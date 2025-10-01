నటి డింపుల్ హయాతిపై ఫిలింనగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు
ఫిలింనగర్లో నటి హయాతి, ఆమె భర్తపై కేసు నమోదు - ఇంట్లో పని చేయించుకుని డబ్బు ఇవ్వలేదని ఫిర్యాదు చేసిన పనిమనిషి - చిత్రహింసలు పెట్టిన హయతి, ఆమె భర్తపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఫిర్యాదు
Case Registered Against Actress Dimple Hayati : ఆ మధ్యకాలంలో ఐపీఎస్ అదికారి రాహుల్ హెగ్డే ప్రభుత్వ వాహనాన్ని ఢీకొట్టిన కేసులో ఆమె పేరు రాష్ట్రంలో తీవ్ర దుమారమే రేపిన సంగతి తెలిసిందే. ఆమెను పోలీసులు పిలిచి మరీ విచారించారు. అలాగే ఇప్పుడు అదే రీతిలో నటి హయాతి వార్తల్లో నిలిచారు. ఇంట్లో పని చేయించుకున్న పని మనిషికి డబ్బులు ఇవ్వకుండా చిత్రహింసలు పెడుతున్నారని పీఎస్లో ఫిర్యాదు అందింది. దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
ఫిలింనగర్ పోలీసులు, పనిమనిషి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్ షేక్పేటలోని వెస్ట్ వుడ్ అపార్ట్మెంట్లో భర్త డేవిడ్తో కలిసి సినీనటి డింపుల్ హయాతి నివాసం ఉంటున్నారు. ఆమె ఇంట్లో ఒడిశా రాష్ట్రానికి చెందిన మహిళ(22) సెప్టెంబరు 22న ఏజెన్సీ ద్వారా పనిమనిషిగా చేరింది. చేరిన మొదటిరోజు నుంచే డింపుల్ హయాతి చిన్న విషయాలకే అతిగా స్పందించడం, పనిమనిషి మీద గట్టిగా కేకలు వేయడం, దుర్భాషలాడటం ప్రారంభించింది. దీంతో ఎందుకు ప్రతి చిన్న విషయానికి తిడుతున్నారని పనిమనిషి ప్రశ్నించింది.
ఆ మాటకు తీవ్రంగా స్పందించిన డింపుల్ హయాతి, నా చెప్పులకు ఉన్న విలువ నీ జీవితానికి లేదు. నన్నే ఎదురిస్తావా? అంటూ దుర్భాషలాడింది. అదే విధంగా సోమవారం ఉదయం ఇంట్లో కుక్క అరవడంతో మరోసారి తీవ్ర పదజాలంతో దూషించడంతో ఆ మాటలను సెల్ఫోన్లో రికార్డు చేసేందుకు ప్రయత్నించిన ఆమెపై డింపుల్ హయాతి దాడి చేసింది. తనను వీడియో తీస్తావా అంటూ తీవ్ర పదజాలంతో ఆమెతో పాటు ఆమె తల్లిదండ్రులను బూతులు తిట్టింది.
నీ తల్లిదండ్రులను ఈ భూమ్మీద లేకుండా చేస్తానంటూ బెదిరించడంతో పాటు ఆమె భర్త డేవిడ్ అక్కడకు వచ్చిన పనిమనిషి చేతిలో ఉన్న సెల్ఫోన్ను లాక్కోని పగలగొట్టాడు. అక్కడి నుంచి పారిపోయేందుకు యత్నిస్తున్న క్రమంలో ఆమెపై దాడి చేశారు. ఈ మేరకు బాధితురాలు ఫిలింనగర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా సినీ నటి డింపుల్ హయాతి, ఆమె భర్త డేవిడ్లపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అయితే ఇప్పటివరకు పోలీస్ స్టేషన్లో పని మనిషి ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై నటి హయాతి స్పందించలేదు.
సినిమాల కంటే బయట విషయాల్లోనే పాపులారిటీ : నటి డింపుల్ హయాతి గల్ఫ్ మూవీతో టాలీవుడ్కు పరిచయం అయ్యారు. రవితేజ మూవీ కిలాడీతో స్టార్డమ్ను సొంతం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత వచ్చిన గోపీచంద్ మూవీ రామబాణంతో తన సినీ ప్రయాణాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. తన అందంతో యువతలో ఫ్యాన్ బేస్ను సైతం ఆమె సొంతం చేసుకున్నారు. ఈ మధ్య కొన్ని సినిమాలతో ఆమె బిజీగా గడుపుతున్నారు. ఫైర్ బ్రాండ్గా కూడా హయాతికి పేరుంది. అయితే ఆమెకు సినిమాల కంటే ఎక్కువగా బయట విషయాల్లోనే పేరు గట్టిగా వినిపిస్తోంది.
