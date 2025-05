ETV Bharat / state

ఓబుళాపురం మైనింగ్‌ కేసులో సీబీఐ కోర్టు తుది తీర్పు - సబిత ఇంద్రారెడ్డికి ఊరట - OBULAPURAM MINING CASE VERDICT

CBI Courts final Verdict in Obulapuram Mining Case ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 6, 2025 at 4:03 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 4:15 PM IST 1 Min Read

CBI Courts final Verdict in Obulapuram Mining Case : ఓబుళాపురం మైనింగ్‌ కేసులో సీబీఐ కోర్టు తుది తీర్పు వెల్లడించింది. గాలి జనార్దన్‌రెడ్డి సహా ఐదుగురిని కోర్టు దోషులుగా తేల్చింది. ఏ1 బీవీ శ్రీనివాసరెడ్డి, ఏ2 గాలి జనార్దన్‌రెడ్డి, ఏ3 వీడీ రాజగోపాల్‌, ఏ4 ఓఎంసీ కంపెనీ, ఏ7 మెఫజ్ అలీఖాన్‌లను దోషులుగా తేల్చింది. బీవీ శ్రీనివాసరెడ్డికి ఏడేళ్ల జైలుశిక్ష విధించింది. ఓఎంసీ కేసు విచారణ దశలోనే ఏ5 లింగారెడ్డి మృతి చెందారు. 2022లోనే ఏ6 ఐఎఎస్​ శ్రీలక్ష్మిని కేసు నుంచి హైకోర్టు డిశ్చార్జి చేసింది. ఏ8 విశ్రాంత ఐఏఎస్‌ కృపానందం, ఏ9 సబితా ఇంద్రారెడ్డిని నిర్దోషిగా తేల్చింది. 2004-09 మధ్య గనుల మంత్రిగా పనిచేశారు. 15 ఏళ్ల తర్వాత ఓబుళాపురం మైనింగ్‌ కేసులో తుది తీర్పు వెలువడింది.

CBI Courts final Verdict in Obulapuram Mining Case : ఓబుళాపురం మైనింగ్‌ కేసులో సీబీఐ కోర్టు తుది తీర్పు వెల్లడించింది. గాలి జనార్దన్‌రెడ్డి సహా ఐదుగురిని కోర్టు దోషులుగా తేల్చింది. ఏ1 బీవీ శ్రీనివాసరెడ్డి, ఏ2 గాలి జనార్దన్‌రెడ్డి, ఏ3 వీడీ రాజగోపాల్‌, ఏ4 ఓఎంసీ కంపెనీ, ఏ7 మెఫజ్ అలీఖాన్‌లను దోషులుగా తేల్చింది. బీవీ శ్రీనివాసరెడ్డికి ఏడేళ్ల జైలుశిక్ష విధించింది. ఓఎంసీ కేసు విచారణ దశలోనే ఏ5 లింగారెడ్డి మృతి చెందారు. 2022లోనే ఏ6 ఐఎఎస్​ శ్రీలక్ష్మిని కేసు నుంచి హైకోర్టు డిశ్చార్జి చేసింది. ఏ8 విశ్రాంత ఐఏఎస్‌ కృపానందం, ఏ9 సబితా ఇంద్రారెడ్డిని నిర్దోషిగా తేల్చింది. 2004-09 మధ్య గనుల మంత్రిగా పనిచేశారు. 15 ఏళ్ల తర్వాత ఓబుళాపురం మైనింగ్‌ కేసులో తుది తీర్పు వెలువడింది.

Last Updated : May 6, 2025 at 4:15 PM IST