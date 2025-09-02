ETV Bharat / state

అధికారం ఉన్నా, లేకున్నా ప్రజల కోసమే పనిచేశాం: సీఎం చంద్రబాబు - CBN ON 30 YEARS EXPERIENCE

పరిపాలన, ప్రజాసేవ, పథకాలపై తన అనుభవాలు పంచుకున్న చంద్రబాబు - తొలిసారి సీఎం అయినప్పుడు అనేక సవాళ్లు వచ్చాయన్న సీఎం

CBN 30 years
CBN 30 years (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 9:33 AM IST

4 Min Read

CHANDRABABU ON 30 YEARS EXPERIENCE: విమర్శలకు భయపడితే అక్కడే ఆగిపోతామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. కొత్తగా ఆలోచిస్తేనే ఉత్తమ ఫలితాలు వస్తాయని తన రాజకీయ జీవితంలో దానినో విధానంగా పెట్టుకున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. గతాన్ని ఎప్పుడూ గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఆ స్ఫూర్తితో భవిష్యత్​కు ప్రణాళికలు రచించాలని తన అనుభావాలను నేతలతో పంచుకున్నారు.

అధికారం ఉన్నా, లేకున్నా ప్రజల కోసమే పనిచేశాం: సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

ఉండవల్లి సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో సీఎం చంద్రబాబును మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, పలువురు ప్రభుత్వ అధికారులు కలిశారు. తొలిసారి ముఖ్యమంత్రి పదవి చేపట్టి 30 ఏళ్లు అయిన సందర్భంగా ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. పాలనా అంశాలు, ప్రజా సేవకు తీసుకున్న పలు నిర్ణయాలు, అమలు చేసిన పథకాలు, చేపట్టిన కార్యక్రమాలపై తన అనుభవాలను సీఎం వారితో పంచుకున్నారు. గతంలో సక్సెస్ అయిన పాలసీలను అధ్యయనం చేసి నేటి అవసరాలకు అనుగుణంగా మార్చుకోవాలన్నారు. అధికారులైనా, ప్రజా ప్రతినిధులైనా తపనతో పనిచేస్తేనే ఫలితాలు వస్తాయని స్పష్టం చేశారు.

తొలిసారి సీఎంగా బాధ్యతలు తీసుకున్న సమయంలో అనేక సవాళ్లు వచ్చాయని, వాటిని ఎదుర్కోని ధృఢ నిర్ణయాలతో పాలన సాగించానని వెల్లడించారు. తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రాంతంలో అనేక జలవనరుల ప్రాజెక్టులకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చానన్నారు. విద్యా రంగంలోను అనేక మార్పులు తెచ్చామన్నారు. 10 హైస్కూళ్లు సరిగ్గా లేని రంగారెడ్డి జిల్లాలో 240 ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు తెచ్చిన్నట్లు తెలిపారు. ఆనాడు అత్యంత వెనుకబడిన జిల్లాగా ఉన్న రంగారెడ్డి తదనంతర కాలంలో సంపద కలిగిన ప్రాంతంగా మారిందన్నారు.

నాడు హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతాల్లో భూములు ఇస్తామంటే కంపెనీలు ముందుకు వచ్చేవి కావని, తరువాత వారిని ఒప్పించి మౌళిక సదుపాయాలు కల్పించి సంస్థలను ఏర్పాటు చేశామని వివరించారు. హైటెక్స్, నాక్ వంటి సంస్థలు తెచ్చామని, నాడు తెచ్చిన హైటెక్స్ దేశంలోనే పెద్ద కన్వన్షన్ సెంటర్​గా నిలిచిందని గుర్తుచేశారు. కొన్ని నిర్ణయాలను ఉద్యోగ, కార్మిక సంఘాలు వ్యతిరేకించినా ప్రజలకు మంచి జరుగుతుందనే విషయంలో భయపడేవాళ్లం కాదని తెలిపారు. సంస్కరణలు చేయాలనుకుంటే ఆలోచించకుండా అమలు చేసేవాళ్లమన్నారు.

శాంతి భద్రతల విషయంలో అత్యంత కఠినంగా ఉండి నాడు సీమలోగాని, హైదరాబాద్ నగరంలోను మార్పు తెచ్చామన్నారు. తెలంగాణ ప్రాంతంలో నక్సలిజం సమస్య తీవ్రంగా ఉండేదని, నాయకులు ఊళ్లలో ఉండలేక హైదరాబాద్ వచ్చేసేవాళ్లని, ఎప్పుడోగాని భద్రతతో గాని గ్రామాలకు వెళ్లే వాళ్లు కాదని గుర్తుచేశారు. అధికారుల్లో నైతిక స్థైర్యం పెంచడానికి తనే స్వయంగా నకల్స్ ప్రాంతానికి వెళ్లే వాడినని గుర్తుచేసుకున్నారు. దీంతో అధికారులు సాకులు చెప్పడం తగ్గించి ధైర్యంగా పని చేశావారన్నారు.

రాయలసీమలో విపరీతమైన ఫ్యాక్షన్ ఉండేదన్న చంద్రబాబు ఇళ్లల్లో మహిళలు, పిల్లలపైనా ఆ ప్రభావం ఉండేదన్నారు. హత్యకు హత్య అనే విధంగా నాడు కొందరు ఉండేవాళ్లని గుర్తుచేశారు. హైదరాబాద్‌లో మత ఘర్షణలు కొనసాగితే పెట్టుబడులు రావని ఆలోచించి, చాలా కఠినంగా ఉన్నామని తెలిపారు. సమర్థులైన అధికారులను చార్మినార్ సహా సున్నితమైన ప్రాంతాల్లో విధుల్లో వేసి, పూర్తి అధికారాలు ఇచ్చేవాడినని వివరించారు. జాతీయ స్థాయిలో మంచి పేరున్న వాళ్లను, ప్రముఖులను తెచ్చి ప్రజల్లో చైతన్యం తెచ్చేవాళ్లమని గుర్తుచేసుకున్నారు. ఇంకుడు గుంతలు వంటి కార్యక్రమాలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వటం ఎంతో మంచి ఫలితాన్ని ఇచ్చిందన్నారు.

ప్రజల కోసమే పనిచేశాం: అనంతపురం జిల్లాలో 10 ఏళ్లలో 8 ఏళ్లు కరవు ఉండేదన్న సీఎం, రైతులు నష్టపోయే వాళ్లని తెలిపారు. దీంతో తొలిసారి రైతులకు ఇన్‌పుట్ సబ్సిడీ పెట్టామని వివరించారు. మహిళా శక్తిని సమర్థంగా వినియోగించుకోవాలనే గొప్ప సంకల్పంతో పని చేశామన్నారు. నాడు విద్య, ఉపాధి, ఉద్యోగ రంగాల్లో ఆడబిడ్డలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చామని తెలిపారు. అందుకే మహిళా సాధికారతలో అనేక మార్పులు వచ్చాయన్నారు. డ్వాక్రా సంఘాలు తెచ్చిన సమయంలో విమర్శలు, వ్యతిరేకించినా వాటి ఫలితాలు చూస్తున్నామని వెల్లడించారు. అధికారంలో ఉన్నా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా ప్రజల శ్రేయస్సు కోసమే పనిచేయడం వల్లే ఇన్నేళ్లు రాజకీయాల్లో ఉన్నామని తేల్చిచెప్పారు.

