మీరు వాడే మెడిసిన్​ మంచివేనా? - సీడ్​ఎస్​సీఓ ల్యాబ్​ తనిఖీల్లో విస్తుపోయే విషయాలు!

మార్కెట్​లో కొన్ని, నకిలీ మరికొన్ని నాసిరకం - యాంటీబయాటిక్‌ నుంచి క్యాన్సర్‌ మందుల వరకు దేశవ్యాప్తంగా చెలామణి - రాష్ట్రాలు, సీడీఎస్‌సీఓ ల్యాబ్‌ పరీక్షల్లో వెల్లడి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2025 at 1:45 PM IST

Beware Of Counterfeit Medicine : దేశవ్యాప్తంగా నకిలీ, నాసిరకం మందుల బెడద తగ్గడం లేదు. ఊరూపేరూ లేని కొన్ని చిన్న కంపెనీల నుంచి పెద్ద సంస్థల వరకు ఇలాంటి మందులను మార్కెట్లో కుమ్మరిస్తున్నాయి. అధిక లాభాలకు ఆశపడి పంపిణీదార్లు ఈ మందులను పెషెంట్లకు విక్రయిస్తున్నారు. దీనివల్ల జబ్బులు తగ్గకపోగా లేనిపోని కొత్త సమస్యలు వచ్చి రోగులు తల్లడిల్లిపోతున్నారు.

బండారం ఇలా బయటకు : నకిలీ, నాసిరకం మందులను అదుపు చేయడం పలు రాష్ట్రాల్లోని ఔషధ నియంత్రణ వర్గాలకు పెద్ద సవాలుగా మారింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆరోగ్యం, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ సారథ్యంలోని జాతీయ ఔషధాల నాణ్యత, నియంత్రణ సంస్థ (సీడీఎస్‌సీఓ) తాజాగా జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్‌ నకిలీ, నాసిరకం మందుల సమస్య తీవ్రతను స్పష్టం చేస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పలు రాష్ట్రాల ఔషధ నియంత్రణ సంస్థల ల్యాబ్‌లతో పాటు, సీడీఎస్‌సీఓ ప్రయోగశాలల్లో నిర్వహించిన పరీక్షల్లో కొన్ని ఫేక్​ మందులు, మరిన్ని నాసిరకం ఔషధాల బండారం బయటపడింది. దీనిపై పూర్తిస్థాయిలో విచారణ చేపట్టినట్లుగా జాతీయ ఔషధాల నాణ్యత, నియంత్రణ సంస్థ వెల్లడించింది.

ఈ రాష్ట్రాల్లో అధికంగా : గ్యాస్‌ సమస్యను నియంత్రణలో ఉంచేందుకు వినియోగించే పెంటప్రజోల్, పెంటప్రజోల్‌- డోంపరిడోన్‌ పీఆర్‌ ట్యాబ్లెట్లు, క్యాప్సూల్స్‌ను బిహార్​లో పట్టుకున్నారు. నకిలీ డైజీపామ్‌ ఇంజెక్షన్‌ కూడా డ్రగ్​ కంట్రోల్​ దొరికింది. వీటిని సీడీఎస్‌సీఓ ల్యాబ్‌లలో తనిఖీ చేసి వాటిిని నకిలీ మందులుగా నిర్ధారించారు. నాసిరకం ఔషధాలకు అయితే అయితే లెక్కే లేదు. పలు రాష్ట్రాల్లో లెక్కకు మించి ఇవి చెలామణి అవుతున్నాయి. బంగాల్, బిహార్, పంజాబ్, రాజస్థాన్, అస్సాం, జమ్ము-కశ్మీర్, పుదుచ్చేరి ప్రాంతాల్లో నాసిరకం మందులు అధికంగా లభ్యమవుతున్నాయి. యాంటీ-బయాటిక్, గ్యాస్ట్రిక్, నొప్పి నివారణ మందులతో(పెయిన్​ కిల్లర్స్​) పాటు విటమిన్లు, ఐరన్‌ మందులు, కొన్ని క్యాన్సర్‌ మందులు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.

బ్రాండెడ్‌ పేర్లకు దగ్గరగా : రాష్ట్ర ఔషధ నియంత్రణ మండలి సైతం కొన్నిచోట్ల నకిలీ మందులను పట్టుకుంది. వీటిని ల్యాబ్‌లో పరిశీలించినప్పుడు నకిలీ మందులే అని నిర్ధారణ కావడం గమనార్హం. ఇలా నకిలీ అయిన వాటిలో రాబిప్రజోల్, పెంటప్రజోల్, రిఫగ్జిమిన్‌ 400 ఎంజీ ట్యాబ్లెట్లు ఉన్నాయి. వీటిల్లో కొన్ని స్థానిక కంపెనీలు ఉత్పత్తి చేసినవైతే, మిగిలినవి హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌లో తయారైనవి. ఇలాంటి 94 మందుల జాబితాను సీడీఎస్‌సీఓ తాజాగా విడుదల చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో తనిఖీలు విస్తృతంగా నిర్వహించాలని, నకిలీ- నాసిరకం మందులను అదుపు చేసేందుకు గట్టి కసరత్తు చేయాలని సీడీఎస్‌సీఓ తన బృందాలను, రాష్ట్రాల ఔషధ నియంత్రణ వర్గాలను కోరినట్లుగా తెలిసింది. ప్రముఖ మందుల కంపెనీల బ్రాండ్లకు దగ్గరగా ఉన్న పేర్లతో కొన్ని కంపెనీలు మెడిసిన్​ విడుదల చేస్తున్నాయి. ఈ మందుల్లో ఎక్కువ భాగం నాసిరకమైనవే ఉంటున్నట్లుగా ఔషధ పరిశ్రమ వర్గాలు, పంపిణీదార్లు చెబుతున్నారు.

సంస్థలపై త్వరలో చర్యలు : ఎక్కువగా వినియోగంలో ఉండే పారాసెట్మాల్ టాబ్లెట్​లు, అమ్లోడిపిన్, పెంటప్రజోల్, డెగ్జామెథసోన్‌ సోడియమ్, అమాక్సిలిన్‌ లాంటి ఔషధాలను ఎన్నో చిన్న, మధ్యస్థాయి కంపెనీలు ఉత్పత్తి చేసి మార్కెట్​లోకి పంపిణీ చేస్తున్నాయి. ఇందులో కొన్ని బ్యాచ్‌ల మందులు సీడీఎస్‌సీఓ నిర్దేశించిన నాణ్యతా ప్రమాణాల్లో ఉండటం లేదు. కొన్ని ఔషధాలు వేసుకున్నప్పుడు, నిర్దిష్ట సమయంలో శరీరంలో కరిగిపోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే కొన్ని నాసిరకం బిళ్లలు గట్టిగా ఉండి, కరిగేందుకు ఎక్కువ అధిక సమయం తీసుకుంటున్నాయి. కొన్నింటిలో ఔషధం తగిన పాళ్లలో ఉండటం లేదు. మరికొన్నింటి లేబుల్స్​ తప్పుగా ఉంటున్నాయి. కొన్ని మందుల్లో ‘స్టెరిలిటీ’ సమస్యలు కూడా కనిపించాయి. ఇలాంటి వాటిని నాసిరకం మందులుగా గుర్తించి, సంబంధిత సంస్థలపై నిబంధనల ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవటానికి సీడీఎస్‌సీఓ వర్గాలు సిద్ధమవుత్నుట్లు తెలిసింది.

