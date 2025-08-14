ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​-శ్రీశైలం హైవే - ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్‌కు కేంద్రం అంగీకారం! - CENTRAL APPROVED ELEVATED CORRIDOR

హైదరాబాద్​-శ్రీశైలం ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణానికి కేంద్ర సూత్రప్రాయంగా అంగీకారం - సుమారు రూ.7,668 కోట్ల వ్యయంతో ప్రాజెక్టు

Central Approval To Srisailam Elevated Corridor Construction
Central Approval To Srisailam Elevated Corridor Construction (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2025 at 2:05 PM IST

2 Min Read

Central Approval To Srisailam Elevated Corridor Construction : ఎన్​హెచ్ ​- 765లోని హైదరాబాద్​-శ్రీశైలం సెక్షన్​లో నాలుగు లేన్ల ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణానికి కేంద్ర ప్రభుత్వ సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించినట్లు సమాచారం. సుమారు రూ.7,668 కోట్ల వ్యయంతో ఈ ప్రాజెక్టును చేపట్టాలని ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. నల్లమల అటవీ ప్రాంతం, అమ్రాబాద్‌ టైగర్‌ రిజర్వ్‌ ఏరియా కావడంతో ఈ కారిడార్‌ ఏర్పాటుపై పలు సందేహాలు వ్యక్తమయ్యాయి. దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఒక దశలో భూగర్భ రహదారి ఏర్పాటు చేయొచ్చన్న ప్రచారం కూడా జరిగింది. వీటన్నింటికీ తెరదించుతూ గతంలో ప్రతిపాదించిన ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్‌కే స్వల్ప మార్పులతో కేంద్రం త్వరలో ఆమోదం తెలిపే అవకాశముంది.

నాగర్‌ కర్నూల్‌ జిల్లా అచ్చంపేట మండలం బ్రాహ్మణపల్లి నుంచి అమ్రాబాద్‌ మండలం మన్ననూరు మీదుగా శ్రీశైలం పాతాళగంగ వరకు నాలుగు వరుసలతో 30 అడుగుల ఎత్తులో ఈ రహదారిని నిర్మించే అవకాశముందని తెలుస్తోంది. వన్యప్రాణులు తిరిగే ప్రాంతంలో 300 మీటర్లను వయాడక్ట్‌గా పరిగణించనున్నారు. ఈ కారిడార్‌ పూర్తయితే నల్లమల అటవీ ప్రాంతం నుంచి నేరుగా శ్రీశైలానికి వెళ్లవచ్చు. తెలంగాణ - ఆంధ్రప్రదేశ్​ మధ్య 45 నిమిషాల ప్రయాణ సమయం తగ్గుతుంది. దోమలపెంట-శ్రీశైలం మధ్య సస్పెన్షన్‌ బ్రిడ్జి నిర్మాణం కూడా ఈ ప్రాజెక్టులో భాగం అవ్వనుంది.

ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్‌ ప్రతిపాదన వివరాలు :

  • ప్రతిపాదిత పొడవు - 54.915 కి.మీ.
  • ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్‌ మొత్తం పొడవు - 45.19 కి.మీ.
  • ఎట్‌-గ్రేడ్‌ రోడ్డు మొత్తం పొడవు - 9.725 కి.మీ.
  • మొత్తం భూసేకరణ - 148 హెక్టార్లు
  • అటవీ భూమి - 129 హెక్టార్లు
  • అటవీయేతర భూమి - 19 హెక్టార్లు

మధ్యలో భూగర్భ నిర్మాణం అంశం పైకి : బ్రేక్​ లేకుండా అన్ని వేళల్లో వెళ్లడానికి హైదరాబాద్​-శ్రీశైలం జాతీయ రహదారిని విస్తరించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గతంలో కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు పంపించింది. దానికి కేంద్రం సానుకూలంగానే స్పందిస్తూ షరతులు పెట్టింది. అప్పట్లో ఎలివేటెడ్​ కారిడార్​ కాకుండా మరో కీలక అంశం తెరపైకి వచ్చింది. అదే భూగర్భం గుండా రహదారిని నిర్మించే అంశాన్ని పరిశీలించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్రం సూచించింది. అయితే ట్రాఫిక్​ సమస్యకు చెక్​ పెట్టేందుకు ఎలివేటెడ్​ కారిడార్ నిర్మాణమే పరిష్కారమవుతుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావించి కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు పంపించింది.