విపత్తులు వచ్చినప్పుడు తాను తీవ్రంగా స్పందిస్తానని చంద్రబాబు తెలిపారు. అన్నీకోల్పోయి తీవ్ర నిస్పృహలో ఉండే వారికి సాయం అందించటమే నిజమైన ప్రజాసేవ అని స్పష్టం చేశారు. ఉత్తరాఖండ్ వరదల సమయంలో ప్రతిపక్షంలో ఉండి కూడా పని చేశామని గుర్తు చేశారు. ప్రత్యేక విమానాలు, ప్రత్యేక కార్లు పెట్టి వారిని ఇళ్లకు పంపానని వెల్లడించారు. రాజకీయంగా ఓట్లు వచ్చినా, రాకపోయినా అలాంటి సమయంలో సేవ చేశా అనే తృప్తి మిగులుతుందన్నారు.

పుట్టపర్తి సత్యసాయి బాబా పిలిచి మాట్లాడారు: ఒక రోజు పుట్టపర్తి సత్యసాయి బాబా తనని పిలిచి పుట్టపర్తి, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో తాగు నీటి సమస్య గురించి మాట్లాడారని, తాగునీటి సమస్య పరిష్కారానికి తాను ప్రాజెక్టులు చేపడతాను, ప్రభుత్వం వాటి నిర్వహణ బాధ్యత చూడాలని అన్నారని, తాను సరే అని చెప్పినట్లు చంద్రబాబు గుర్తుచేసుకున్నారు. తరువాత కాలంలో మెదక్, మహబూబ్ నగర్ లోనూ తాగునీటి పథకాలు చేపట్టారని తెలిపారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కుల వృత్తులకు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఇచ్చేవాళ్లమని ఆదరణ వంటి పథకంతో చేయూతను ఇచ్చామన్నారు. అధికారులు క్రియేటివ్ గా ఆలోచన చెయ్యాలని, రోటీన్ కు భిన్నంగా పనిచేస్తేనే ఫలితాలు వస్తాయని వెల్లడించారు.

'చంద్రబాబు అనే నేను' - సీఎంగా తొలిసారి బాధ్యతలు చేపట్టి 30 ఏళ్లు

CHANDRABABU ON 30 YEARS EXPERIENCE: విమర్శలకు భయపడితే అక్కడే ఆగిపోతామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. కొత్తగా ఆలోచిస్తేనే ఉత్తమ ఫలితాలు వస్తాయని తన రాజకీయ జీవితంలో దానినో విధానంగా పెట్టుకున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. గతాన్ని ఎప్పుడూ గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఆ స్ఫూర్తితో భవిష్యత్​కు ప్రణాళికలు రచించాలని తన అనుభావాలను నేతలతో పంచుకున్నారు.

అధికారం ఉన్నా, లేకున్నా ప్రజల కోసమే పనిచేశాం: సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

ఉండవల్లి సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో సీఎం చంద్రబాబును మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, పలువురు ప్రభుత్వ అధికారులు కలిశారు. తొలిసారి ముఖ్యమంత్రి పదవి చేపట్టి 30 ఏళ్లు అయిన సందర్భంగా ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. పాలనా అంశాలు, ప్రజా సేవకు తీసుకున్న పలు నిర్ణయాలు, అమలు చేసిన పథకాలు, చేపట్టిన కార్యక్రమాలపై తన అనుభవాలను సీఎం వారితో పంచుకున్నారు. గతంలో సక్సెస్ అయిన పాలసీలను అధ్యయనం చేసి నేటి అవసరాలకు అనుగుణంగా మార్చుకోవాలన్నారు. అధికారులైనా, ప్రజా ప్రతినిధులైనా తపనతో పనిచేస్తేనే ఫలితాలు వస్తాయని స్పష్టం చేశారు.

తొలిసారి సీఎంగా బాధ్యతలు తీసుకున్న సమయంలో అనేక సవాళ్లు వచ్చాయని, వాటిని ఎదుర్కోని ధృఢ నిర్ణయాలతో పాలన సాగించానని వెల్లడించారు. తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రాంతంలో అనేక జలవనరుల ప్రాజెక్టులకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చానన్నారు. విద్యా రంగంలోను అనేక మార్పులు తెచ్చామన్నారు. 10 హైస్కూళ్లు సరిగ్గా లేని రంగారెడ్డి జిల్లాలో 240 ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు తెచ్చిన్నట్లు తెలిపారు. ఆనాడు అత్యంత వెనుకబడిన జిల్లాగా ఉన్న రంగారెడ్డి తదనంతర కాలంలో సంపద కలిగిన ప్రాంతంగా మారిందన్నారు.

