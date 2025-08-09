Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

అమ్మాయిల వెంటపడి పోలీసుల కంట పడ్డారో ఇక అంతే! - ఎంతటివారైనా చర్యలు తప్పవు - WOMEN SAFETY AT WORKPLACES TG

అమ్మాయిల రక్షణే ధ్యేయంగా షీ టీమ్‌ - మహిళలు ఎక్కువగా తిరిగే ప్రదేశాల్లో నిఘా - మహిళలకు ఇబ్బందులకు గురిచేసిన వారిపై కేసులు నమోదు - నిజామాబాద్​లో ఏడు నెలల్లో రెట్టింపైన కేసులు

Women Safety At Workplaces In Telangana
Women Safety At Workplaces In Telangana (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2025 at 11:27 AM IST

2 Min Read

Women Safety At Workplaces In Telangana : బాలికలు, మహిళలు స్వేచ్ఛగా తిరిగేలా, తమ పనులు చేసుకునేలా పోలీసులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతున్నారు. పాఠశాలలు, కళాశాలలకు, ఆఫీసులకు, పని ప్రదేశాలకు వెళ్లేవారిని వేధించినా, ఇబ్బందులకు గురిచేసినా కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు. గత రెండేళ్లతో పోల్చితే ఈ సంవత్సరం ఏడు నెలల్లో రెండింతల కేసులు నమోదుకావడం గమనార్హం. దీనిని బట్టి ఆకతాయిల ఆగడాలు, వికృతి చేష్టలపై పోలీసుల నిఘా ఎంత ఉందో మనకు అర్థమవుతోంది.

వెంబడించిన ఆరుగురు ఆకతాయిలు : నిజామాబాద్‌ నగరంలోని పలు కళాశాలలు, పాఠశాలల వద్ద ఇటీవల బాలికలను వెంబడించిన ఆరుగురు ఆకతాయిలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరికి కౌన్సెలింగ్‌ నిర్వహించి సంబంధిత ఠాణాలో అప్పగించారు.

మరోసారి వెంబడించడంతో : ఆరో పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధిలో ఓ మహిళ ప్రైవేటు కంపెనీలో పనిచేస్తుంది. కొన్ని రోజుల కిందట ఆమెను ఓ యువకుడు వెంబడించి ఇబ్బందులకు గురిచేస్తే పోలీసులు కౌన్సెలింగ్‌ ఇచ్చి వదిలేశారు. మరో సారి వెంబడించడంతో కేసు నమోదు చేశారు.

మొదటిసారే కౌన్సెలింగ్‌ రెండోసారి! : మహిళలు, అమ్మాయిల రక్షణే ధ్యేయంగా షీ టీమ్‌ పని చేస్తోంది. కళాశాలలు, మహిళలు ఎక్కువగా తిరిగే ప్రదేశాల్లో నిఘా ఉంచుతుంది. దీన్ని రెడ్‌ హ్యాండెడ్‌ టాస్క్‌ అంటారు. ఈవ్‌ టీజింగ్‌లో భాగంగా అమ్మాయిలను తదేకంగా చూడడం, ద్విచక్రవాహనంపై వెళ్తూ ఇబ్బందిపెట్టడం, చెడుగా మాట్లాడడం, హేళన చేయడం లాంటివి నిఘా వేసి పట్టుకుంటారు. ఇలా పట్టుకున్న యువకులకు మొదటిసారి కౌన్సెలింగ్‌ నిర్వహిస్తారు. వినకుంటే కేసు నమోదు చేసి రిమాండుకు తరలిస్తారు.

మళ్లీ సమస్య రాకుండా చూసుకుంటారు : బాలికలు, మహిళలు ఇటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటే ఫోన్ నంబర్ 87126 59795కు లేదా డయల్ 100కు ఫోన్ చేసి ధైర్యంగా సమాచారం ఇవ్వొచ్చు. దీని వల్ల ఆకతాయిలకు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి మళ్లీ సమస్య రాకుండా చూసుకుంటారు. నిజామాబాద్ డివిజన్​లో ఓ మహిళా ఎస్సై, నలుగురు కానిస్టేబుళ్లు, ఆర్మూర్ డివిజన్​లో ఓ మహిళా హెడ్ కానిస్టేబుల్, కానిస్టేబుల్, హోమ్​గార్డ్​, బోధన్ డివిజన్​లో కానిస్టేబుల్, మహిళా కానిస్టేబుల్​ పని చేస్తున్నారు.

