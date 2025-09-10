గణపతి చందా ఇవ్వలేదని కుల బహిష్కరణ - జగిత్యాల జిల్లాలో ఘటన
జగిత్యాల జిల్లాలోని కల్లెడ గ్రామంలో అమానవీయ ఘటన - గణపతి చందా ఇవ్వలేదని నాలుగు కుటుంబాలను కుల బహిష్కరణ చేసిన గ్రామస్థులు - వారితో ఎవరైనా మాట్లాడితే రూ.25 వేల జరిమానా విధిస్తామని బెదిరింపులు
Published : September 10, 2025 at 8:27 PM IST
Caste Boycott Issue In Jagtial : జగిత్యాల రూరల్ మండలం కల్లెడ గ్రామంలో సభ్య సమాజం తలదించుకునే ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఇటీవల నిర్వహించిన వినాయక నవరాత్రుల సందర్భంగా గణపతి చందా ఇవ్వలేదని గ్రామానికి చెందిన నాలుగు కుటుంబాలను కుల బహిష్కరణ చేశారు. అంతటితో ఆగకుండా ఆ కుటుంబాలతో గ్రామంలోని వారు ఎవరూ మాట్లాడకూడదని దండోరా కూడా వేయించారు.
పోలీసులను ఆశ్రయించిన బాధితులు : వెలివేసిన కుటుంబాలతో ఎవరైనా మాట్లాడినట్లు తెలిస్తే వారికి రూ.25 వేల జరిమానా విధిస్తామని హుకుం జారీ చేసినట్లు బాధితులు తెలిపారు. ఆ కుటుంబాలతో కులానికి చెందిన ఎవరైనా మాట్లాడినట్లు సమాచారం అందించిన వారికి రూ. 5 వేల నజరానా కూడా ప్రకటించారు. దీంతో చేసేదేమి లేక బాధిత కుటుంబాలు జగిత్యాల రూరల్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు.
దుబాయ్లో ఉన్న వ్యక్తిని కూడా : జరిగిన ఘటనపై బాధితులను అడగగా తమ కులం పేరుతో ప్రతిసారి గణపతి వేడుకలు నిర్వహిస్తారని, ఈసారి చందాలను మర్యాదపూర్వకంగా అడగకుండా వాట్సాప్ గ్రూప్లో పరుషపదజాలం ఉపయోగించారని వాపోయారు. ఈ గ్రూపులో 52 మంది ఉన్నట్లు చెప్పారు. ఇలా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారని అడిగినందుకు అంతా ఒక్కటై తమపై కక్షపూరితంగా పంచాయితీకి పిలిచారన్నారు. అంతే కాకుండా అన్యాయంగా తమపై పోలీస్ స్టేషన్లో పిటిషన్ ఇచ్చారని వాపోయారు. ఇలా చేయడంతో తాము కూడా పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసినట్లు బాధితులు తెలిపారు. దుబాయ్లో ఉన్న వ్యక్తిని కూడా కుల బహిష్కరణ చేశారని అన్నారు. అతను ఏ వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఉన్నా తీసేస్తున్నారని చెప్పారు.
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం : ఈ కుల బహిష్కరణ ఘటనపై జగిత్యాల రూరల్ సీఐ మీడియాకు వివరాలు తెలిపారు. రూరల్ మండలంలో కల్లెడ గ్రామంలో ఒకే కమ్యూనిటి మధ్య మనస్పర్థాలు వచ్చినట్లు తమ దృష్టికి వచ్చిందన్నారు. అందులో చూస్తే కొన్ని కుటుంబాలను గ్రామం నుంచి వెలివేసినట్లు తెలిసిందని సీఐ అన్నారు. దీంతో వెంటనే స్పందించి ఇరు వర్గాలను పోలీస్ స్టేషన్కు పిలిచినట్లు వివరించారు. కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి సమస్యను పరిష్కరిస్తామని తెలిపారు.
ఇరువర్గాలతో మాట్లాడి ముందుకెళ్తాం : నిజంగా వారు తప్పు చేసినట్లు తేలితే చర్యలు తీసుకుంటామని జగిత్యాల రూరల్ సీఐ సుధాకర్ తెలిపారు. దీనిపై స్థానిక తహసీల్దార్కు కూడా బాధ్యత ఉంటుందన్నారు. తప్పకుండా ఆ గ్రామంలో ప్రత్యేక సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తామని, శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా చూస్తామని తెలిపారు. అవాంఛనీయ ఘటనలు తలెత్తకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపడతామన్నారు. ముందుగా ఇరువర్గాలతో మాట్లాడి తదుపరి కార్యాచరణపై ముందుకెళ్తామన్నారు.
"జగిత్యాల రూరల్ మండలం కల్లెడ గ్రామంలో ఒకే కమ్యూనిటి మధ్య వివాదం తలెత్తినట్లు మాకు సమాచారం అందింది. కొంత మంది కొన్ని కుటుంబాలను గ్రామం నుంచి బహిష్కరించినట్లు తెలిసింది. వెంటనే మా పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేసి ఇరు వర్గాలను ఇక్కడికి పిలిపించాం. వారందరికీ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి సమస్యను పరిష్కరిస్తాం. వాస్తవంగా తప్పుచేసినట్లు ఉంటే చట్టం ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటాం. శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపడతాం" -సుధాకర్, జగిత్యాల రూరల్ సీఐ
పంచాయితీకి 10 నిమిషాలు ఆలస్యంగా వచ్చారని.. కుల బహిష్కరణ!
Attack: కుల బహిష్కరణ చేశారని కేసు పెట్టినందుకు కుటుంబంపై దాడి