నాడు హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతాల్లో భూములు ఇస్తామంటే కంపెనీలు ముందుకు వచ్చేవి కావని, తరువాత వారిని ఒప్పించి మౌళిక సదుపాయాలు కల్పించి సంస్థలను ఏర్పాటు చేశామని వివరించారు. హైటెక్స్, నాక్ వంటి సంస్థలు తెచ్చామని, నాడు తెచ్చిన హైటెక్స్ దేశంలోనే పెద్ద కన్వన్షన్ సెంటర్​గా నిలిచిందని గుర్తుచేశారు. కొన్ని నిర్ణయాలను ఉద్యోగ, కార్మిక సంఘాలు వ్యతిరేకించినా ప్రజలకు మంచి జరుగుతుందనే విషయంలో భయపడేవాళ్లం కాదని తెలిపారు. సంస్కరణలు చేయాలనుకుంటే ఆలోచించకుండా అమలు చేసేవాళ్లమన్నారు.

శాంతి భద్రతల విషయంలో అత్యంత కఠినంగా ఉండి నాడు సీమలోగాని, హైదరాబాద్ నగరంలోను మార్పు తెచ్చామన్నారు. తెలంగాణ ప్రాంతంలో నక్సలిజం సమస్య తీవ్రంగా ఉండేదని, నాయకులు ఊళ్లలో ఉండలేక హైదరాబాద్ వచ్చేసేవాళ్లని, ఎప్పుడోగాని భద్రతతో గాని గ్రామాలకు వెళ్లే వాళ్లు కాదని గుర్తుచేశారు. అధికారుల్లో నైతిక స్థైర్యం పెంచడానికి తనే స్వయంగా నకల్స్ ప్రాంతానికి వెళ్లే వాడినని గుర్తుచేసుకున్నారు. దీంతో అధికారులు సాకులు చెప్పడం తగ్గించి ధైర్యంగా పని చేశావారన్నారు.

రాయలసీమలో విపరీతమైన ఫ్యాక్షన్ ఉండేదన్న చంద్రబాబు ఇళ్లల్లో మహిళలు, పిల్లలపైనా ఆ ప్రభావం ఉండేదన్నారు. హత్యకు హత్య అనే విధంగా నాడు కొందరు ఉండేవాళ్లని గుర్తుచేశారు. హైదరాబాద్‌లో మత ఘర్షణలు కొనసాగితే పెట్టుబడులు రావని ఆలోచించి, చాలా కఠినంగా ఉన్నామని తెలిపారు. సమర్థులైన అధికారులను చార్మినార్ సహా సున్నితమైన ప్రాంతాల్లో విధుల్లో వేసి, పూర్తి అధికారాలు ఇచ్చేవాడినని వివరించారు. జాతీయ స్థాయిలో మంచి పేరున్న వాళ్లను, ప్రముఖులను తెచ్చి ప్రజల్లో చైతన్యం తెచ్చేవాళ్లమని గుర్తుచేసుకున్నారు. ఇంకుడు గుంతలు వంటి కార్యక్రమాలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వటం ఎంతో మంచి ఫలితాన్ని ఇచ్చిందన్నారు.

