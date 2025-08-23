Cattle Breeding Program In Naravaripalli Chittoor District: పల్లెల్లో రైతులకు పాల దిగుబడికి ప్రభుత్వం అవసరమైన చేయూతనిస్తోంది. వ్యవసాయంలో ఆటుపోట్లు ఎదురైనా పాడిని నమ్ముకున్న వారికి ఆర్థికంగా ఎంతో ప్రయోజనం కలిగించేందుకు అండగా నిలుస్తుంది. జీవనోపాధి కల్పనే ధ్యేయంగా పాడి రైతులను ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తోంది. అదనపు ఆదాయం సమకూర్చుకునేందుకు పలు కొత్త పథకాలను ప్రవేశపెట్టి అమలు చేసి, వారికి అండగా నిలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే పశువులకు కృత్రిమ గర్భాధారణ విధానానికి నారావారిపల్లెలో ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. పశువులకు దాణాతో పాటు అవసరమైన యాంటీ బయోటిక్ మందుల కిట్ను కేవలం రూ.400కే అందజేస్తుంది.
పశువులు వయసు దాటిన తరువాత ఎదకు రాకపోకపోవడం, లేదంటే ఒకటి లేదా రెండు ఈతలకే వట్టిపోతుండటంతో పాడి రైతులు నష్టపోతున్నారు. వారి కష్టాలను తీర్చేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తన స్వగ్రామమైన తిరుపతి జిల్లా నారావారిపల్లె పరిసరాల్లో దేశంలోనే మొట్టమొదటి సారిగా ఎద క్రమబద్ధీకరణ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. సాధారణంగా పశువుల్లో అయితే కృత్రిమ గర్భధారణ 30 నుంచి 40 శాతం వరకు చూలు కట్టు శాతం ఉంటుంది. ఇప్పటివరకు ఎద క్రమబద్ధీకరణ కార్యక్రమంతో 63 శాతం పశువులు గర్భం దాల్చాయి.
ఎదకు రాని పశువుల గుర్తింపు : జిల్లా పశుసంవర్ధక శాఖ నారావారిపల్లె సహా చుట్టుపక్కల 29 గ్రామాల్లో 1000కి పైగా ఎదకు రాని పశువుల్ని అధికారులు గుర్తించారు. మొదటి విడతగా 172 మంది రైతులకు చెందిన 250 పశువులను ఎంపిక చేశారు. ఈ పథకాన్ని మార్చి 29న ప్రారంభించారు. జిల్లాలోని 30 మంది పశు వైద్యులు, సహాయకులు ఎంపిక చేసుకున్న ప్రతి పశువు పునరుత్పాదక, గర్భాశయం, అండాశయ స్థితిగతులను అధ్యయనం చేశారు. వాటిని ఎదకు రప్పించే ప్రక్రియను ప్రారంభించారు.
అదే విధంగా పశువుకు ఆరోగ్య పరీక్షలు చేసి ఎదకు రాకపోవడానికి కారణాలను గుర్తించారు. ప్రతి పశువుకు డీవార్మింగ్ ట్యాబ్లెట్లు, 20 కిలోల సమీకృత దాణా, 20 మినరల్ మాత్రలు, యాంటీ బయాటిక్ మందులతో కూడిన రూ.1500 విలువైన కిట్ను కేవలం రూ.400కే అందజేశారు. ఈ పశువులకు మే నెలలో మేలు జాతి ఆంబోతుల వీర్యంతో కృత్రిమ గర్భధారణ చేశారు. దీనితో 156 వట్టిపోయిన పశువులు ఇప్పుడు చూలు కట్టాయి.
75 శాతం ఫలవంతం చేయడమే లక్ష్యం : ఎదకు రాని పాడి పశువు ధర రూ.15 వేలు మాత్రమే ఉంటాయని జిల్లా పశుసంవర్ధక శాఖాధికారి ఎ. రవికుమార్ అన్నారు. పశువులు ఎదకు వచ్చి గర్భం దాల్చితే గనక రూ.60-70 వేలు విలువ చేస్తాయని చెప్పారు. 6 నెలల తరువాత నారావారిపల్లెలోని 172 మంది రైతుల ఇళ్లలో పాల వెల్లువ ప్రారంభం అవుతుందని తెలియజేశారు. సాగును మించిన ఆదాయం లభించనుందని వెల్లడించారు. పాడి పశువులకు కృత్రిమ గర్బధారణ ద్వారా రైతులకు ఆర్థికంగా లాభార్జన కలుగుతోందని వివరించారు. అధిక పాల ఉత్పత్తి దిగుబడికి లబ్ధి చేకూరుతుంది. తద్వారా వారి ఆదాయం కూడా పెరుగుతుందని తెలిపారు.
సీఎం చంద్రబాబు స్వగ్రామంలో సోలార్ కాంతులు
తక్కువ ఖర్చు, ఎక్కువ లాభం - 'పత్తిపిండి'తో పాలల్లో వెన్న శాతం పెరగుదల