ఎంతటివారైనా చర్యలు తప్పవు : మహిళల రక్షణపై నిజామాబాద్ సీపీ సాయి చైతన్య ప్రత్యేక దృష్టి సారించారని షీటీం ఎస్​ఐ స్రవంతి అన్నారు. ఎప్పటి కప్పడు సమావేశాలు నిర్వహించి పాఠశాలలు, కళాశాలలు, కార్యాలయాలు, పని ప్రదేశాల్లో యువతులకు, విద్యార్థులకు సమస్యలు తలెత్తకుండా చూడాలని ఆదేశాలిచ్చారని తెలిపారు. అవసరమైతే సీసీ కెమేరాల ఆధారంగా కేసులు నమోదు చేయాలని చెప్పారు. ఆకతాయిలు ఎవరినైనా ఇబ్బందిపెడితే వారు ఎంతటివారైనా చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు.

"మహిళల రక్షణపై నిజామాబాద్‌ సీపీ సాయిచైతన్య ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. ఎప్పటికప్పుడు సమావేశాలు నిర్వహించి పాఠశాలలు, కళాశాలలు, కార్యాలయాలు, పని ప్రదేశాల్లో యువతులకు, విద్యార్థులకు సమస్యలు తలెత్తకుండా చూడాలని ఆదేశాలు ఇచ్చారు. అవసరమైతే సీసీ కెమేరాల ఆధారంగా కేసులు నమోదు చేయాలని చెప్పారు. ఆకతాయిలు ఎవరినైనా ఇబ్బందిపెడితే వారు ఎంతటివారైనా చర్యలు తప్పవు." - ఎల్‌. స్రవంతి, నిజామాబాద్‌ షీటీం ఎస్‌ఐ

ఆకతాయిలపై ఇంట్లో చెప్పాలంటే భయంతో మౌనంగా ఉంటున్నారా? - ఇకపై వీరికి ఫిర్యాదు చేయండి

పని ప్రదేశాల్లో వేధింపులకు గురవుతున్నారా? - అయితే ఈ చట్టం గురించి తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి!

Women Safety At Workplaces In Telangana : బాలికలు, మహిళలు స్వేచ్ఛగా తిరిగేలా, తమ పనులు చేసుకునేలా పోలీసులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతున్నారు. పాఠశాలలు, కళాశాలలకు, ఆఫీసులకు, పని ప్రదేశాలకు వెళ్లేవారిని వేధించినా, ఇబ్బందులకు గురిచేసినా కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు. గత రెండేళ్లతో పోల్చితే ఈ సంవత్సరం ఏడు నెలల్లో రెండింతల కేసులు నమోదుకావడం గమనార్హం. దీనిని బట్టి ఆకతాయిల ఆగడాలు, వికృతి చేష్టలపై పోలీసుల నిఘా ఎంత ఉందో మనకు అర్థమవుతోంది.

వెంబడించిన ఆరుగురు ఆకతాయిలు : నిజామాబాద్‌ నగరంలోని పలు కళాశాలలు, పాఠశాలల వద్ద ఇటీవల బాలికలను వెంబడించిన ఆరుగురు ఆకతాయిలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరికి కౌన్సెలింగ్‌ నిర్వహించి సంబంధిత ఠాణాలో అప్పగించారు.

మరోసారి వెంబడించడంతో : ఆరో పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధిలో ఓ మహిళ ప్రైవేటు కంపెనీలో పనిచేస్తుంది. కొన్ని రోజుల కిందట ఆమెను ఓ యువకుడు వెంబడించి ఇబ్బందులకు గురిచేస్తే పోలీసులు కౌన్సెలింగ్‌ ఇచ్చి వదిలేశారు. మరో సారి వెంబడించడంతో కేసు నమోదు చేశారు.

మొదటిసారే కౌన్సెలింగ్‌ రెండోసారి! : మహిళలు, అమ్మాయిల రక్షణే ధ్యేయంగా షీ టీమ్‌ పని చేస్తోంది. కళాశాలలు, మహిళలు ఎక్కువగా తిరిగే ప్రదేశాల్లో నిఘా ఉంచుతుంది. దీన్ని రెడ్‌ హ్యాండెడ్‌ టాస్క్‌ అంటారు. ఈవ్‌ టీజింగ్‌లో భాగంగా అమ్మాయిలను తదేకంగా చూడడం, ద్విచక్రవాహనంపై వెళ్తూ ఇబ్బందిపెట్టడం, చెడుగా మాట్లాడడం, హేళన చేయడం లాంటివి నిఘా వేసి పట్టుకుంటారు. ఇలా పట్టుకున్న యువకులకు మొదటిసారి కౌన్సెలింగ్‌ నిర్వహిస్తారు. వినకుంటే కేసు నమోదు చేసి రిమాండుకు తరలిస్తారు.