ప్రజల కోసమే పనిచేశాం: అనంతపురం జిల్లాలో 10 ఏళ్లలో 8 ఏళ్లు కరవు ఉండేదన్న సీఎం, రైతులు నష్టపోయే వాళ్లని తెలిపారు. దీంతో తొలిసారి రైతులకు ఇన్‌పుట్ సబ్సిడీ పెట్టామని వివరించారు. మహిళా శక్తిని సమర్థంగా వినియోగించుకోవాలనే గొప్ప సంకల్పంతో పని చేశామన్నారు. నాడు విద్య, ఉపాధి, ఉద్యోగ రంగాల్లో ఆడబిడ్డలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చామని తెలిపారు. అందుకే మహిళా సాధికారతలో అనేక మార్పులు వచ్చాయన్నారు. డ్వాక్రా సంఘాలు తెచ్చిన సమయంలో విమర్శలు, వ్యతిరేకించినా వాటి ఫలితాలు చూస్తున్నామని వెల్లడించారు. అధికారంలో ఉన్నా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా ప్రజల శ్రేయస్సు కోసమే పనిచేయడం వల్లే ఇన్నేళ్లు రాజకీయాల్లో ఉన్నామని తేల్చిచెప్పారు.

విపత్తులు వచ్చినప్పుడు తాను తీవ్రంగా స్పందిస్తానని చంద్రబాబు తెలిపారు. అన్నీకోల్పోయి తీవ్ర నిస్పృహలో ఉండే వారికి సాయం అందించటమే నిజమైన ప్రజాసేవ అని స్పష్టం చేశారు. ఉత్తరాఖండ్ వరదల సమయంలో ప్రతిపక్షంలో ఉండి కూడా పని చేశామని గుర్తు చేశారు. ప్రత్యేక విమానాలు, ప్రత్యేక కార్లు పెట్టి వారిని ఇళ్లకు పంపానని వెల్లడించారు. రాజకీయంగా ఓట్లు వచ్చినా, రాకపోయినా అలాంటి సమయంలో సేవ చేశా అనే తృప్తి మిగులుతుందన్నారు.

పుట్టపర్తి సత్యసాయి బాబా పిలిచి మాట్లాడారు: ఒక రోజు పుట్టపర్తి సత్యసాయి బాబా తనని పిలిచి పుట్టపర్తి, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో తాగు నీటి సమస్య గురించి మాట్లాడారని, తాగునీటి సమస్య పరిష్కారానికి తాను ప్రాజెక్టులు చేపడతాను, ప్రభుత్వం వాటి నిర్వహణ బాధ్యత చూడాలని అన్నారని, తాను సరే అని చెప్పినట్లు చంద్రబాబు గుర్తుచేసుకున్నారు. తరువాత కాలంలో మెదక్, మహబూబ్ నగర్ లోనూ తాగునీటి పథకాలు చేపట్టారని తెలిపారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కుల వృత్తులకు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఇచ్చేవాళ్లమని ఆదరణ వంటి పథకంతో చేయూతను ఇచ్చామన్నారు. అధికారులు క్రియేటివ్ గా ఆలోచన చెయ్యాలని, రోటీన్ కు భిన్నంగా పనిచేస్తేనే ఫలితాలు వస్తాయని వెల్లడించారు.

'చంద్రబాబు అనే నేను' - సీఎంగా తొలిసారి బాధ్యతలు చేపట్టి 30 ఏళ్లు

For All Latest Updates

TAGGED:

CBN MEET WITH PARTY LEADERSCBN 30 YRS SINCE CM FOR FIRST TIMECHANDRABABU NAIDU ON 30 YEARSCHANDRABABU MEET WITH TDP LEADERSCBN ON 30 YEARS EXPERIENCE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

బిహార్ ఎన్నికల పోరులో 'సోషల్' మే సవాల్-  సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఏ పార్టీ బలం ఎంత ? అగ్రనేతల్లో టాప్ ఎవరు ?

ఎయిర్ ఇండియా ప్రమాద ఘటన థీమ్​తో గణేశ్ మండపం- ఎక్కడో తెలుసా?

ఆ రోజున శివపార్వతులను పూజిస్తే- సంతానం కలగడం ఖాయం!

మహిళల' పీరియడ్స్' వెనుక ఉన్న పురాణగాథ- ఆధ్యాత్మికవేత్త చెప్పిన మాటలు వైరల్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.