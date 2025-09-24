మహిళలు ఉద్యోగంలో చేరే ముందు ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి! - మీ ప్రత్యేకతను చూపించండి!
సంస్థలో మహిళలు ఎంత శాతం మంది పనిచేస్తున్నారు అనే విషయం తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం - చేతల్లోనే మీ ప్రత్యేకతను చూపించాలి - వేతనం విషయాన్ని హెచ్ఆర్తో ధైర్యంగా మాట్లాడగలగాలి
Published : September 24, 2025 at 7:58 PM IST
Tips For Women In Choosing A Career In Telugu : కార్పొరేట్, టెక్నాలజీ రంగాల్లో నాయకురాలిగా 15 ఏళ్ల అనుభవం అన్నపూర్ణ విశ్వనాథన్ సొంతం. ప్రస్తుతం వైస్ ప్రెసిడెంట్, హెడ్ ఆఫ్ డిజిటల్, హెడ్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఎయిర్బస్, ఇండియా - దక్షిణాసియా హోదాలో ఆమె ఉన్నారు. మహిళలకు కెరియర్ నిర్మాణంపైన తన ఆలోచనల్ని చెబుతున్నారిలా.
ఈ విషయాలు తెలుసుకోవడం కీలకం : ఏదైనా ఉద్యోగంలో చేరుతున్నప్పుడు కంపెనీలో మహిళలు ఎంత శాతం మంది పనిచేస్తున్నారు అనే విషయం తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యమని అన్నపూర్ణ విశ్వనాథన్ అన్నారు. మహిళలు కీలక స్థానాల్లో ఉన్నారా లేదా? ఉద్యోగినులుకు సంస్థ కల్పిస్తున్న సదుపాయాలేంటి? అనే విషయాలను క్షుణ్నంగా పరిశీలించాలని ఆమె సూచించారు. ఇవన్నీ సానుకూలంగా ఉంటేనే ఆ ఉద్యోగంలో, ఆ సంస్థలో చేరాలని పేర్కొన్నారు.
చేతల్లోనే ప్రత్యేకతను చూపించాలి : ఉద్యోగంలో చేరే సమయానికి ఆమెకు పాతికేళ్లు. ఒక డేటా సెంటర్ నిర్వహణ బృందానికి లీడ్గా వెళ్లారు. ఆ టీమ్లో ఆమె తప్ప మిగిలిన 40 మంది మగవాళ్లే. 'ఏం చేయగలదో చూద్దాం' అన్నట్టుండేది వాళ్ల వైఖరి. ఆమె ప్రత్యేకతను చేతల్లోనే చూపించారు. ఆపై రెండు మూడు అనుభవాల తర్వాత వాళ్లే దారికి వచ్చారని ఆమె తెలిపారు.
పిల్లల తర్వాత కెరియర్ను కొనసాగించడం 2.0 లాంటి దశ. కొత్త బాధ్యతలు అప్పగిస్తే, సమయం కేటాయించగలరా లాంటి ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయని అన్నపూర్ణ తెలిపారు. పరిమితులు చెబుతూనే, మీ సామర్థ్యంతో ఆ పనిని ఎలా పూర్తి చేయగలరో మీకు మీరుగా వివరించుకోవాలని అన్నారు. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేయాలని పేర్కొన్నారు.
వారానికి ముందే ప్రణాళిక : శుక్రవారం రోజునే ఆమె వచ్చేవారం కోసం ప్రణాళికలు వేసుకునేవారు. తన జీవితంలో వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన అంశాలకు తగిన ప్రాధాన్యం ఇస్తానని తెలిపారు. ఆమె భర్తతో, అబ్బాయితో తగిన సమయం గడిపేలా చూసుకుంటానని అన్నారు. వ్యాయామానికీ సమయం కేటాయించుకుంటానని చెప్పారు. సామాజిక బంధాలు కూడా ముఖ్యమే వాటికీ చోటిస్తానని తెలిపారు.
వేతనం విషయంలో ధైర్యంగా మాట్లాడాలి : మన సంస్కృతిలో డబ్బుకంటే పని ముఖ్యం అనుకుంటాం. అయితే ఆర్థిక అంశమూ ముఖ్యమని క్రమంగా అర్థమైందని ఆమె తెలిపారు. అప్పట్నుంటి తన విలువ కంటే తక్కువ మొత్తానికి పనిని అంగీకరించకూడదు అనుకున్నారు. పొందే మొత్తాన్నిబట్టి ఉద్యోగస్తుల విలువని లెక్కించే సంస్థ వాళ్లూ ఉంటారని తెలిపారు. వేతనం విషయాన్ని హెచ్ఆర్తో ధైర్యంగా మాట్లాడగలగాలని సూచించారు. అమ్మాయిలు ప్రణాళికలు వేసి పొదుపు, మదుపు చేసి ఆర్థిక లక్ష్యాలు అందుకోవాలని పేర్కొన్నారు. పిల్లలూ, ఇంటి నిర్వహణలో 100 శాతం బాధ్యత తీసుకుంటే కెరియర్లో రాణించడం కష్టం. జీవిత భాగస్వామికీ, కుటుంబ సభ్యులకీ బాధ్యతలు పంచాలని సూచించారు.
