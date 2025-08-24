Kapas App For Cotton Farmers : పత్తి రైతులందరూ 2025-26 సంవత్సరానికి సంబంధించి కనీస మద్దతు ధర (ఎంఎస్పీ) పొందేందుకు వీలుగా కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా(సీసీఐ) దేశంలోనే తొలిసారిగా కపాస్ కిసాన్ అనే పేరుతో ఓ యాప్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. పత్తి పంట పండించే రైతులు తమ పేర్లను సెప్టెంబరు 1 నుంచి 30 వరకు ఈ యాప్లో ఎంట్రీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలా నమోదు చేసుకున్న వారే కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా కొనుగోలు కేంద్రాల్లో తమ సరకు విక్రయించుకునే అవకాశం వెసులుబాటు ఉంటుంది. ఈ నూతన కార్యక్రమంపై రైతులకు విస్తృతంగా అవగాహన కల్పించాలని మార్కెటింగ్ శాఖ సిబ్బందిని ఇటీవల సీసీఐ ఉన్నతాధికారులు ఆదేశించారు.
మొదటి దశలో ఇలా : -
- తొలుత కపాస్ కిసాన్ యాప్ను ప్లేస్టోర్ నుంచి డౌన్లోడు చేసుకోవాలి.
- సదరు రైతుకు సంబంధించి భూమి రికార్డులు, రెవెన్యూ శాఖ అధికారుల ద్వారా ధ్రువీకరించిన పత్తి పంట రికార్డు, ఆధార్ కార్డు తదితర వివరాలను అందులో నమోదు చేసుకోవాలి.
- ఫలితంగా దేశంలో పత్తి రైతులు, పంట విస్తీర్ణం, సాంద్రత తదితర వివరాలన్నీ కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాకు చేరుతాయి. వచ్చే సెప్టెంబు నెలాఖరుకు రైతులు యాప్లో రిజిస్టర్ చేసుకుని ఉండాలి.
పత్తిని విక్రయించే సమయంలో : ఈ ఏడాది కేంద్ర ప్రభుత్వం పత్తి క్వింటాలుకు కనీస మద్దతు ధర రూ.8,110గా ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. కనీస ధర పొందాలంటే కపాస్ కిసాన్ యాప్లో రిజిస్టర్ అయిన రైతులు పత్తి విక్రయ సమయంలో తప్పనిసరిగా స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఏ రోజు సీసీఐ కేంద్రంలో వారు విక్రయించాలో వివరాలు తెలుపుతూ యాప్ ఆ మేరకు సమాచారాన్ని రైతులకు అందిస్తుంది. ఇలా చేయటం వల్ల రోజుల తరబడి నిరీక్షించాల్సిన బాధ రైతులకు ఉండదు. స్లాట్ బుక్ చేసుకున్న వారికి మాత్రమే ఈ వెసులుబాటు ఉంటుందని సీసీఐ ప్రకటించింది.
పెరిగిన సాగు : గతేడాది కంటే ఈ సంవత్సరం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పత్తి సాగు విస్తీర్ణం పెరిగింది. వచ్చే నెల మొదటి వారం నుంచి మొదలుకొని దసరా, దీపావళి కలుపుకుని పంట చేతికొస్తుంది. కొద్ది రోజుల నుంచి విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో ఈసారి కొంత ఎక్కువ దిగుబడి వచ్చే అవకాశం ఉందని రైతులు భావిస్తున్నారు.
"పత్తి రైతులు కిసాన్ కపాస్ యాప్ను తమ మొబైల్ ఫోన్లలో డౌన్లోడు చేసుకోవాలి. తర్వాత వారి పేర్లను నమోదు చేసుకోవాలి. ఇబ్బందులు లేకుండా రైతులకు మద్దతు ధర దక్కేలా చేయటమే ప్రభుత్వ ప్రధాన ఉద్దేశం. కార్యక్రమంపై తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం కూడా అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తాం" -ఎంఏ అలీం, డీఎంఓ, ఖమ్మం
