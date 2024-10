ETV Bharat / state

ఎస్సీ ఉపకార వేతనాలకు కొత్త దరఖాస్తు - ఎలా అప్లై చేసుకోవాలంటే ? - SC Scholarship New Application

New Application for SC Scholarships ( ETV Bharat )

New Application for SC Scholarships for Students in Telangana : తెలంగాణలో ఎస్సీ విద్యార్థుల బోధన ఫీజులు, ఉపకార వేతనాలు 2024-25 విద్యాసంవత్సరం నుంచి వారి వ్యక్తిగత బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ కానున్నాయి. కేంద్రం మార్గదర్శకాలతో ఎస్సీ ఉపకార వేతనాల దరఖాస్తు విధానంలోనూ ఎస్సీ సంక్షేమశాఖ మార్పులు చేసింది. ఎస్టీ, మైనార్టీ, బీసీ, ఈబీసీ విద్యార్థులు మాత్రం పూర్వవిధానంలోనే దరఖాస్తు చేయాలి. 2021 నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎస్సీ విద్యార్థుల బోధన ఫీజులు, ఉపకార వేతనాల నిబంధనలు మార్చింది.

మొదట రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీని కోసం 40% నిధులు జమ చేస్తే కేంద్రం 60% మంజూరు చేస్తుంది. రాష్ట్రంలోని ఈ నిబంధనలకు గత ప్రభుత్వం అంగీకరించకపోవడంతో ఏటా రూ.250 కోట్ల చొప్పున మూడేళ్లుగా దాదాపు రూ.750 కోట్లు కోల్పోయింది. 2024-25 నుంచి కేంద్ర సంస్కరణల అమలుకు ప్రస్తుత ​ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. దీంతో ప్రతి సంవత్సరం ఇంటర్, ఆపై ఉన్నతవిద్యను అభ్యసిస్తున్న 2.6 లక్షల మంది విద్యార్థులకు మేలు జరగనుంది.

ఈ-పాస్‌ వెబ్‌సైట్లో దరఖాస్తు ఇలా చేసుకోండి