సీఐపై దౌర్జన్యం - పేర్ని నానితో పాటు మరో 29 మందిపై కేసు నమోదు

'వదలకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కొంటావ్‌ - మేం అధికారంలోకి రాగానే ఉద్యోగం లేకుండా చేస్తా

Case Filed on Perni Nani and 29 Others Over CI Yesubabu Issue
Case Filed on Perni Nani and 29 Others Over CI Yesubabu Issue (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 4:02 PM IST

2 Min Read
Case Filed on YSRCP Leader Perni Nani and 29 Others Over CI Yesubabu Issue : వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి పేర్ని నానితో పాటు మరో 29 మందిపై కేసు నమోదు చేశారు. ఆర్‌.పేట సీఐ ఏసుబాబుపై దౌర్జన్యం చేశారని చిలకలపూడి పోలీసు స్టేషన్‌లో కేసు నమోదైంది. వైఎస్సార్సీపీ నేత సుబ్బన్నను శుక్రవారం విచారణ కోసం మచిలీపట్నం టౌన్‌ పీఎస్‌కు పిలిచారు. ఈ క్రమంలో అక్కడికి వెళ్లిన పేర్ని నాని సీఐ విధులకు ఆటంకం కలిగించడంతో పాటు హల్‌చల్‌ చేశారు. ఈ ఘటనను ఎస్పీ తీవ్రంగా పరిగణించారు.

పేర్ని నాని ఆధ్వర్యంలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు మెడికల్‌ కళాశాల వద్ద ఇటీవల నిరసన చేపట్టారు. కళాశాలలో పరీక్షలు జరుగుతున్నాయని, నిరసన తెలిపేందుకు అనుమతి లేదని పోలీసులు చెప్పినా వినలేదు. వాగ్వాదానికి దిగి లాఠీలు లాక్కున్నారు. ఈ ఘటనలో 400 మందిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి 41ఏ నోటీసులు ఇచ్చారు. ఠాణాకు విచారణకు రావాలని పోలీసులు వారికి నోటీసులు జారీ చేశారు. తాము చెప్పేవరకూ పోలీసుల వద్దకు ఎవరూ వెళ్లొద్దంటూ వైఎస్సార్సీపీ నగర అధ్యక్షుడు మేకల సుబ్బన్న సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టులు పెట్టారు. దీంతో సుబ్బన్నను శుక్రవారం పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

ఈ విషయం తెలిసి పేర్ని నాని పెద్ద సంఖ్యలో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలతో కలిసి మచిలీపట్నం టౌన్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు చేరుకున్నారు. నేరుగా సీఐ గదిలోకి వెళ్లి బెదిరింపులకు దిగారు. పలువురు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు కూడా పోలీసులను అవహేళన చేస్తూ మాట్లాడారు. అలా మాట్లాడం సరికాదంటూ సీఐ ఏసుబాసు అనడంతో పేర్నినాని రెచ్చిపోయారు. ఆయనకు వేలు చూపిస్తూ, 'మావాళ్లనే తీసుకొస్తావా' అంటూ రెచ్చిపోయి బెదిరింపులకు దిగారు. దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

మచిలీపట్నం వైఎస్సార్సీపీ నేత పేర్ని నాని స్థానిక సీఐని ఆయన కార్యాలయానికే వెళ్లి బెదిరించిన తీరు ఇది: ‘మా పార్టీ నేతలనే అరెస్టు చేస్తావా? మేమంటే భయం లేదా? మేయర్‌ అంటే లెక్క లేదా? నీ అంతు చూస్తా. మేం అధికారంలోకి రాగానే నీకు ఉద్యోగం లేకుండా చేస్తా. మా వాళ్లను వదిలేయకుంటే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కొంటారు. మీకు వేలు చూపించే మాట్లాడతా. ఏం చేస్తావ్‌ మావాళ్లను ఉరేస్తావా! మహా అయితే వారం రోజులు సబ్‌ జైల్లో పెడతావ్‌ అంతేకదా, తర్వాత మేమేంటో చూపిస్తాం.’

మరోవైపు పేర్ని నాని మచిలీపట్నం ఆర్‌పేట పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో పోలీసుల నైతిక స్థైర్యాన్ని దెబ్బతీసేలా పేర్నినాని అడ్డూ అదుపు లేకుండా వ్యవహరించడం సిగ్గుచేటని పలువురి నేతలు మండిపడ్డారు. కనీస విచక్షణ, వ్యవస్థల పట్ల గౌరవం లేకుండా వీధి రౌడీలా వ్యవహరించడం దుర్మార్గమైన చర్య అని ధ్వజమెత్తారు. పోలీస్‌స్టేషన్‌లో అక్రమంగా చొరబడటమే కాకుండా బెదిరిస్తారా? అని విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. పోలీసులను ఏకవచనంతో సంభోధిస్తూ అవమానించిన పేర్ని నానిపై చట్టపరంగా చర్యలు తప్పవని ముందే హెచ్చరించారు.

