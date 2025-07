ETV Bharat / state

మీరు కోరుకున్న కాలేజీలో ఇంజినీరింగ్‌ రాకుంటే? - మరి ప్లాన్‌ బీ ఉందా? - TELANGANA ENGINEERING COUNSELLING

Published : July 24, 2025 at 3:01 PM IST

Career Counselling to Who Joining in Engineering Colleges : రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంజినీరింగ్‌ సీట్ల భర్తీకి కౌన్సెలింగ్‌ ప్రక్రియ జోరుగా కొనసాగుతోంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే తొలి విడత సీట్ల కేటాయింపు పూర్తి అయింది. ఈ నెల 25వ తేదీ నుంచి రెండో విడత కౌన్సెలింగ్‌ మొదలు కానుంది. మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బుధవారం తొలి రౌండ్‌ సీట్ల కేటాయింపుల వివరాలు విడుదల అయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా తమకు నచ్చిన కోర్సులో, కోరుకున్న కాలేజీలో సీటు రాలేదంటూ చాలా మంది విద్యార్థుల్లో బాధ ఉండటం సహజమే. కానీ, మానసికంగా కుంగిపోవడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు. అందువల్ల ప్లాన్‌-బీతో సిద్ధంగా ఉండాలని అంటున్నారు నిపుణులు.