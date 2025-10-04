ఇకపై ఈ కొత్త టెక్నాలజీతో 45 రోజుల్లోనే ఇళ్లు కట్టేయొచ్చు! - రూ.2 లక్షల్లోనే నిర్మాణం పూర్తి
త్రీడీ ప్రింటింగ్ సాంకేతికతతో తక్కువ రోజుల్లోనే ఇంటి నిర్మాణం - అయ్యే ఖర్చు రూ.2లక్షల్లోపే - కేంద్రం సూచనతో నిర్మాణం - ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్తో సీబీఐఆర్ సంచాలకుడు డా. ప్రదీప్ కె. రామన్ చెర్ల
Published : October 4, 2025 at 12:47 PM IST
3D Printing Houses Construction : ‘ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన(పీఎంఏఐ) కింద గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో లబ్ధిదారులకు నాణ్యమైన ఇళ్ల నిర్మాణానికి ఆకృతులను రూపొందించాలంటూ కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వశాఖ సూచించింది. కేంద్ర మంత్రి డాక్టర్ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ సూచనల ప్రకారం దేశంలోనే తొలిసారి త్రీడీ ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీతో ఇళ్లను నిర్మించాం. ఇటీవల ఉత్తరాఖండ్లోని రూర్కీలో ఇలా 130 ఇళ్లను నిర్మించాం. ఇతర ఇళ్లతో పోల్చినట్లయితే ఇది చల్లగా ఉంటుంది. వివిధ రాష్ట్రాల సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా ఆకృతులను రూపొందిస్తున్నాం’’ అని రూర్కీలోని కేంద్రీయ భవన నిర్మాణ పరిశోధన సంస్థ (సీబీఐఆర్) సంచాలకుడు డాక్టర్ ప్రదీప్ కె.రామన్ చెర్ల వివరించారు. హైదరాబాద్కు వచ్చిన ఆయన గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తొలిసారిగా నిర్మాణమవుతున్న త్రీడీ ప్రింటింగ్ ఇళ్లపై ‘ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్’తో మాట్లాడారు.
త్రీడీ ప్రింటింగ్ ఇళ్ల రూపకల్పన ప్రాజెక్ట్ మీకు ఎలా వచ్చింది?
కేంద్రీయ భవన నిర్మాణ పరిశోధన సంస్థ(సీబీఐఆర్) గత కొన్నేళ్లుగా కొత్త తరహాలో గృహాల నిర్మాణానికి డిజైన్లను రూపొందిస్తోంది. ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద ‘పెహల్’ అనే ప్రాజెక్ట్కు 250 ఇళ్ల ఆకృతులు(డిజైన్లు) ఇచ్చాం. సరికొత్త టెక్నాలజీతో వాటిని నిర్మిద్దామంటూ కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ సహాయమంత్రి డాక్టర్ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ సూచించారు. త్రీడీ ప్రింటింగ్ సాంకేతికతతో ఇళ్లను నిర్మిద్దామని మేం ప్రతిపాదించాం.
ఇంటి నిర్మాణంలో సిమెంట్, ఇనుము, ఉక్కు ఎంత మోతాదులో ఉంటాయి?
ఇంటి నిర్మాణం చేసేటప్పుడు ఎక్కడా చిన్న ముక్క కంకర కూడా వినియోగించం. స్లాబ్కు మాత్రమే ఐరన్, ఉక్కును వాడతాం. ఫ్లైయాష్ ఇటుకలతో గోడలను నిర్మిస్తాం. సాధారణ ఇంటితో పోల్చినట్లయితే సగం సిమెంట్ మాత్రమే పడుతుంది. ఫ్లైయాష్ ఇటుకలకు బూడిద లభించని ప్రాంతాల్లో చెరకు పిప్పిని వాడుకోవచ్చు.
పైన మరో ఫ్లోర్ నిర్మించుకోవచ్చా?
అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో నిర్మించే ఈ ఇంటిపై పై అంతస్తు కూడా వేసుకోవచ్చు. ఒకేసారి మూడు అంతస్తులను కట్టుకునేందుకు వీలుంటుంది. ఇందుకు ఎలాంటి పిల్లర్లు అవసరం లేదు. 600 చ.అడుగుల వరకు కట్టుకోవచ్చు.
పర్యావరణం పరంగా ఎలాంటి ప్రయోజనాలున్నాయి?
మిగతా ఇళ్లతో పోల్చినట్లయితే త్రీడీ ఇళ్ల ద్వారా చాలా తక్కువ బొగ్గుపులుసు వాయువు(కార్బన్ డై ఆక్సైడ్) వెలువడుతుంది. ఇతర ఇళ్లతో పోల్చితే ఇంటి ఉష్ణోగ్రత పది డిగ్రీలు తక్కువగా ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. అంటే వేసవిలోనూ ఇల్లు చల్లగా ఉంటుంది. రెండు ప్రింటింగ్ యంత్రాలతో 300 ఇళ్లను సులభంగా నిర్మించేందుకు వీలుంటుంది.
ఇంటి నిర్మాణం ఎలా సాగుతుంది?
- ఇంజినీర్లు ఇంటిని విభజిస్తారు. భూమి బేస్మెంట్ లెవల్ నుంచి పది అడుగుల ఎత్తుగా నిర్ణయిస్తే మూడు అడుగుల ఎత్తు చొప్పున మూడు, ఒక అడుగు బ్లాక్లను రూపొందిస్తారు. ఈ బ్లాక్లను రూపొందించడానికి 5-6 రోజుల సమయం పడుతుంది.
- ఈ బ్లాక్లను ప్రింట్ చేసే యంత్రమనేది భారీగా ఉంటుంది. దానిని ఇళ్లను నిర్మించే స్థలానికి దగ్గరలో ఏర్పాటు చేస్తారు. ఆ యంత్రంలో సిమెంట్, ఫ్లైయాష్, తక్కువ మోతాదులో ఇసుకను వేస్తారు. ప్రింట్ అని బటన్ నొక్కగానే బ్లాక్లు బయటకు వస్తాయి
- ఆ బ్లాక్లను ట్రిప్పర్లు, డీసీఎం లాంటి వాహనాల్లో ఇళ్ల నిర్మాణ స్థలాల వద్దకు తీసుకెళ్లి బేస్మెంట్పై అమర్చుతారు. బేస్మెంట్కు గట్టిగా అతుక్కునేందుకు ‘మర్ఫర్’ అనే పదార్థాన్ని వినియోగిస్తారు. మొదటి బ్లాక్ గట్టిగా ఉందని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత దానిపై మరో బ్లాక్ను అమర్చుతారు.
- మూడు అడుగుల ఎత్తున్న మూడు బ్లాక్లు అమర్చిన తర్వాత చివర్లో స్లాబ్ను వేయడంతో త్రీడీ ప్రింటింగ్ ఇల్లు పూర్తవుతుంది.
ఒక యూనిట్కు ఎంత ఖర్చవుతుంది?
ఈ ఇళ్ల నిర్మాణంపై రెండు సంవత్సరాల నుంచి పరిశోధనలు చేస్తున్నాం. రూ.1.75 లక్షల నుంచి రూ.2 లక్షల్లో 300 చదరపు అడుగుల్లో విస్తర్ణంలో నిర్మాణం పూర్తవుతుంది. ఇందులో సింగిల్ బెడ్రూం, కిచెన్, హాల్, టాయ్లెట్ ఉంటాయి. 45 రోజుల్లోనే ఇంటి నిర్మాణం పూర్తవుతుంది. పెంకుటిల్లు, స్లాబ్- ఈ రెండు పద్ధతుల్లో గృహాలను డిజైన్ చేశాం.
