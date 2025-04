ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో మరో ఎనర్జీ స్టోరేజి సిస్టం - ఇకపై కరెంటునూ దాచుకోవచ్చు - వాడుకోవచ్చు! - BESS PROJECT IN AP

Published : April 17, 2025 at 9:20 AM IST

Central Approves for Set Up Another 1000 Megawatt Hours Battery Storage Project in AP : రాష్ట్రంలో మరో వెయ్యి మెగావాట్‌ అవర్స్‌ బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజి సిస్టం (బీఈఎస్‌ఎస్‌) ఏర్పాటుకు కేంద్రం అనుమతించింది. వాటికి వయబిలిటి గ్యాప్‌ ఫండ్‌ (వీజీఎఫ్‌) కింద కేంద్రం గ్రాంటు ఇవ్వనుంది. ఇప్పటికే 2,000 మెగావాట్‌ అవర్స్‌ బీఈఎస్‌ఎస్‌ ప్రాజెక్టులకు కేంద్రం అనుమతులు ఇచ్చింది. మొత్తంగా 3,000 మెగావాట్ల విద్యుత్‌ నిల్వ ప్రాజెక్టులు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. రాష్ట్రంలో సుమారు 19,000 మెగావాట్ల విద్యుత్‌ ఒప్పందాలు ఉంటే అందులో పునరుత్పాదక విద్యుత్‌ (పవన, సౌర విద్యుత్‌) ఒప్పందాలు 7,800 మెగావాట్ల ఉన్నాయి.

వాటి నుంచి వచ్చే విద్యుత్‌ను మస్ట్‌ రన్‌ విధానంలో తీసుకోవాలి. దీనివల్ల పగటి వేళల్లో ఇప్పటికే సుమారు 1,500 మెగావాట్ల మిగులు విద్యుత్‌ ఉంటోంది. ఏడాదిలో మరో 10,000 మెగావాట్ల పునరుత్పాదక ప్రాజెక్టుల నుంచి విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి రానుంది. అది కూడా అందుబాటులోకి వస్తే గ్రిడ్‌ బేస్‌లోడ్‌ నిర్వహణకు ఇబ్బందిగా ఉంటుందని విద్యుత్‌ సంస్థలు భావిస్తున్నాయి. ఈ కారణంగా విద్యుత్‌ నిల్వ చేసేందుకు కొత్తగా వచ్చిన బీఈఎస్‌ఎస్‌ సాంకేతికత ద్వారా 4,000 మెగావాట్‌ అవర్స్‌ విద్యుత్‌ నిల్వ ప్రాజెక్టులను కేటాయించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రానికి ప్రతిపాదన పంపింది. ఇప్పటికే 2,000 మెగావాట్‌ అవర్స్‌ బీఈఎస్‌ఎస్‌ ప్రాజెక్టులకు ఇంధన శాఖ టెండర్లు పిలిచింది.

థర్మల్‌ విద్యుత్‌ బ్యాక్‌డౌన్‌ చేసిన తర్వాతా : రాష్ట్రంలో పగటి వేళల్లో విద్యుత్‌ డిమాండ్‌ ఆశించిన స్థాయిలో ఉండటం లేదు. ఏదో ఒక టైం బ్లాక్‌లో గరిష్ఠ విద్యుత్‌ డిమాండ్‌ 13,000 మెగావాట్ల వరకు ఉంటున్నా ఎక్కువ టైం బ్లాక్‌లలో (ఒక టైం బ్లాక్‌ 15 నిమిషాలు) డిమాండ్‌ 8,000 మెగావాట్ల నుంచి 8,500 మెగావాట్ల మధ్య ఉంటోంది.