందికి మెరిటోరియస్ సర్వీస్ పతకాలు ప్రకటించింది.
ఏపీకి రెండు ప్రెసిడెంట్ మెడల్స్ : ఆంధ్రప్రదేశ్కు రెండు ప్రెసిడెంట్ మెడల్స్, 20 మెరిటోరియస్ సర్వీస్ మెడల్స్ ప్రకటించారు. ఏపీలోని చినగంజాంకు చెందిన కె.రాజగోపాల్రెడ్డి, జి.మధుసూదనరావుకు ప్రెసిడెంట్ మెడల్స్ వరించాయి. తెలంగాణకు ఒక గ్యాలంటరీ మెడల్, రెండు ప్రెసిడెంట్ మెడల్స్, 11 మెరిటోరియస్ సర్వీస్ మెడల్స్ ప్రకటించారు. ఏఎస్ఐ సిద్ధయ్య, నిడమానురి హుస్సేన్ను ప్రెసిడెంట్ మెడల్స్కు ఎంపిక చేశారు
రాష్ట్రపతి పోలీసు పతకానికి ఏపీకి చెందిన సీబీఐ అధికారి బండి పెద్దిరాజుఎంపికయ్యారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పశ్చిమగోదావరి జిల్లా శృంగవృక్షం గ్రామానికి చెందిన పెద్దిరాజు ప్రస్తుతం సీబీఐ ప్రధాన కార్యాలయం సైబర్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డివిజన్లో అదనపు పోలీసు సూపరింటెండెంట్గా పనిచేస్తున్నారు. 1993లో కానిస్టేబుల్గా సీబీఐలో చేరిన ఆయన 32 ఏళ్ల సర్వీసు పూర్తి చేసుకుని ఇప్పటి వరకు 150కి పైగా రివార్డులు దక్కించుకున్నారు.
రామర్ హెర్బల్ ఫ్యూయల్, పరిటాల రవి, న్యాయవాది సతీశ్ హత్య కేసుల దర్యాప్తులో పెద్దిరాజు కీలకంగా వ్యవహరించారు. ఏపీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తులపై అసభ్యకరమైన సోషల్ మీడియా పోస్టుల కేసులు, బిట్స్ పిలానీ ఆన్లైన్ పరీక్ష కుంభకోణం, అంతర్జాతీయ ఆన్లైన్ పిల్లల లైంగిక వేధింపుల కేసు, మైక్రోసాఫ్ట్, అమెజాన్లను అనుకరిస్తూ అంతర్జాతీయ టెక్ సపోర్ట్ స్కామ్లు వంటి హై ప్రొఫైల్ కేసుల దర్యాప్తులో పెద్దిరాజు కీలకపాత్ర పోషించారు. ఇటీవల NEET UG 2024 ప్రశ్నపత్రం లీకేజ్ కేసులో చీఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అధికారిగా 45 మంది నిందితులను అరెస్టు చేసి ఛార్జిషీట్లను దాఖలు చేశారు.
20 మందికి మెరిటోరియస్ సర్వీసు పతకాలు : కేంద్ర హోంశాఖ ప్రకటించిన ప్రతిష్టాత్మకమైన పోలీసు సేవా మెడల్స్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఇద్దరు ఎంపికయ్యారు. వీరిలో ఎస్పీ భద్రయ్య చెన్నుపాటి, డీఎస్పీ రాజీవ్కుమార్ గోపు ఉన్నారు. 20 మందికి మెరిటోరియస్ సర్వీసు పతకాలు(MSM)లకు ఎంపికయ్యారు. వీరిలో ఐజీ ఆకే రవికృష్ణ, డీఎస్పీలు వల్లూరి శ్రీనివాసరావు, తోట వీరవెంకటప్రతాప్కుమార్, అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ దెందుకూరి కోదండశ్రీ రామచంద్రరాజు, ఇన్స్పెక్టర్లు మామిడి గోవిందరావు, గందం రామకృష్ణ, సబ్ ఇన్స్పెక్టరు కరిమికొండ సీతారాము, కరువ గోపాల్, కొత్తకోట కోటేష్
అసిస్టెంట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్లు పెద్దిరెడ్డి చంద్రశేఖర్, విస్సరపు నాగ మల్లేశ్వరరావు, బుర్రా వెంకట రామశర్మ, ఉస్మాన్ గనిఖాన్ నయాబ్, దమ్మేటి నాగేశ్వరరావు, పామర్తి సీతారామాంజనేయులు, కొప్పిశెట్టి నాగబాబు, హెడ్కానిస్టేబుల్ బొడ్డు శ్రీనివాసరావు, గుబ్బల గోపాలకృష్ణ, ఎం.సురేష్కుమార్, జి.దానం ఎంపికయ్యారు. జైళ్లశాఖకు చెందిన ముగ్గురు సేవా పతకాలకు ఎంపికయ్యారు. వీరిలో జైళ్లశాఖ డిప్యూటీ ఇన్స్పెక్టరు జనరల్ డాక్టరు మామిల్లపల్లి వరప్రసాద్, చీఫ్ హెడ్వార్డర్ కరణం రవికుమార్, హెడ్వార్డర్ టి.వి.వెంకట సత్యనారాయణరావు ఉన్నారు.
