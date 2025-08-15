ETV Bharat / state

దిల్లీలో ఉండి వరంగల్​లో కారు చోరీ - అలా ఎలా కొట్టేశారో మరి! - CAR THEFT CASE IN WARANGAL

దొంగలకు కలిసివస్తోన్న కార్లలోని ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం - వరంగల్‌ పోలీసు కమిషనరేట్‌ పరిధిలో రూ.8 లక్షల క్రెటా కారును చోరీ చేసిన దుండగులు - కారులోని సిస్టంను హ్యాక్‌ చేసిన ఎత్తుకెళ్లిన ఘటన

Warangal Police
Car Theft in warangal (ETV Bharat)
Published : August 15, 2025 at 10:46 AM IST

Car Theft Case In Warangal : ఇంటి ముందు నిలిపిన రూ.8 లక్షల క్రెటా కారును దొంగలు ఇటీవల ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉపయోగించి చోరీ చేసిన ఘటన పోలీసులకు తీవ్ర తలనొప్పిగా మారింది. వరంగల్‌ పోలీసు కమిషనరేట్‌ పరిధిలో తొలిసారిగా ఇలాంటి చోరీ కలకలం రేపింది. దుండగులు తొలుత కారును మహారాష్ట్రకు, అక్కడి నుంచి రాజస్థాన్‌కు తీసుకెళ్లారని పోలీసులు గుర్తించారు. ఆ దిశగా దర్యాప్తును తీవ్రతరం చేశారు. సుబేదారి సబ్​ ఇన్స్​పెక్టర్​ రాజస్థాన్‌ రాష్ట్రానికి వెళ్లి విచారణ జరిపినా కారు ఆచూకీ లభించలేదు.

ఉదయం చూసే సరికి కారు మాయం : పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే, హనుమకొండ జిల్లా కేంద్రంలోని శ్రీరామారావుకాలనీలో మను కార్తీక్‌ అనే వ్యక్తి తన కారును ఈ నెల 1వ తేదీన తన ఇంటి ముందు పార్క్​ చేశారు. ఉదయం లేచి చూసేసరికి ఇంటి ముందు కారు కనిపించలేదు. కారు తాళం చెవి ఆయన వద్దే ఉంది. చుట్టు పక్కల వెతికినా కారు ఆచూకీ ఎక్కడా లభించలేదు.

దిల్లీ నుంచి ఆపరేట్ : 2018 నుంచి కార్లలో కొత్తగా ఆధునిక టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది కార్లను దొంగిలించడానికి నేరగాళ్లకు కూడా కలిసివస్తోంది. క్రెటా కారును దిల్లీ నుంచి ఒక వ్యక్తి టెక్నాలజీ సాయంతో ఆపరేటింగ్‌ చేస్తుండగా, ఇక్కడి నుంచి మరొకరు చోరీ చేసి తీసుకొని వెళ్లారు. వేరే రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తి నగరానికి వచ్చి పలు కాలనీల్లో రెక్కీ నిర్వహించి, ప్రణాళిక ప్రకారం చోరీ చేశాడని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. అతని వద్ద ప్రత్యేకమైన హ్యాకింగ్​ డివైజ్‌ ఉంది.

కారులోని సిస్టంను హ్యాక్​ చేసి : కారును పూర్తిగా స్కాన్‌ చేసి, తన వద్ద ఉన్న డివైజ్‌ ద్వారా దిల్లీలో ఉన్న మరో వ్యక్తికి సమాచారం చేరవేశాడు. ఆయన కారులోని కమ్యూనికేషన్​ సిస్టంను హ్యాక్‌ చేయడంతో ఇక్కడ ఉన్న వ్యక్తి దాన్ని స్టార్ట్‌ చేసి తీసుకెళ్లిపోయాడు. స్థానికులు ఎవరైనా సహకరించారా? లేక ఇది మొత్తం దొంగల పనేనా అనే కోణంలో విచారిస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు. త్యరలోనే నిందితులను పట్టుకుంటామని, కారును స్వాధీనం చేసుకుని బాధితులకు అందిస్తామని తెలిపారు.

ఇతర రాష్ట్రాల దొంగలుంటే : గతంలో వచ్చిన ఓ సూపర్​ హిట్​ సినిమాలో హీరో ఏకంగా రోల్స్​ రాయిస్​ కారునే హ్యాక్​ చేసి తీసుకెళ్తారు. ఈ సన్నివేశం సినిమాలో చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ఈ తరహా ఘటనలే ప్రస్తుతం అక్కడక్కడా చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఇలాంటి చోరీలను ఛేదించడం పోలీసులకు వాస్తవంగా పెద్ద సవాలే అని చెప్పుకోవాలి. నిందితులు ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన వారుంటే ఇబ్బంది మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొన్ని కేసుల్లో నిందితులు దొరికినా అప్పటికే ఆలస్యం అయిపోతుంది. కొన్నిసార్లు పోగొట్టుకున్న వస్తువు బాధితుల చేతికి అందడం లేదు. నిందితులు పోలీసులకు చిక్కేలోపే వస్తువులను అమ్మడం లేదా విడి భాగాలుగా చేసి విక్రయించడం చేస్తున్నారు.

