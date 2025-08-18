Cases Filed Against Media For Spreading False Flood Reports in Amaravati: పత్రికా ఛానల్స్లో నిరాధార కథనాలు, వదంతుల వలన ప్రజల్లో తీవ్ర భయాందోళనలు తలెత్తుతున్నాయి. 'అమరావతిని లేపటానికి పొన్నూరును ముంచేశారు' అంటూ సాక్షి టీవీ ఛానల్, ‘విరిగిపోయిన ప్రకాశం బ్యారేజీ 67వ గేట్ భారీ వరదకు విజయవాడ మునిగేలా ఉంది’ అంటూ సుమన్ టీవీ తప్పుడు కథనాలను వ్యాప్తి చేసింది.
ఈ విధమైన దుష్ప్రచారం వ్యాప్తి చేయడంపై జలవనరుల శాఖ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. అందుకుగాను జలవనరుల శాఖ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు ఆదివారం రెండు కేసులను నమోదు చేశారు. తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేయటం, వదంతులతో భయాందోళనలు సృష్టించటం తదితర అభియోగాలపై తాడేపల్లి, విజయవాడ వన్టౌన్ పోలీసు స్టేషన్లలో వేర్వేరుగా కేసులను పెట్టారు.
సాక్షిలో తప్పుడు ప్రసారాలు: ‘రియల్ ఎస్టేట్ మాయలో పడి కళ్లు మూసుకుపోయిన ప్రభుత్వం అమరావతిని బతికించుకోవటం కోసం కొండవీటి వాగు వరద నీటిని కృష్ణా, గుంటూరు, అప్పాపురం ఛానళ్లకు మళ్లించి పొన్నూరులోని పొలాల ముంపునకు కారణమైంది. దీనివల్ల రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. అమరావతిని లేపటానికి పొన్నూరును ముంచేశారు’ అంటూ సాక్షి ఛానల్లో ఈ నెల 16న ఓ కథనం ప్రసారం చేశారు. పొన్నూరు వైఎస్సార్సీపీ నేత అంబటి మురళీకృష్ణ ఇవే ఆరోపణలు చేయగా వాటిని సాక్షి వెబ్సైట్లో ప్రచురించారు.
అనంతరం అమరావతిపై దుష్ప్రచారం కోసమే ఇలా చేశారని గుర్తించిన జలవనరులశాఖ అధికారులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ‘కొండవీటి వాగు నుంచి వరద నీటిని గుంటూరు ఛానల్లోకి అసలు వదల్లేదు, భారీ వరదల కారణంగా ఆ ఛానల్ గేట్లను మూసేశామని అధికారులు వెల్లడించారు. కొండవీటి వాగు వరదనీటిని ఈ నెల 13 నుంచే కృష్ణానదిలోకి ఎత్తి పోస్తున్నామని తెలిపారు. భారీ వర్షం వల్ల డ్రెయిన్లలోని నీళ్లే పొలాల్లోకి చేరాయి. కానీ ప్రజల్ని తప్పుదోవ పట్టించేలా సాక్షి ఛానల్లో నిరాధార కథనం ప్రసారం చేశారంటూ గుంటూరు ఛానల్ ఏఈఈ అవినాష్ ఫిర్యాదు చేయగా దీనిపై కేసు నమోదైంది.
సుమన్ టీవీలో సైతం: ‘విరిగిపోయిన ప్రకాశం బ్యారేజీ 67వ గేట్- భారీ వరదకు విజయవాడ మునిగేలా ఉంది’ అంటూ సుమన్ టీవీ ఛానల్ ఫేస్బుక్ పేజీలో ఈ నెల 15న నిరాధార సమాచారంతో ఓ పోస్టు పెట్టారు. దాన్ని పలువురు సామాజిక మాధ్యమాల్లో షేర్ చేస్తూ ప్రజలను భయాందోళనలకు గురిచేశారు. భాస్కరరెడ్డి ఎలియాస్ చికాగో బాచీ పేరుతో ఉన్న ఎక్స్ ఖాతా ద్వారా ఈ దుష్ప్రచారం చేశారు. ‘ప్రకాశం బ్యారేజీ గేటుకు మరమ్మతులు, గ్రీజు కూడా పెట్టలేని కూటమి ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టులు కడుతుందా?’ అని పేర్కొన్నారు. వాస్తవంగా 67వ నంబరు గేటు సురక్షితంగానే ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆనకట్ట సూపరింటెండెంట్ యూ.సత్య రాజేష్ ఫిర్యాదు మేరకు విజయవాడ వన్టౌన్లో దీనిపై కూడా కేసు నమోదు కావడం గమనార్హం.
తప్పుడు కథనాల ప్రచురణపై పీసీఐకి ఫిర్యాదు చేసిన వర్ల రామయ్య