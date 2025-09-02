Delhi Old Vehicles Sales In AP: దేశ రాజధాని దిల్లీని కాలుష్య భూతం వెంటాడుతోంది. దీంతో అక్కడ 15 సంవత్సరాలు దాటిన కార్లు, ట్యాక్సీలను రహదారులపై తిరగనీయడం లేదు. అలాగే డీజిల్ కార్లను పూర్తిగా నిషేధించారు. కేవలం సీఎన్జీ, విద్యుత్తు కార్లను మాత్రమే ప్రోత్సహిస్తున్నారు. దీంతో డీజిల్, పెట్రోల్ కార్లను కొందరూ అమ్మేసుకుంటున్నారు. వీటి కోసం అక్కడ ప్రత్యేక మార్కెట్లు ఏర్పాటు అయ్యాయి. వాటిని రాష్ట్రానికి చెందిన పలువురు వ్యాపారులు తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. వాటిని సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లు అంటూ వ్యాపారం చేస్తున్నారు. కర్నూలు నగరం, నంద్యాల, ఆదోని, ఎమ్మిగనూరు మొదలైన పరిసర పట్టణాల్లోని ప్రత్యేక దుకాణాలు వెలుస్తున్నాయి. వాటిని కొనుగోలు చేసేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆర్టీఏ, పోలీస్ శాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
ముందే డబ్బులు ఇవ్వొద్దు: కార్లపై ఉన్న మోజును అవకాశంగా తీసుకుని కొందరూ విక్రయదారులు మోసాలకు పాల్పడుతూ ఉంటారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లోని కొన్ని చిత్రాలు పెట్టి డబ్బులు అడ్వాన్సుగా ఇచ్చి కారు బుక్ చేసుకోవాలని కోరుతుంటారు. డబ్బు పంపి మోసపోయిన ఉదంతాలు లేకపోలేదు. దిల్లీ ప్రాంతంలో కార్లు చూపుతామని చెబుతున్నారు. ప్రమాదం జరిగిన వాటికి పైపై మెరుగులు దిద్దుతున్నారు. ఏమీ తెలియని అమాయక ప్రజలకు వాటిని అంటగట్టి డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు. ‘దిల్లీ, హరియాణా రాష్ట్రాలకు చెందిన వాహనాలతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల వాహనాలను తనిఖీ చేసి కేసులు రాశామని నంద్యాల ఎంవీఐ రవిశంకర్ నాయక్ అన్నారు. వెంటనే యజమానులు ఇలాంటి వాహనాలకు తప్పనిసరిగా రిజిస్ట్రేషన్లు చేసుకోవాలని పేర్కొన్నారు.’
టైర్లు ఎంతో ముఖ్యం: కారు టైర్లు సరిగా లేకపోతే ఇంధన మైలేజీ తగ్గుతుంది. దాని కారణంగా వీల్ అలైన్మెంట్ సమస్యలు వస్తాయి. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని వాహనానికి ఉన్నవి కంపెనీ టైర్లా? రీబటన్ టైర్లా అనేది పరిశీలించాలి. టైర్లు కొత్తగా అనిపించేలా పాలిషింగ్ చేస్తుంటారు. వీటి విషయంలో జాగ్రత్తలు వహించాలి.
ఇంజిన్ ఇంధనం: కారు ఇంజిన్ తప్పనిసరిగా పరిశీలించుకోవాలి. అదే విధంగా ఆయిల్ గేజ్ చూడాలి. ఒకవేళ ఇంజిన్ ఆన్ చేసిన సమయంలో ఆయిల్ పైకి ఎగజిమ్మినా, లీకైనా నల్లటి పొగ వచ్చినా ప్రమాదమే. ఇంజిన్ చుట్టూ బాటమ్కు కంపెనీ సీలు ఉంటుంది. వీటికి ఏదైనా బీడింగ్, ప్యాచ్లు, టింకరింగ్ వంటివి చేశారా? లేదా? చూసుకోవాలి. ఇంజిన్, చాసిస్, నెంబర్తో ఆర్సీలో పొందుపరిచిన వాటిలో సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి. గేర్, ఇంజిన్లు పరిశీలన కోసం లాంగ్ డ్రైవ్ చేసి సరిచూసుకోవాలి.
ధ్రువీకరణపై దృష్టి :
- ఆర్సీ, బీమా, కాలుష్య నివారణ ధ్రువీకరణ పత్రం, అఫిడవిట్ తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి.
- వాహనంపై ఎలాంటి కేసులు లేవని పోలీసు శాఖ నుంచి ధ్రువీకరణ పత్రం కూడా పొందాలి.
- ఎన్వోసీ పొందిన 15 రోజుల లోపు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలి. లేదంటే నెలవారీగా జరిమానా విధిస్తారు.
- వాహనం కాలపరిమితి 15 సంవత్సరాలు. వాహన మోడల్, కంపెనీ (ఇన్ వాయిస్) ధర ఆధారంగా రోడ్ ట్యాక్స్ విధిస్తారు.
వీటిని జాగ్రత్తగా పసిగట్టాలి:
- వాహన అద్దాల చివరన కంపెనీ పేరు. ఏడాది సంఖ్య ముద్రించి ఉంటారు. అవి లేకపోతే గనక మార్చారని గ్రహించాల్సి ఉంటుంది.
- డోర్ బాటమ్ ప్రాంతంలో రబ్బర్లు తీసి, వాటిపై గుండీల ఆకారంలో అచ్చులు ఉంటే ఎలాంటి మార్పు చేయలేదని అర్థం.
- కాళ్ల కింద, డిక్కీ ప్రాంతంలో మ్యాట్లు ఎత్తి కింది వైపు దెబ్బతిందో లేదో చూసుకోవాలి.
- ప్రమాదం జరిగిన వాహనాలకు రంగులు వేసి బఫింగ్ చేస్తే పోల్చుకోవడం కష్టం అవుతుంది. ఇందుకోసం అనుభవజ్ఞులను వెంటపెట్టుకుని పరిశీలన చేయాలి.
- వాహనం కంపెనీని బట్టి షోరూమ్ ట్రాక్ పరిశీలన చేస్తే, ఎన్నిసార్లు సర్వీస్కు వచ్చింది. ఏఏ సామగ్రి బిగించారో తెలుసుకోవచ్చు.
