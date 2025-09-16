తిరుమలలో కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం - ఏడాదికి నాలుగు సార్లు నిర్వహిస్తామన్న టీటీడీ
తిరుమల దేవస్థానంలో కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం - పాల్గొన్న ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్,ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, తదితరులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 12:11 PM IST
Koil Alwar Thirumanjanam in Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించామని టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తెలిపారు. బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా ఆలయ శుద్ధి కార్యక్రమం చేపట్టినట్లు ఆయన చెప్పారు. సంవత్సరంలో నాలుగుసార్లు కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం నిర్వహిస్తామని వివరించారు. ఉగాది ఆస్థానం, ఆణివార ఆస్థానం, బ్రహ్మోత్సవాలు,వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాల ముందు మంగళవారం ఆలయ శుద్ధి చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోందని ఈ సందర్భంగా ఈవో తెలిపారు.
అందుకు ముందుగా స్వామివారికి వస్త్రం కప్పి పూజ సామగ్రికి,ఇతర ఉప ఆలయాలు,ఆలయ గోడలు సుగంధ ద్రవ్యాల పరిమళంతో శుద్ధి చేశామని వివరించారు. అనంతరం శుద్ధి కార్యక్రమాన్ని ముగించుకొని స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నివేదనలు సమర్పించి భక్తుల దర్శనాలకు అనుమతిస్తామని పేర్కొన్నారు. కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం కార్యక్రమంలో టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు,అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి, పలువురు బోర్డు సభ్యులు పాల్గొన్నారు.
Tirumala Brahmotsavam 2025: తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వేలాది మంది భక్తులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూసే ఉత్సవాలు. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 24వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 2వ తేదీ వరకూ ఈ మహోత్సవాలు వైభవంగా జరుగనున్నాయి. ఉత్సవాల సమయంలో లక్షలాది మంది భక్తులు తిరుమలకు వస్తారు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని టీటీడీ అందుకు అనుగుణంగా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లను చేపట్టింది.
భద్రతా ఏర్పాట్లపై సమీక్ష: టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి, టీటీడీ విజిలెన్స్, తిరుపతి జిల్లా పోలీసు అధికారులతో అన్నమయ్య భవనంలో భద్రతా ఏర్పాట్లపై సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున శ్రీవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనుండటంతో ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
సర్వ దర్శనానికి 15 గంటలు : తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 15 గంటలు సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 31 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. తిరుమలలో నిన్న శ్రీవారిని 65,066 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు 24,620 మంది భక్తులు సమర్పించారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.13 కోట్లుగా ఉంది.
తిరుమలలోభారీ వర్షం: తిరుమలలో సోమవారం రాత్రి భారీ వర్షం కురిసింది. ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం కురవడంతో శ్రీవారి ఆలయ ప్రాంగణం, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయ్యాయి. రాత్రి సమయంలో స్వామివారి దర్శనం ముగించుకున్న భక్తులు గదులకు,లడ్డూ విక్రయశాలకు వెళ్లేందుకు ఇబ్బందులు పడ్డారు. మరోవైపు టీటీడీ ఏర్పాటు చేసిన షెడ్ల వద్ద భక్తులు తలదాచుకున్నారు.