మళ్లీ సమస్య రాకుండా చూసుకుంటారు : బాలికలు, మహిళలు ఇటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటే ఫోన్ నంబర్ 87126 59795కు లేదా డయల్ 100కు ఫోన్ చేసి ధైర్యంగా సమాచారం ఇవ్వొచ్చు. దీని వల్ల ఆకతాయిలకు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి మళ్లీ సమస్య రాకుండా చూసుకుంటారు. నిజామాబాద్ డివిజన్​లో ఓ మహిళా ఎస్సై, నలుగురు కానిస్టేబుళ్లు, ఆర్మూర్ డివిజన్​లో ఓ మహిళా హెడ్ కానిస్టేబుల్, కానిస్టేబుల్, హోమ్​గార్డ్​, బోధన్ డివిజన్​లో కానిస్టేబుల్, మహిళా కానిస్టేబుల్​ పని చేస్తున్నారు.

ఎంతటివారైనా చర్యలు తప్పవు : మహిళల రక్షణపై నిజామాబాద్ సీపీ సాయి చైతన్య ప్రత్యేక దృష్టి సారించారని షీటీం ఎస్​ఐ స్రవంతి అన్నారు. ఎప్పటి కప్పడు సమావేశాలు నిర్వహించి పాఠశాలలు, కళాశాలలు, కార్యాలయాలు, పని ప్రదేశాల్లో యువతులకు, విద్యార్థులకు సమస్యలు తలెత్తకుండా చూడాలని ఆదేశాలిచ్చారని తెలిపారు. అవసరమైతే సీసీ కెమేరాల ఆధారంగా కేసులు నమోదు చేయాలని చెప్పారు. ఆకతాయిలు ఎవరినైనా ఇబ్బందిపెడితే వారు ఎంతటివారైనా చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు.

"మహిళల రక్షణపై నిజామాబాద్‌ సీపీ సాయిచైతన్య ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. ఎప్పటికప్పుడు సమావేశాలు నిర్వహించి పాఠశాలలు, కళాశాలలు, కార్యాలయాలు, పని ప్రదేశాల్లో యువతులకు, విద్యార్థులకు సమస్యలు తలెత్తకుండా చూడాలని ఆదేశాలు ఇచ్చారు. అవసరమైతే సీసీ కెమేరాల ఆధారంగా కేసులు నమోదు చేయాలని చెప్పారు. ఆకతాయిలు ఎవరినైనా ఇబ్బందిపెడితే వారు ఎంతటివారైనా చర్యలు తప్పవు." - ఎల్‌. స్రవంతి, నిజామాబాద్‌ షీటీం ఎస్‌ఐ

ఆకతాయిలపై ఇంట్లో చెప్పాలంటే భయంతో మౌనంగా ఉంటున్నారా? - ఇకపై వీరికి ఫిర్యాదు చేయండి

పని ప్రదేశాల్లో వేధింపులకు గురవుతున్నారా? - అయితే ఈ చట్టం గురించి తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి!

For All Latest Updates

TAGGED:

మహిళల రక్షణSHE TEAMS IN NIZAMABADWOMEN HARASSMENT TELANGANAWOMEN SAFETY IN NIZAMABADWOMEN SAFETY AT WORKPLACES TG

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

టీజీఎస్ ​ఆర్టీసీ సూపర్ ప్లాన్​ - వృద్ధులకు టికెట్​పై రాయితీ?

రూ.18 లక్షల వార్షిక వేతనంతో ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు లాస్ట్ డేట్​ ఎప్పుడంటే?

లైంగిక సమ్మతికి 18 ఏళ్లు తప్పనిసరి- అంతకంటే తగ్గిస్తే చాలా ప్రమాదకరం: కేంద్రం

రూ.4200 కోట్ల కలెక్షన్లు, సినిమాకు రూ.200 కోట్ల రెమ్యునరేషన్- కెరీర్​లో అన్నీ సూపర్ హిట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.