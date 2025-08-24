Father Throws Baby In Budameru: ప్రస్తుతం రోజురోజుకు దారుణాలు ఎన్నో వెలుగు చూస్తున్నాయి. కొన్ని ఘటనలు అయితే మనస్సు తరుక్కుపోతున్నాయి. భార్యాభర్తల మధ్య చిన్నపాటి గొడవ. అది కాస్త చినుకు చినుకు గాలి వాన అయ్యింది. అభం శుఖం తెలియని ఆ పసికందు పాలిట శాపమైంది. అమ్మ ఒడిలో సేదతీరాల్సిన చిట్టితల్లి ముళ్ల పొదల పాలైంది. భార్యపై కోపంతో ఆగ్రహించిన భర్త కన్న కూతురును బుడమేరులోకి విసిరేసి వెంటనే అక్కడ నుంచి పారిపోయాడు. కన్న తండ్రే కర్కశంగా ప్రవర్తించాడు. నాన్న వెంట వెళ్లిన ఆ చిన్నారికి ఏం తెలుసు ఇలా జరుగుతుందని. స్థానికులకు ఆ చిన్నారి ఏడుపులు వినిపించాయి. అందరి మనసులను కలచివేస్తోంది. ఈ ఘటన విజయవాడలో చోటు చేసుకుంది. అసలు ఏం జరిగిందంటే?
వివరాలు ఇలా: చిట్టినగర్కు చెందిన కానూరు వెంకటస్వామి, పోలమ్మలు భార్యాభర్తలు. వీరిద్దరూ చిత్తు కాగితాలు, ప్లాస్టిక్ సీసాలు సేకరిస్తారు. వాటిని అమ్ముకుంటూ జీవనం కొనసాగిస్తూ ఉంటారు. వీరికి ఆరుగురు పిల్లలు. చివరి పాప అంజమ్మకు 3 నెలలు. పోలమ్మ న్యూ రాజరాజేశ్వరీపేటలోని పుట్టింటికి కాన్పు నిమిత్తం వచ్చింది. ప్రస్తుతం ఆమె అక్కడే ఉంటోంది. శుక్రవారం రాత్రి అక్కడికి భర్త వచ్చాడు. భార్యతో చిన్న విషయమై గొడవపడ్డాడు. అది కాస్త పెద్దదిగా మారింది.
దాంతో ఆ రాత్రి 8 గంటల సమయంలో చివరి కుమార్తె అయిన అంజమ్మను తన వెంట తీసుకుని కోపంతో వెళ్లిపోయాడు. న్యూ రాజరాజేశ్వరీపేట బుడమేరు వంతెన పైనుంచి శిశువును బుడమేరులోకి విసిరేసి, పారిపోయాడు. రాత్రి 9.30 గంటల సమయంలో స్థానికుడు బేతాళం నాగరాజుకు చిన్నారి ఏడుపులు వినిపించాయి. ఆ పాపను చేరదీశాడు. స్థానికుల సాయంతో అజిత్సింగ్నగర్ పోలీసులకు అప్పగించగా ఆసుపత్రికి తరలించారు.
రాత్రంతా విచారణ: ఈ ఘటనపై అజిత్సింగ్ నగర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఆధారాల కోసం సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించడం ప్రారంభించారు. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల వారిని విచారించారు. శనివారం ఉదయం చిన్నారి తల్లి పోలమ్మ పోలీస్స్టేషన్కు వచ్చారు. భర్త తనతో గొడవ పడి పాపను తీసుకుపోయాడని కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు.
చిట్టినగర్ కొండపై ఉన్న తన ఇంటికి వెళ్లి భర్త, బిడ్డ కోసం వెతికానని వారి ఆచూకీ ఎక్కడా కనిపించకపోవడంతో రాత్రంతా వెతుకుతూనే ఉన్నానని పోలీసులకు తెలిపారు. బుడమేరులో ఓ పాపను పడేసారని తెలిసి వచ్చానని వివరించారు. శిశువు తల్లితండ్రుల వివరాలు తెలియడంతో పోలీసులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. కర్కశ తండ్రి కోసం ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి గాలింపు చేపట్టారు.
'మాయమాటలు చెప్పి నా భార్యను పెళ్లి చేసుకున్నాడు' - సీఐపై భర్త ఫిర్యాదు
భర్త మృతి - భార్యపై కుటుంబ సభ్యుల అనుమానం - 11 రోజుల తర్వాత పోస్టుమార్టం