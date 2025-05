ETV Bharat / state

కేర్ హాస్పిటల్స్ 'ది పవర్ ఆఫ్ త్రీ' క్యాంపెయిన్‌ - అందుబాటులోకి 5జీ అంబులెన్సులు

CARE Hospitals Unveils The Power of Three Campaign to Transform Emergency Care : భారతదేశంలో ప్రముఖ ఆరోగ్య సంస్థ అయిన కేర్ హాస్పిటల్స్, "ది పవర్ ఆఫ్ త్రీ" పేరుతో దేశవ్యాప్తంగా నూతన ప్రచారాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ ప్రచారం ద్వారా, వేగవంతమైన స్పందన, నిపుణులచే చికిత్స, సానుభూతితో కూడిన సేవలపై దృష్టిపెట్టి, అత్యవసర వైద్య సేవల్లో దేశవ్యాప్తంగా కొత్త ప్రమాణాలను ఏర్పాటు చేయడం ఈ ప్రచార లక్ష్యం. లైవ్ ట్రాకింగ్‌ సహాయంతో : ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, కేర్ హాస్పిటల్స్, హైదరాబాద్​లోని అన్ని ఆసుపత్రులలో 5జీ అంబులెన్సులు ప్రారంభించింది. ఇవి అత్యవసర సేవలను వేగంగా, చాకచక్యంగా అందించేందుకు సహాయపడతాయి. ఇలాంటివి హైదరాబాదులో తొలిసారిగా చూడబోతున్నారు. ఇది ఒక రకంగా సాంకేతికతతో వైద్య నైపుణ్యాలు కలసి పనిచేసే విధానం. రోగి పరిస్థితిని అంబులెన్స్‌లోనే ఆసుపత్రికి వెంటనే తెలియజేస్తారు. దీంతో డాక్టర్లు ముందుగానే సిద్ధంగా ఉంటారు. ఈ అంబులెన్సులు ఆసుపత్రితో సులభంగా మాట్లాడగలుగుతాయి. అవసరమైన సమాచారం వెంటనే షేర్ చేయగలుగుతాయి. లైవ్ ట్రాకింగ్‌ సహాయంతో ఆసుపత్రి ఎమర్జెన్సీ డాక్టర్లు త్వరగా స్పందించగలుగుతారు. రోగి సమాచారం సురక్షితంగా ఉంటుంది. తక్షణ అలర్ట్స్ మరియు రిపోర్ట్స్‌ ద్వారా చికిత్సను మెరుగుపరిచేలా కూడా సహాయపడతాయి. ప్రతి నిమిషం కీలకమైన పరిస్థితుల్లో, ఈ 5జీ అంబులెన్సులు మరిన్ని ప్రాణాలను రక్షించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ది పవర్ ఆఫ్ త్రీ ప్రచారంలో భాగంగా కేర్ హాస్పిటల్స్ మూడు ముఖ్యమైన హామీలు ఇస్తోంది.

ఎమర్జెన్సీ కాల్స్‌కు 3 రింగ్స్ లోపల స్పందిస్తారు

హైదరాబాద్‌లో ఎక్కడైనా 30 నిమిషాల్లో అంబులెన్స్‌ రోగిని తీసుకెళ్తుంది

బంజారాహిల్స్, హైటెక్‌సిటీ, నాంపల్లి, మలక్​పేట, ముషీరాబాద్, ఇండోర్‌లలోని ఆసుపత్రుల్లో రోగి రాగానే వెంటనే ఎమర్జెన్సీ వైద్యుడు చికిత్స ప్రారంభిస్తారు.

అత్యవసర సమయంలో వెంటనే సహాయం పొందేందుకు ప్రజలు ఈ హెల్ప్‌లైన్ నంబర్‌ : 040-61656565 ఈ హామీలతో కేర్ హాస్పిటల్స్ సమయానికి ప్రాణాలు కాపాడే సేవలను అందిస్తోంది. ప్రజల నమ్మకాన్ని పెంచుతూ, సమయానికి వైద్యం అందించే అవకాశాన్ని పెంచుతోంది. అత్యవసర సమయాల్లో మీకు అండగా ఉంటాం : ఈ సందర్భంగా క్వాలిటీ కేర్ ఇండియా లిమిటెడ్ గ్రూప్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వరుణ్ ఖన్నా మాట్లాడుతూ, “ఇది కేర్ హాస్పిటల్స్, భారతదేశంలో ఆరోగ్య సంరక్షణకు గర్వకారణమైన క్షణమని, మూడు దశాబ్దాలుగా, కేర్ సమయానికి, నాణ్యమైన, హృదయపూర్వక సేవలకు ప్రతీకగా నిలిచిందని తెలిపారు. ఈ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ ప్రామాణికత ద్వారా, ఆ వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ దేశవ్యాప్తంగా కొత్త ప్రమాణాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని అన్నారు. ది పవర్ ఆఫ్ త్రీ క్యాంపెయిన్ ద్వారా వేగం, ప్రాప్యత, నిపుణత్వం కలిసి ప్రాణాలను ఎలా రక్షించగలవో తెలియజేస్తున్నామని, ప్రతి రోగి, వారి కుటుంబానికి తాము అత్యవసర సమయాల్లో మీకు అండగా ఉంటామని హామీ ఇస్తున్నామని అని తెలిపారు.