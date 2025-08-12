ETV Bharat / state

ఏపీకి సెమీ కండక్టర్‌ ప్రాజెక్టు - ప్రధానికి ముఖ్యమంత్రి కృతజ్ఞతలు - SEMICONDUCTOR PROJECT IN AP

ఏపీలో సెమీ కండక్టర్‌ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం - ఆంధ్రప్రదేశ్​, పంజాబ్‌, ఒడిశాల్లో 4 సెమీ కండక్టర్ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు ఆమోదం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 6:53 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 7:03 PM IST

AP Semiconductor Project : దేశంలో నాలుగు కొత్త సెమీ కండక్టర్‌ ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర మంత్రిమండలి నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్,​ ఒడిశా, పంజాబ్‌ రాష్ట్రాల్లో సెమీ కండక్టర్‌ యూనిట్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు కేబినెట్ ఆమోద ముద్ర వేసింది. మొత్తంగా రూ.4594 కోట్ల వ్యయంతో వీటిని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌ మీడియాకు తెలియజేశారు. ఏపీలో అడ్వాన్స్‌డ్ సిస్టమ్ ఇన్ ప్యాకేజీ టెక్నాలజీస్​ సంస్థ రూ.468 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనుంది.

దేశంలో సెమీ కండక్టర్ ఎకో సిస్టమ్‌ గణనీయంగా ఊపందుకుంటున్న వేళ కేంద్ర కేబినెట్ నిర్ణయం మరింత ప్రయోజనకరంగా మారనుంది. ఇప్పటికే దేశంలో ఆరు సెమీ కండక్టర్‌ ప్రాజెక్టులు వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి. తాజాగా ఆమోదించిన నాలుగు కొత్త ప్రాజెక్టులతో ఈ సంఖ్య మొత్తంగా 10కి చేరింది. తద్వారా 2034 నాటికి నైపుణ్యం కలిగిన వారికి మరింతగా ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించడంలో ఇవి కీలకంగా మారనున్నాయని కేంద్రం తెలిపింది.

Union Cabinet on Semiconductor : ఎలక్ట్రానిక్‌ తయారీ ఎకోసిస్టమ్‌కు ఉత్ప్రేరకంగా పని చేయడం ద్వారా ఇవి పరోక్షంగా అనేక ఉద్యోగాల కల్పనకు దోహదపడతాయని కేంద్రం పేర్కొంది. డేటా సెంటర్లు, కన్జ్యూమర్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్, టెలికాం, ఆటోమోటివ్, ఇండస్ట్రియల్ ఎలక్ట్రానిక్స్‌లో సెమీకండక్టర్లకు పెరుగుతున్న డిమాండ్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నాలుగింటిని కొత్తగా ఆమోదించామని వివరించింది. నూతన సెమీ కండక్టర్‌ ప్రాజెక్టులు దేశంలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో స్వావలంబన సాధించడంతో పాటు ఆత్మనిర్భర్‌ భారత్‌ను సాకారం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని కేంద్రం వెల్లడించింది.

ప్రధానికి సీఎం కృతజ్ఞతలు: రాష్ట్రానికి సెమీకండక్టర్ పరిశ్రమ కేటాయించిన ప్రధాని మోదీకి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. చిప్ ప్యాకేజింగ్‌తో బ్యాకెండ్ సెమీకండక్టర్ తయారీ సామర్థ్యం పెరుగుతుందని చంద్రబాబు అభిప్రాయపడ్డారు. ఏపీలో పూర్తి ఎలక్ట్రానిక్స్ పర్యావరణ వ్యవస్థను పెంపొందిస్తుందన్నారు.

మంత్రి నారా లోకేశ్‌ హర్షం : ఆంధ్రప్రదేశ్​కు సెమీ కండక్టర్ల ప్రాజెక్టు కేటాయిస్తూ కేంద్ర కేబినెట్ తీసుకున్న నిర్ణయంపై మంత్రి నారా లోకేశ్‌ ఎక్స్​ వేదికగా హర్షం వ్యక్తం చేశారు. డబుల్‌ ఇంజిన్‌ సర్కార్‌ నేతృత్వంలో సెమీ కండక్టర్‌ తయారీ ఏపీకి వస్తోందని చెప్పారు. రాష్ట్రానికి ఈ ప్రాజెక్టును మంజూరు చేసినందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. అడ్వాన్స్‌డ్ సిస్టమ్ ఇన్ ప్యాకేజీ టెక్నాలజీస్ దక్షిణ కొరియాకు చెందిన ఏపీఏసీటీ కో లిమిటెడ్‌తో 96 మిలియన్ యూనిట్ల వార్షిక సామర్థ్యంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటుందని తెలిపారు. సెమీకండక్టర్లను మొబైల్స్​, సెట్‌ టాప్‌ బాక్సులు, ఆటోమొబైల్స్, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్‌ అప్లికేషన్స్‌లో ఉపయోగిస్తారని చెప్పారు. తద్వారా ఆత్మనిర్భర భారత్‌కు ఈ ప్రాజెక్టు ఎంతో దోహదం చేస్తుందని లోకేశ్‌ పేర్కొన్నారు.

నిత్య జీవితంలో వాడే సెల్​ఫోన్లు, ల్యాప్​టాప్​లు, ఎల్‌ఈడీ టీవీలు, వైద్య పరికరాలు, స్మార్ట్‌ వాహనాలు- ఇవన్నీ సులభంగా పనిచేయడానికి సెమీ కండక్టర్‌ టెక్నాలజీయే కీలకం. జర్మేనియం, సిలికాన్, గేలియం ఆర్సెనైడ్‌ వంటి పదార్థాలను సెమీ కండక్టర్‌లుగా ఉపయోగిస్తుంటారు. వీటితో ఇంటిగ్రేటెడ్‌ సర్క్యూట్స్‌ (ఐసీ) లేదా మైక్రోచిప్స్‌ను తయారు చేస్తారు. ఇవి ఎలక్ట్రానిక్‌ వస్తువులకు మెదడులా పని చేస్తాయి. సాంకేతికత పురోగతిలో సెమీ కండక్టర్ల ప్రాధాన్యం పెరుగుతోంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ), నానో టెక్నాలజీ, 5జీ కమ్యూనికేషన్, అంతరిక్ష, రక్షణ పరిశోధనలు, గ్రీన్‌ హైడ్రోజన్‌ ఇంధన తయారీ, ఎలక్ట్రిక్‌ వెహికల్స్‌ వంటి రంగాల్లో వీటి పాత్ర కీలకంగా మారుతోంది.

ఏపీలో సోలార్ ప్రాజెక్టులకు వేగంగా అడుగులు - తొలిదశలో 3 లక్షల కనెక్షన్లు

జగ్గయ్యపేట డిఫెన్స్‌ క్లస్టర్‌లో బ్రహ్మోస్‌ మిసైల్స్‌ - 2 వేల ఎకరాల్లో పరిశ్రమ

