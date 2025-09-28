ETV Bharat / state

రూ.85 లక్షలతో వన్‌ధన్‌ వికాస యోజన జీడిపప్పు ప్రాసెసింగ్‌ యూనిట్‌ - 20 మంది గిరిజనులకు శిక్షణ, అధునాతన యంత్రాలతో నాణ్యమైన పప్పు తయారు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 6:13 PM IST

Cashew Processing Unit In Parvatipuram Manyam District: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కేంద్రం మార్కెట్‌ యార్డులో ఏర్పాటు చేసిన వన్‌ధన్‌ వికాస్‌ యోజన జీడిపప్పు తయారీ కేంద్రం సత్ఫలితాలు ఇస్తోంది. గిరిజనులు సేకరించిన జీడిపిక్కలకు గిట్టుబాటు ధరతోపాటు పలువురికి ఉపాధి లభిస్తోంది. అనుకున్నంత స్థాయిలో ప్రాసెస్‌ జరగక దళారులే జీడి పిక్కలను కొనుగోలు చేస్తూ వస్తున్నారు.

గతంలో కలెక్టర్‌ శ్యామ్‌ప్రసాద్‌ ఆలోచన, ఐటీడీఏ సహకారంతో సుమారు రూ.85 లక్షలతో వన్‌ధన్‌ వికాస యోజన జీడిపప్పు ప్రాసెసింగ్‌ యూనిట్‌ను పార్వతీపురం మార్కెట్‌ యార్డులో ఏర్పాటు చేశారు. అందుకు అనుగుణంగా జిల్లాలోని 20 మంది గిరిజనులకు శిక్షణ ఇచ్చి, అధునాతన యంత్రాలతో నాణ్యమైన పప్పు తయారు చేస్తున్నారు.

రూ.85 లక్షలతో యూనిట్ ఏర్పాటు: గిరిజన ప్రాంతాల్లో జీడిపిక్కలను వర్తకులు కిలో రూ.100కు కొనుగోలు చేసేవారు. ప్రాసెసింగ్‌ యూనిట్‌ వాళ్లు కిలో రూ.153కు కొనుగోలు చేస్తుండటంతో రూ.53 అదనంగా సమకూరుతోంది. ఈ ఏడాది 44.5 టన్నులు కొనుగోలు చేశారు. ఇప్పటి వరకు 12.8 టన్నులను ప్రాసెస్‌ చేయగా, 5.5 టన్నులను విక్రయించారు. ఖర్చులన్నీ పోనూ రూ.8 లక్షల మేర లాభం సమకూరినట్లు చెబుతున్నారు. వచ్చే సంవత్సరం 10,000 టన్నుల ముడిసరకును కొనుగోలు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.

ఇక్కడి నుంచే జీడిపప్పు: జీడి తోటలు దాదాపు 68 వేల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఏటా జీడి పిక్కల ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. దీని ద్వారా ప్రతి ఏటా 2 లక్షల టన్నుల జీడిపప్పు ఉత్తతవుతుంది. కొనుగోళ్లకు ప్రస్తుతం 154 వన్‌ధన్‌ వికాస కేంద్రాలున్నాయి. ప్రతి నెల దాదాపు 500 కిలోల చొప్పున జీడిపప్పు కావాలని సింహాచలం, అరసవిల్లి దేవస్థానాల నుంచి ఆర్డర్లు వచ్చాయి. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, అన్నవరం సత్యనారాయణస్వామి దేవస్థానం తదితర దేవాలయాలకు పంపించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.

సేంద్రియ ఉత్పత్తికి డిమాండు: సేంద్రియ విధానంలో చేస్తున్న జీడిపప్పునకు డిమాండు ఉందని డీఆర్​డీఏ పీడీ సుధారాణి అన్నారు. ఇప్పటికే ప్రధాన ఆలయాల నుంచి ఆర్డర్లు వస్తున్నాయని ఆమె ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు. ఇటు రైతులకు గిట్టుబాబు ధర, అటు మహిళలు, నిరుద్యోగులకు ఉపాధి కల్పించాలన్నదే ప్రధాన లక్ష్యమని సుధారాణి పేర్కొన్నారు.

ప్రయోజనాలు: జీడిపప్పులో శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు, లవణాలు సమృద్ధిగా లభిస్తాయి. వీటిని రోజూ మన ఆహారంలో భాగం చేసుకోవటం ద్వారా ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవచ్చు. జీడిలో కొవ్వు పదార్థాలు, మాంసకృత్తులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. విటమిన్‌ ఇ, కె, బి6 పుష్కలంగా ఉంటాయి. క్యాల్షియం, ఐరన్, జింక్, మెగ్నీషియం లాంటి ఖనిజ లవణాలు కూడా మెండుగా లభిస్తాయి.

