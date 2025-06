ETV Bharat / state

చందానగర్​లో సెల్లార్లలోకి చేరిన వరద నీరు - ట్రాక్టర్లతో నీటిని తోడాల్సిన పరిస్థితి - HEAVY RAINS IN HYDERABAD

Cellars of Private Hospitals Submerged in Water in Chandanagar Due to Rains : హైదరాబాద్‌ చందానగర్ జాతీయ రహదారిపై కురిసిన వర్షాలకు వాణిజ్య సముదాయాలు, ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల సెల్లార్లు నీట మునిగాయి. దాదాపు మూడు గంటల పాటు పదికి పైగా ట్రాక్టర్లతో నీటిని తోడే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ, పరిస్థితి అదుపులోకి రాలేదు. షాపుల యజమానులు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ, ప్రభుత్వ అధికారుల నుంచి ఎలాంటి సహాయం అందడం లేదని ఆరోపించారు.

తగు చర్యలు తీసుకోండి : చందానగర్‌లో కొత్తగా నిర్మిస్తున్న ఫ్లైఓవర్ పనులే ఈ వరదలకు కారణమని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. తమ భవనాలు నిర్మించినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు సెల్లార్లలోకి వరద నీరు రావడం ఎప్పుడూ జరగలేదంటున్న బాధితులు ఫ్లైఓవర్ పనుల వల్లే ఈ సమస్య తలెత్తిందని వాపోయారు. తక్షణమే అధికారులు స్పందించి, తగు చర్యలు తీసుకోవాలని బాధిత యజమానులు కోరుతున్నారు.