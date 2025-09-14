ETV Bharat / state

అంబులెన్స్​ వద్దకెళ్లి జడ్జి విచారణ - బాధితుడికి రూ.కోటి పరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశం

రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన బాధితుడు దీక్షిత్ - తమకు బీమా డబ్బులు చెల్లించాలని గో డిజిట్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ సంస్థపై కేసు - శనివారం జరిగిన జాతీయ లోక్‌ అదాలత్‌లో కేసు విచారణ

September 14, 2025

Legal Services Committee Chairperson Verdict To Insurance Company : రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన బాధితుడికి న్యాయస్థానం అండగా నిలిచి కొండంత భరోసాను ఇచ్చింది. రూ.కోటి పరిహారం చెల్లించాలని సదరు బీమా సంస్థను ఆదేశించింది. ఈ సందర్భంగా బాధితుడు ఉన్న అంబులెన్సు వద్దకే వచ్చి జడ్జి విచారణ జరపడం విశేషం. ఈ కేసుకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

బాచుపల్లిలో ఇంజినీరింగ్ : ములుగు జిల్లా వెంకటాపురం గ్రామానికి చెందిన జాపతి వెంకటేశ్వర్లు అనే వ్యక్తి పురుగు మందుల దుకాణంలో గుమస్తాగా పని చేస్తున్నారు. ఆయన భార్య పద్మ రైతు కూలీగా రోజువారిగా పనులు చేస్తుంటారు. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. చిన్న కుమారుడు జాపతి దీక్షిత్‌ (22) హైదరాబాద్​లోని బాచుపల్లిలో ఇంజినీరింగ్‌ (బీటెక్​) రెండో ఏడాది చదువుతున్నాడు. 2023 ఆగస్టు 12న తన స్నేహితులతో కలిసి ఓ అద్దె కారులో వికారాబాద్​ జిల్లాలోని అనంతగిరి హిల్స్‌కు విహార యాత్రకు వెళ్లారు.

నగరంలోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స : మార్గంమధ్యలో దురదృష్టవశాత్తు జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో దీక్షిత్‌ తలకు తీవ్ర గాయం అయ్యింది. దీంతో శరీరం పూర్తిగా చచ్చుబడిపోయింది. తల్లిదండ్రులు తమ స్తోమతకు మించి ఖర్చు పెట్టారు. సుమారు రూ.60 లక్షల వరకు అప్పులు చేసి హైదరాబాద్​ నగరంలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స కూడా చేయించారు. బాధితుడికి రూ.1.50 కోట్ల పరిహారం చెల్లించాలని గో డిజిట్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ అనే సంస్థపై కేసు వేశారు.

రూ.కోటి పరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశం : శనివారం జాతీయ లోక్‌ అదాలత్‌లో ఈ కేసు విచారణ జరిగింది. బాధితుడు అంబులెన్స్‌లో ఉన్నట్లు తెలుసుకున్న న్యాయ సేవా సమితి ఛైర్‌పర్సన్, 12వ అదనపు చీఫ్‌ జడ్జి షౌకత్‌ జహాన్‌ సిద్దిఖీ నేరుగా నడుచుకుంటూ స్వయంగా అక్కడికే వెళ్లారు. బాధితుడు, కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. నెల రోజుల్లోపు రూ.కోటి పరిహారం చెల్లించాలని, ఆ మొత్తాన్ని నేరుగా బాధితుడి బ్యాంకు అకౌంట్‌లో జమ చేయాలని గో డిజిట్​ బీమా సంస్థను ఆదేశించారు. అందుకు బీమా సంస్థ ప్రతినిధులు సైతం అంగీకరించారు.

బీమా సొమ్ము చెల్లింపులలో జాప్యం : బీమా సంస్థల వల్ల వినియోగదారులు ఎదుర్కొంటున్న కొన్ని సమస్యలలో ముఖ్యంగా క్లెయిమ్‌లు తిరస్కరణకు గురవుతున్నాయి. నగదు రహిత చికిత్సలు తిరస్కరించడం, బీమా సొమ్ము చెల్లింపులలో జాప్యం, మోసాలు వంటివి కూడా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా నిర్మాణ రంగ కార్మికుల సంక్షేమ బోర్డు నుంచి బీమా సొమ్ము రాబట్టడంలో జాప్యం, కొన్నిసార్లు మోసపూరిత వ్యవహారాలు జరుగుతున్నాయని వెల్లడైంది. అలాగే, జాతీయ లోక్‌ అదాలత్‌లలో బీమా సంస్థలు క్లెయిమ్‌లను తిరస్కరిస్తే, న్యాయమూర్తులు స్వయంగా జోక్యం చేసుకుని, బాధితులకు న్యాయం చేసిన ఘటనలే ఇందకు నిదర్శనం.

బీమా క్లెయిమ్ తిరస్కరణలు : అనేక బీమా సంస్థలు చిన్న కారణాలతో, ముఖ్యంగా డాక్యుమెంట్లలో చిన్న లోపాలుంటే క్లెయిమ్‌లను తిరస్కరిస్తున్నాయని, అసలు లోపం ఏమిటో కూడా స్పష్టంగా చెప్పడం లేదని బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

