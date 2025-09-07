మూడుముళ్ల బంధానికి మూడో గండం! - కట్టేస్తేనే కష్టాలకు 'సెల్లు'
భార్య భర్తల మధ్య దూరం పెంచుతోన్న సెల్ఫోన్ - ఇంట్లోనూ లైకులు, షేర్లతోనే బిజీ - ఫలితంగా విడాకుల వరకు దారితీస్తున్న పరిస్థితులు
Cellphone Effect to Couples : పొద్దున లేచింది మొదలు రాత్రి పడుకునే వరకూ అందరి చేతిలోనే ఉండే పరికరం ఏదైనా ఉంది అంటే సెల్ఫోన్ అని చెప్పవచ్చు. సాధారణంగా సెల్ఫోన్తో వచ్చే సమస్యలు అంతా ఇంతా కాదు. సెల్ఫోన్ చేతిలో ఉంటే పక్కన ఉన్నవారితో అవసరమే ఉండదు. అసలు చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో కూడా పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదంటే అతిశయోక్తి కాదు. ప్రజల దైనందిన జీవితంలో స్మార్ట్ ఫోన్ల వినియోగం సాధారణమైపోయింది. ఆఖరికి భార్యాభర్తల మధ్య సంబంధాలను దెబ్బతీసే స్థాయిలో దీని వినియోగం పెరిగింది.
అతి సర్వత్రా వర్జయేత్ అంటారు. సెల్ఫోనే జీవితమన్నట్టుగా వ్యవహరిస్తే సంసారంలో తుపాను ఖాయమంటున్నారు మనస్తత్వ నిపుణులు. కుటుంబ సభ్యులంతా ఒక గదిలోనే ఉంటారు. ఎవరి లోకం వారిదే. కనీసం మాటలుండని పరిస్థితి. చివరకు అమ్మానాన్నలతో మాట్లాడడానికీ తీరిక దొరకనంత ‘బిజీ’. అనేక కుటుంబాల్లో భార్యాభర్తల మధ్య సెల్ చిచ్చు రేపుతోంది. వారి మధ్య అనుమాన భూతం చొరబడుతోంది. ఫలితం అనురాగ బంధాలుండాల్సిన చోట యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంటోంది. ఒకేచోట ఉన్నా కంటికి కనబడని దూరం మానవ సంబంధాలకు ముప్పుగా పరిణమిస్తోంది.
- గుంటూరుకు చెందిన ఓ యువజంటకు ఏడేళ్ల క్రితం పెళ్లైంది. తొలిరోజు నుంచే ఇద్దరి మధ్యా ‘సామాజిక మాధ్యమ యుద్ధం’ మొదలైంది. భార్య ఎప్పుడూ స్నేహితులతో చాట్ చేస్తూ తనను పట్టించుకోవడం లేదని భర్త, అదేం కాదు ఆయనే సామాజిక మాధ్యమాల్లో మునిగిపోయి తనవైపు చూడడమే లేదని భార్య. ఇలా ఇద్దరి మధ్యా దూరం పెరిగింది. విడాకుల వరకు దారి తీయగా కుటుంబసభ్యులు, పెద్దలు నచ్చజెప్పి అతికష్టమ్మీద కాపురం నిలబెట్టారు.
- బాపట్ల జిల్లాకు చెందిన మరో జంటది వింత పరిస్థితి. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఇద్దరూ తీరిక లేని పనుల్లో ఉంటారు. రాత్రి కాస్త సరదా సంభాషణకు బదులు ఎవరి లోకం వారిదే అన్నట్టుగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో మునిగిపోతున్నారు. అదీ అర్ధరాత్రి వరకు. తెల్లారిలేచాక మళ్లీ ఎవరి పని వారిదే.
- పల్నాడు జిల్లాకు చెందిన ఓ జంటకు పెళ్లయి పదేళ్లయినా పిల్లలు కలగలేదు. కారణాలను అన్వేషిస్తే సంసార బంధానికన్నా సామాజిక మాధ్యమానికి బందీలైపోవడమే కారణమని తేలింది. ఇవి మచ్చుకు కొన్ని మాత్రమే. ఇలా చెప్పుకుంటూపోతే ఎన్నో ఉదాహరణలున్నాయి.
ఫబ్బింగ్తో సమస్యలు : ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్ను ఆక్రమించుకుంటున్న "ఫబ్బింగ్" మానవ సంబంధాల మనుగడకు సవాలుగా మారింది. "ఫోన్, స్నబ్బింగ్" అనే రెండు పదాల కలయికే ఈ "ఫబ్బింగ్". మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎదుటివారు వారి ధ్యాసను ఫోన్పైనే నిలపటాన్ని 'ఫబ్బింగ్ ప్రవర్తన’ అని పిలుస్తున్నారు. ఇది ఎదుటి వ్యక్తిని విస్మరించడం, నిర్లక్ష్యం చేయడంతో సమానం అన్నమాట. దాంతో తమకన్నా ఫోనే ముఖ్యమా? ఫోనే ప్రపంచమా? అని భావిచేందుకు అవకాశాలున్నాయి. దీంతో ఎన్నో అనుమానాలకు దారి తీయడంతో పాటు వాళ్లను తీవ్ర మానసిక ఆవేదనకు గురిచేసే ప్రమాదం ఉంది. తాము ఒంటరివారమనే ఫీలింగ్ కలిగిస్తుంది. ఇలానే దంపతుల మధ్య దూరం పెరుగుతోంది.
అవగాహన ముఖ్యం : ఫబ్బింగ్కి అలవాటు పడితే ఇతరులతో సంబంధాలు తగ్గిపోతాయి. కుటుంబ సభ్యులైతే సర్దుకుపోతారు. కానీ, కొత్తగా పెళ్లయిన వాళ్లలో ఇది దుష్పరిణామాలకు దారితీస్తుంది. ఎక్కువ కాలం ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే దాంపత్యం దెబ్బతిని వారు విడిపోవడానికీ కారణం కావొచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కుటుంబ బంధాలు, వైవాహిక జీవితానికి ముప్పుగా పరిణమించే ఇలాంటి అలవాట్లు దూరం చేసుకోవడానికి ఇరువురూ ప్రయత్నించాలి. ఫబ్బింగ్ అలవాటు ఉన్న వారి వల్ల ఎదుటి వ్యక్తులు ఎంత ఇబ్బందులు పడుతున్నారో, మానసికంగా ఎంత ఆందోళనకు గురవుతున్నారో తెలియజేయాలి.
ఇరువురికీ కలుగుతున్న నష్టాన్ని, భవిష్యత్లో జరగబోయే పరిణామాలను గురించి వివరించి బయటపడే మార్గాలను సూచించాలి. ఇలాంటప్పుడే 'నో ఫోన్ జోన్ లేదా నో ఫోన్ టైమ్' అలవర్చుకోవాలి. యాప్స్ నోటిఫికేషన్ మ్యూట్ చేయడం, డిస్ప్లే స్క్రీన్ నుంచి కొన్ని యాప్స్ను హైడ్ చేయడం వల్ల మార్పునకు అవకాశం ఉంటుంది. ఆ సమయంలో మనసుకు నచ్చిన అభిరుచిని పెంపొందించుకుని కుటుంబసభ్యులతో కలిసి గడపడానికి ప్రయత్నించాలి.
" సోషల్ మీడియాకు ఎక్కువ సమయం కేటాయించొద్దు. దంపతుల మధ్య దూరం పెరగడంలో ముఖ్యపాత్ర దానిదే. తప్పనిసరిగా వాడాల్సి వస్తే భాగస్వామి ఎదుటే ఓపెన్ చేసి మీ పనులు పూర్తి చేసి అనంతరం వారితో గడపండి. ఏ అలవాటునూ ఒక్కసారిగా మార్చలేం కాబట్టి క్రమేణా ఫోన్ వాడకాన్ని తగ్గించడంపై దృష్టి పెట్టండి. రోజులో ఆరేడు గంటలు ఫోన్కే కేటాయిస్తుంటే అర్ధగంట చొప్పున తగ్గించుకుంటూ రావడం ఉత్తమం. సెల్ఫోన్ అతిగా వాడడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. సంతాన సాఫల్య సమస్యలూ వస్తున్నాయి." - డాక్టర్ ఉమాశంకర్, సంతాన సాఫల్య నిపుణుడు
