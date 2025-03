ETV Bharat / state

ఏపీకి కేంద్రం శుభవార్త - పోలవరానికి భారీగా నిధులు - ఇంత మొత్తంలో ఇవ్వడం ఇదే తొలిసారి - UNION GOVT FUNDS TO POLAVARAM

Central Government has Announced Advance Of Rs. 2,705 Crore For Polavaram : పోలవరం ప్రాజెక్టు సాకారం దిశగా మరో అడుగు పడింది. పాజెక్టు నిర్మాణం కోసం 2,705 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చేందుకు కేంద్ర జలశక్తి, ఆర్థికశాఖలు పచ్చజెండా ఊపాయి. మొత్తంగా ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే 5,512 కోట్ల రూపాయలను కేంద్రం ఇచ్చింది. ఇంత పెద్ద మొత్తంలో నిధులివ్వడం ఇదే తొలిసారని అధికారులు చెబుతున్నారు.

పోలవరం ప్రాజెక్టుకు కేంద్రం సుమారుగా మరో 2,705 కోట్ల రూపాయల అడ్వాన్స్‌ విడుదల చేసేందుకు పచ్చజెండా ఊపింది. త్వరలోనే ఆ నిధులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, అక్కడి నుంచి సింగిల్ నోడల్ ఖాతాకు చేరనున్నాయి. తాజాగా ఇచ్చిన ఈ అడ్వాన్స్‌తో కలిపి ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో కేంద్రం పోలవరానికి 5,512 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చినట్లయింది. పోలవరం జాతీయ ప్రాజెక్టుగా ప్రకటించాక 2014 నుంచి ఇప్పటివరకు ఏ ఆర్థిక సంవత్సరంలోనూ ఇంత మొత్తంలో కేంద్రం నిధులు ఇవ్వలేదు. పైగా గతంలో మొదట రాష్ట్రప్రభుత్వం ఖర్చు చేస్తే ఆనక కేంద్రం రీయింబర్స్ చేసేది. అలాంటిది ఇప్పుడు ఒక్క ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే 5 వేల కోట్లకుపైగా అడ్వాన్‌ ఇచ్చింది. గతంలో ఎన్నడూ ఇంతవేగంగా నిధులు రాబట్టిన దాఖలాలు లేవని పోలవరం అధికారులే వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.