ఖర్చుతో పాటు దూరం తగ్గుతుందని భావించిన కేంద్రం తరఫు అధికారి : హైదరాబాద్​-శ్రీశైలం నేషనల్ హైవేను మన్ననూరు నుంచి ఫర్హాబాద్​, వటవర్లపల్లి, దోమలపెంట మీదుగా పాతాళగంగ వరకు రోడ్డు విస్తరించాలని అధికారులు ప్లాన్ చేశారు. ఇందుకు మొత్తం దూరం 62.5 కి.మీ నిర్మాణం జరగనుంది. కేవలం మన్ననూరులోనే 3.7 కి.మీ రోడ్లు నిర్మాణం. అటవీయేతర మార్గం కూడా ఉంది. మిగతా 58.8 కి.మీ. టైగర్​ రిజర్వు పరిధిలోకి వస్తుంది. ఈ మార్గంలో భూగర్భం గుండా నిర్మాణంపై అధ్యయనం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం రహదారి అనేక మలుపులతో ఉండగా, భూగర్భం గుండా అయితే నేరుగా ఉంటుందని అధికారులు భావించారు. ఇందుకు దూరం కూడా 12 కి.మీ. వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది. కానీ చివరకు ఎలివేటెడ్​ కారిడార్ నిర్మాణాన్ని నిర్ణయించారు.

శ్రీశైలం మల్లన్న దర్శనానికి వెళ్తున్నారా? - అయితే మీకో గుడ్​న్యూస్​ - త్వరలోనే!

భక్తులకు 'దారి' చూపిస్తున్న మల్లన్న - హైదరాబాద్​ - శ్రీశైలం మధ్య 55 కి.మీ. భారీ ఫ్లై ఓవర్! - Elevated Corridor Srisailam Highway

Central Approval To Srisailam Elevated Corridor Construction : ఎన్​హెచ్ ​- 765లోని హైదరాబాద్​-శ్రీశైలం సెక్షన్​లో నాలుగు లేన్ల ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణానికి కేంద్ర ప్రభుత్వ సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించినట్లు సమాచారం. సుమారు రూ.7,668 కోట్ల వ్యయంతో ఈ ప్రాజెక్టును చేపట్టాలని ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. నల్లమల అటవీ ప్రాంతం, అమ్రాబాద్‌ టైగర్‌ రిజర్వ్‌ ఏరియా కావడంతో ఈ కారిడార్‌ ఏర్పాటుపై పలు సందేహాలు వ్యక్తమయ్యాయి. దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఒక దశలో భూగర్భ రహదారి ఏర్పాటు చేయొచ్చన్న ప్రచారం కూడా జరిగింది. వీటన్నింటికీ తెరదించుతూ గతంలో ప్రతిపాదించిన ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్‌కే స్వల్ప మార్పులతో కేంద్రం త్వరలో ఆమోదం తెలిపే అవకాశముంది.

నాగర్‌ కర్నూల్‌ జిల్లా అచ్చంపేట మండలం బ్రాహ్మణపల్లి నుంచి అమ్రాబాద్‌ మండలం మన్ననూరు మీదుగా శ్రీశైలం పాతాళగంగ వరకు నాలుగు వరుసలతో 30 అడుగుల ఎత్తులో ఈ రహదారిని నిర్మించే అవకాశముందని తెలుస్తోంది. వన్యప్రాణులు తిరిగే ప్రాంతంలో 300 మీటర్లను వయాడక్ట్‌గా పరిగణించనున్నారు. ఈ కారిడార్‌ పూర్తయితే నల్లమల అటవీ ప్రాంతం నుంచి నేరుగా శ్రీశైలానికి వెళ్లవచ్చు. తెలంగాణ - ఆంధ్రప్రదేశ్​ మధ్య 45 నిమిషాల ప్రయాణ సమయం తగ్గుతుంది. దోమలపెంట-శ్రీశైలం మధ్య సస్పెన్షన్‌ బ్రిడ్జి నిర్మాణం కూడా ఈ ప్రాజెక్టులో భాగం అవ్వనుంది.

ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్‌ ప్రతిపాదన వివరాలు :

  • ప్రతిపాదిత పొడవు - 54.915 కి.మీ.
  • ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్‌ మొత్తం పొడవు - 45.19 కి.మీ.
  • ఎట్‌-గ్రేడ్‌ రోడ్డు మొత్తం పొడవు - 9.725 కి.మీ.
  • మొత్తం భూసేకరణ - 148 హెక్టార్లు
  • అటవీ భూమి - 129 హెక్టార్లు
  • అటవీయేతర భూమి - 19 హెక్టార్లు

మధ్యలో భూగర్భ నిర్మాణం అంశం పైకి : బ్రేక్​ లేకుండా అన్ని వేళల్లో వెళ్లడానికి హైదరాబాద్​-శ్రీశైలం జాతీయ రహదారిని విస్తరించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గతంలో కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు పంపించింది. దానికి కేంద్రం సానుకూలంగానే స్పందిస్తూ షరతులు పెట్టింది. అప్పట్లో ఎలివేటెడ్​ కారిడార్​ కాకుండా మరో కీలక అంశం తెరపైకి వచ్చింది. అదే భూగర్భం గుండా రహదారిని నిర్మించే అంశాన్ని పరిశీలించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్రం సూచించింది. అయితే ట్రాఫిక్​ సమస్యకు చెక్​ పెట్టేందుకు ఎలివేటెడ్​ కారిడార్ నిర్మాణమే పరిష్కారమవుతుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావించి కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు పంపించింది.

ఖర్చుతో పాటు దూరం తగ్గుతుందని భావించిన కేంద్రం తరఫు అధికారి : హైదరాబాద్​-శ్రీశైలం నేషనల్ హైవేను మన్ననూరు నుంచి ఫర్హాబాద్​, వటవర్లపల్లి, దోమలపెంట మీదుగా పాతాళగంగ వరకు రోడ్డు విస్తరించాలని అధికారులు ప్లాన్ చేశారు. ఇందుకు మొత్తం దూరం 62.5 కి.మీ నిర్మాణం జరగనుంది. కేవలం మన్ననూరులోనే 3.7 కి.మీ రోడ్లు నిర్మాణం. అటవీయేతర మార్గం కూడా ఉంది. మిగతా 58.8 కి.మీ. టైగర్​ రిజర్వు పరిధిలోకి వస్తుంది. ఈ మార్గంలో భూగర్భం గుండా నిర్మాణంపై అధ్యయనం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం రహదారి అనేక మలుపులతో ఉండగా, భూగర్భం గుండా అయితే నేరుగా ఉంటుందని అధికారులు భావించారు. ఇందుకు దూరం కూడా 12 కి.మీ. వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది. కానీ చివరకు ఎలివేటెడ్​ కారిడార్ నిర్మాణాన్ని నిర్ణయించారు.

శ్రీశైలం మల్లన్న దర్శనానికి వెళ్తున్నారా? - అయితే మీకో గుడ్​న్యూస్​ - త్వరలోనే!

భక్తులకు 'దారి' చూపిస్తున్న మల్లన్న - హైదరాబాద్​ - శ్రీశైలం మధ్య 55 కి.మీ. భారీ ఫ్లై ఓవర్! - Elevated Corridor Srisailam Highway

For All Latest Updates

TAGGED:

CENTRAL APPROVED ELEVATED CORRIDORSRISAILAM ELEVATED CORRIDORSRISAILAM CORRIDOR CONSTRUCTIONశ్రీశైలం ఎలివేటెడ్ కారిడార్CENTRAL APPROVED ELEVATED CORRIDOR

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పొలానికి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

ములుగుకు కొత్త అందాలు - సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్న లక్నవరం సరస్సు, బొగత జలపాతాలు

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.