ఏళ్లనాటి కల సాకారం! - కొత్తగూడెం పాల్వంచ బైపాస్ నిర్మాణానికి కేంద్రం ప్రణాళికలు - KOTHAGUDEM PALVANCHA BYPASS ROAD

ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల మీదుగా వెళ్తున్న జాతీయ రహదారులకు మహర్దశ - ఎన్​హెచ్-30, 563, 365 రహదారులను నాలుగు వరుసలుగా అభివృద్ధి - రాబోయే మూడేళ్లలో పనులను పూర్తి చేసేలా చర్యలు

Kothagudem Palvancha Bypass Road Construction
Kothagudem Palvancha Bypass Road Construction (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2025 at 2:51 PM IST

Kothagudem Palvancha Bypass Road Construction : ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల మీదుగా వెళ్తున్న కొన్ని జాతీయ రహదారులకు మహర్దశ పట్టబోతోంది. మన రాష్ట్రంలో కొత్తగా జాతీయ రహదారులు, వంతెనలు, బైపాస్ రోడ్ల నిర్మాణాలకు కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ ప్రణాళికలు రూపొందించింది. మొత్తం మీద 15 నేషనల్ హైవేల పనులు చేపట్టనుంది. వీటిలో ఎన్​హెచ్-30, 563, 365 రహదారులను నాలుగు వరుసలుగా అభివృద్ధి చేయబోతున్నారు. వాటితో పాటు కొత్తగూడెం-పాల్వంచ బైపాస్ నిర్మాణానికి ఇందులో చోటుదక్కించుకుంది. రాబోయే మూడేళ్లలో ఈ పనులను పూర్తిచేసేలా ఎన్​హెచ్​ఏఐ అధికారులు జాగ్రత్తలు తీసుకోనున్నారు.

బైపాస్‌ నిర్మాణానికి మోక్షం : కొత్తగూడెం-పాల్వంచ నడుమ పదేళ్లుగా అసంపూర్తిగా నిలిచిపోయిన బైపాస్‌ నిర్మాణానికి మోక్షం లభించింది. ఎన్​హెచ్​-30 లో భాగంగా పుద్రంపూర్-భద్రాచలం సెక్షన్ మధ్య నాలుగు వరుసల రహదారితోపాటు కొత్తగూడెం-పాల్వంచ బైపాస్ నిర్మాణానికి కేంద్రం ప్రణాళిక రూపొందించింది. భద్రాచలం వైపు రాకపోకలు సాగించే భారీ వాహనాలు, బొగ్గు లారీలను కొత్తగూడెం మీదుగా కాకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గంలో మళ్లించేందుకు 2008లో బైపాస్‌ నిర్మాణానికి అంకురార్పణ జరిగింది. రూ.33 కోట్లతో 2014లో పనులు ప్రారంభించారు. పాల్వంచలోని నవభారత్‌ నుంచి కొత్తగూడెం కార్పొరేషన్‌ పరిధి గంగాహుస్సేన్‌ బస్తీలోని పంట పొలాల వరకు రోడ్డు నిర్మించారు. ఆతరువాత పనులు ఆపేశారు. ప్రభుత్వం తాజా నిర్ణయంతో ‘బైపాస్‌’ నిర్మాణం మళ్లీ పట్టాలెక్కనుంది.

మరోసారీ నిరాశే : హైదరాబాద్ రింగ్​ రోడ్డు నుంచి వలిగొండ, తొర్రూరు, నెల్లికుదురు, బయ్యారం, మహబూబాబాద్, ఇల్లెందు మీదుగా కొత్తగూడెం క్రాస్ రోడ్డు వరకు జాతీయ రహదారి 930పీ నిర్మించాలి. ఇందులో భాగంగా రూ.700 కోట్లతో కొత్తగూడెం-ఇల్లెందు మధ్య 44కి.మీ. రహదారి నిర్మాణం చేపట్టాలి. భూసేకరణ, అటవీ అనుమతులు లేక పనులు మొదలవటం లేదు. భారీ వాహనాల రాకపోకలతో రహదారి దెబ్బతినటం వల్ల ప్రమాదాలకు నిలయంగా మారింది. రోడ్డు విస్తరణ పనులు చేపట్టాలని ఏళ్లుగా డిమాండ్‌ చేస్తున్నా ఆచరణకు నోచుకోవటం లేదు. కేంద్రం తాజాగా గుర్తించిన జాతీయ రహదారుల్లో 930(పీ)కి చోటు కల్పించకపోవడంతో మరోసారి నిరాశే మిగిలింది.

ఇక ప్రయాణం సాఫీగా : ఖమ్మం నుంచి సత్తుపల్లి, వరంగల్‌ మధ్య ప్రయాణం సాఫీగా సాగనుంది. ఎన్​హెచ్​-365బీబీలో భాగమైన ఖమ్మం, కొణిజర్ల, వైరా, తల్లాడ, కల్లూరు, సత్తుపల్లి రోడ్డు, ఎన్​హెచ్​-563లో భాగంగా ఖమ్మం-వరంగల్ మధ్య నాలుగు వరుసల రహదారుల నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం పచ్చజెండా ఊపింది. రోజు రోజుకూ పెరుగుతున్న వాహనాల రద్దీ, ఇరుకు రోడ్ల వల్ల చోటుచేసుకుంటున్న ప్రమాదాలను నివారించటానికి రహదారులను విస్తరించాలనే డిమాండ్ ఎప్పటి నుంచో వినిపిస్తోంది.

కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో వీటిని నాలుగు వరుసలుగా మార్చేందుకు మార్గం సుగమమైంది. హ్యామ్‌(హైబ్రిడ్‌ యాన్యుటీ మోడల్‌) విధానంలో ఆర్‌అండ్‌బీ రహదారుల ఉన్నతీకరణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల కసరత్తు ప్రారంభించింది. ఇందులో ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లోని ప్రధాన రహదారులకు స్థానం కల్పించింది. తాజాగా కేంద్రం జాతీయ రహదారులను విస్తరించాలని భావించటంతో మూడు, నాలుగేళ్లలో ఉభయ జిల్లాల్లోని ఆర్‌అండ్‌బీ, జాతీయ రహదారులు మెరవనున్నాయి.

