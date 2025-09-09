ETV Bharat / state

ఏపీ రైతులకు గుడ్​న్యూస్ - చంద్రబాబు చొరవతో 50,000 టన్నుల యూరియా

ఎరువులపై సమీక్ష సమయంలోనే కేంద్ర మంత్రికి ఫోన్‌ చేసిన సీఎం చంద్రబాబు - కాకినాడ పోర్టులో 17,593 టన్నుల దిగుమతికి నడ్డా ఉత్తర్వులు, రైతులకు భరోసా కల్పించాల్సిందిగా అధికారులకు ఆదేశాలు

Center Govt Allocates 50000 Tonnes of Urea
Center Govt Allocates 50000 Tonnes of Urea (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 8:53 AM IST

Center Govt Allocates 50000 Tonnes of Urea: ఏపీలోని ఎరువుల లభ్యత, వ్యవసాయ శాఖకు సంబంధించిన పలు అంశాలపై సీఎం చంద్రబాబు వ్యవసాయాధికారులతో ఆర్టీజీఎస్‌ నుంచి సోమవారం సమీక్ష నిర్వహించారు. రాష్ట్రానికి మరిన్ని ఎరువుల కేటాయింపుపై అక్కడి నుంచే కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డాతో ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. కాకినాడ తీరానికి చేరుకున్న నౌకలోని 7 ర్యాక్‌ల నుంచి రాష్ట్ర అవసరాలకు యూరియా కేటాయించాలని ఆయన కోరారు. సీఎం విజ్ఞప్తి మేరకు స్పందించిన కేంద్ర మంత్రి ఏపీకి అదనంగా మరో 50,000 టన్నుల యూరియాను కేటాయించారు. కాకినాడ పోర్టులో 17,593 టన్నుల దిగుమతికి వెంటనే ఉత్తర్వులు కూడా ఇచ్చారు.

అసహనం వ్యక్తం చేసిన సీఎం: సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షలో సమస్యవలపై మాట్లాడుతూ రాజకీయం ముసుగులోని కొందరు క్రిమినల్స్‌లా ఆలోచిస్తూ ఎరువులు దొరకవనే అభద్రతా భావాన్ని రైతుల్లో రేకెత్తిస్తున్నారని, శాంతిభద్రతల సమస్యను సైతం సృష్టించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. దీన్ని నియంత్రించడంతోపాటు ఎరువులు దొరకవనే ఆందోళన రైతుల్లో తలెత్తకుండా వారికి భరోసా కల్పించాల్సిన బాధ్యత యంత్రాంగంపై ఉందని సూచించారు.

దాదాపు 5 గంటల పాటు వివిధ అంశాలపై వ్యవసాయశాఖ ఉన్నతాధికారులు, కలెక్టర్లు, జిల్లాల వ్యవసాయాధికారులతో సీఎం టెలికాన్ఫరెన్స్‌ నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం 80,503 టన్నుల యూరియా నిల్వలున్నాయి. పది రోజుల్లో అదనంగా మరో 23,592 మెట్రిక్‌ టన్నుల యూరియా వస్తుందని వివరించారు. పంపిణీలో ఎక్కడా సమస్య రాకుండా చూడండి. ఎరువుల బ్లాక్‌ మార్కెటింగ్‌ను నియంత్రించాలి. ఎరువుల వినియోగం తగ్గించే రైతులకు అందుకు ప్రోత్సాహకంగా రాయితీని జమ చేసే అంశంపై దృష్టి పెట్టాలన్నారు. దానిపై విస్తృత ప్రచారం చేయాలని ఆదేశించారు.

అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసిన సీఎం: వ్యవసాయ అధికారులు క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లి యూరియా లభ్యతపై రైతులకు భరోసా ఇవ్వాలి. రబీలో దొరకవనే ఆందోళనతో ఇప్పుడే కొనేస్తున్నారు. దీనిపై అవగాహన కల్పించాలి. మోతాదుకు మించి ఎరువులు వినియోగిస్తే భూసారం కూడా దెబ్బతింటుందని వివరించాలి. రబీకి యూరియా సరఫరాపై ఇప్పటి నుంచే ప్రణాళికలను తయారు చేయాలి. అరకులో కాఫీ పంటకు కాయ తొలిచే పురుగు తెగులుపైనా తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలి. 60 ఎకరాల్లో పంట తొలగించారు. మిగిలిన 20 ఎకరాల్లోనూ తొలగించేలా చూడాలి.

ఉల్లి, మామిడి, టమాటా, చీనీ ఉత్పత్తి పెరిగే అవకాశం ఉంది. అందుకు అనుగుణంగా ప్రణాళికలు రూపొందించాలి. కర్నూలు జిల్లా కోడుమూరులో ఓ రైతు పురుగుమందు డబ్బాతో ఆత్మహత్యకు యత్నించిన ఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు ఆరా తీశారు. ప్రజల్లో సంతృప్తస్థాయి పెంపు విషయంలో రాజకీయాలు కూడా ప్రభావం చూపిస్తున్నాయని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.

సీఎం సోమవారం ఆర్టీజీఎస్‌లో పౌరసేవలు, సంతృప్త స్థాయిపై అధికారులతో సమీక్షించారు. ప్రభుత్వ విభాగాలందించే పౌరసేవల్లో సంతృప్త స్థాయిపై ప్రతి వారం సమీక్షిస్తానని అన్నారు. పింఛన్లు, ఉచిత గ్యాస్, ఆర్టీసీ, రెవెన్యూ, పంచాయతీరాజ్‌ సంతృప్త స్థాయి పెంచాలని వివరించారు. ప్రజల అభిప్రాయాల్ని డేటా ఎనలిటిక్స్‌ ద్వారా విశ్లేషించి నిర్ణయం తీసుకుంటానని చెప్పారు. పనితీరు సూచికలపైనా సమీక్షిస్తామని వెల్లడించారు.

ఉల్లికి వ్యత్యాస ధర చెల్లిస్తామని వెల్లడి: ఉల్లి రైతులకు క్వింటాలుకు రూ.1200 ధర తగ్గకుండా చూడాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చారు . రైతులు తక్కువకు అమ్ముకుంటే ఆ మేరకు ప్రభుత్వం వారికి వ్యత్యాస ధర చెల్లిస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఉల్లి నిల్వకు గోదాములు, కోల్డ్‌ స్టోరేజీ సౌకర్యాలను కల్పించాలి. కొనుగోలు చేసిన ఉల్లిని రైతుబజార్లతో పాటు మార్కెట్‌కు తరలించాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు.

యూరియా బ్లాక్‌మార్కెటింగ్‌పై కఠిన చర్యలు తీసుకోండి : అధికారులకు చంద్రబాబు ఆదేశం

సీజన్​ ప్రారంభానికి ముందే యూరియా మాయం - పంటలు వేయకముందే పక్కాదారి!

