Women Safety At Workplaces In Telangana : బాలికలు, మహిళలు స్వేచ్ఛగా తిరిగేలా, తమ పనులు చేసుకునేలా పోలీసులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతున్నారు. పాఠశాలలు, కళాశాలలకు, ఆఫీసులకు, పని ప్రదేశాలకు వెళ్లేవారిని వేధించినా, ఇబ్బందులకు గురిచేసినా కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు. గత రెండేళ్లతో పోల్చితే ఈ సంవత్సరం ఏడు నెలల్లో రెండింతల కేసులు నమోదుకావడం గమనార్హం. దీనిని బట్టి ఆకతాయిల ఆగడాలు, వికృతి చేష్టలపై పోలీసుల నిఘా ఎంత ఉందో మనకు అర్థమవుతోంది.
వెంబడించిన ఆరుగురు ఆకతాయిలు : నిజామాబాద్ నగరంలోని పలు కళాశాలలు, పాఠశాలల వద్ద ఇటీవల బాలికలను వెంబడించిన ఆరుగురు ఆకతాయిలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరికి కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించి సంబంధిత ఠాణాలో అప్పగించారు.
మరోసారి వెంబడించడంతో : ఆరో పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఓ మహిళ ప్రైవేటు కంపెనీలో పనిచేస్తుంది. కొన్ని రోజుల కిందట ఆమెను ఓ యువకుడు వెంబడించి ఇబ్బందులకు గురిచేస్తే పోలీసులు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి వదిలేశారు. మరో సారి వెంబడించడంతో కేసు నమోదు చేశారు.
మొదటిసారే కౌన్సెలింగ్ రెండోసారి! : మహిళలు, అమ్మాయిల రక్షణే ధ్యేయంగా షీ టీమ్ పని చేస్తోంది. కళాశాలలు, మహిళలు ఎక్కువగా తిరిగే ప్రదేశాల్లో నిఘా ఉంచుతుంది. దీన్ని రెడ్ హ్యాండెడ్ టాస్క్ అంటారు. ఈవ్ టీజింగ్లో భాగంగా అమ్మాయిలను తదేకంగా చూడడం, ద్విచక్రవాహనంపై వెళ్తూ ఇబ్బందిపెట్టడం, చెడుగా మాట్లాడడం, హేళన చేయడం లాంటివి నిఘా వేసి పట్టుకుంటారు. ఇలా పట్టుకున్న యువకులకు మొదటిసారి కౌన్సెలింగ్ నిర్వహిస్తారు. వినకుంటే కేసు నమోదు చేసి రిమాండుకు తరలిస్తారు.
మళ్లీ సమస్య రాకుండా చూసుకుంటారు : బాలికలు, మహిళలు ఇటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటే ఫోన్ నంబర్ 87126 59795కు లేదా డయల్ 100కు ఫోన్ చేసి ధైర్యంగా సమాచారం ఇవ్వొచ్చు. దీని వల్ల ఆకతాయిలకు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి మళ్లీ సమస్య రాకుండా చూసుకుంటారు. నిజామాబాద్ డివిజన్లో ఓ మహిళా ఎస్సై, నలుగురు కానిస్టేబుళ్లు, ఆర్మూర్ డివిజన్లో ఓ మహిళా హెడ్ కానిస్టేబుల్, కానిస్టేబుల్, హోమ్గార్డ్, బోధన్ డివిజన్లో కానిస్టేబుల్, మహిళా కానిస్టేబుల్ పని చేస్తున్నారు.
ఎంతటివారైనా చర్యలు తప్పవు : మహిళల రక్షణపై నిజామాబాద్ సీపీ సాయి చైతన్య ప్రత్యేక దృష్టి సారించారని షీటీం ఎస్ఐ స్రవంతి అన్నారు. ఎప్పటి కప్పడు సమావేశాలు నిర్వహించి పాఠశాలలు, కళాశాలలు, కార్యాలయాలు, పని ప్రదేశాల్లో యువతులకు, విద్యార్థులకు సమస్యలు తలెత్తకుండా చూడాలని ఆదేశాలిచ్చారని తెలిపారు. అవసరమైతే సీసీ కెమేరాల ఆధారంగా కేసులు నమోదు చేయాలని చెప్పారు. ఆకతాయిలు ఎవరినైనా ఇబ్బందిపెడితే వారు ఎంతటివారైనా చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు.
"మహిళల రక్షణపై నిజామాబాద్ సీపీ సాయిచైతన్య ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. ఎప్పటికప్పుడు సమావేశాలు నిర్వహించి పాఠశాలలు, కళాశాలలు, కార్యాలయాలు, పని ప్రదేశాల్లో యువతులకు, విద్యార్థులకు సమస్యలు తలెత్తకుండా చూడాలని ఆదేశాలు ఇచ్చారు. అవసరమైతే సీసీ కెమేరాల ఆధారంగా కేసులు నమోదు చేయాలని చెప్పారు. ఆకతాయిలు ఎవరినైనా ఇబ్బందిపెడితే వారు ఎంతటివారైనా చర్యలు తప్పవు." - ఎల్. స్రవంతి, నిజామాబాద్ షీటీం ఎస్ఐ
ఆకతాయిలపై ఇంట్లో చెప్పాలంటే భయంతో మౌనంగా ఉంటున్నారా? - ఇకపై వీరికి ఫిర్యాదు చేయండి
పని ప్రదేశాల్లో వేధింపులకు గురవుతున్నారా? - అయితే ఈ చట్టం గురించి తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి!