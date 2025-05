ETV Bharat / state

దైవదర్శనం చేసుకొని తిరిగి వెళ్తుండగా ప్రమాదం - ముగ్గురు మృతి - CAR OVERTURNED AND THREE DIED

Published : May 19, 2025 at 10:34 AM IST

Car Overturned And Three Died In Pyapili of Nandyal District : దైవదర్శనానికి వచ్చి తిరిగి స్వస్థలానికి వెళ్తుండగా జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి చెందిన ఘటన నంద్యాల జిల్లా ప్యాపిలి మండలం పోదొడ్డి వద్ద జరిగింది. కర్ణాటక రాష్ట్రం తుమకూరుకు చెందిన ఆరుగురు స్నేహితులు మహానంది పుణ్యక్షేత్రాన్ని సందర్శించారు. డోన్‌ మీదుగా తిరిగి తుమకూరుకు వెళ్తుండగా పోదొడ్డి వద్ద వారు ప్రయాణిస్తున్న కారు అదుపుతప్పి బోల్తా కొట్టింది. ప్రమాదంలో ముగ్గురు యువకులు మృతి చెందారు.

మరో ముగ్గురికి స్వల్పగాయాలయ్యాయి. గమనించిన స్థానికులు క్షతగాత్రులను హుటాహుటిన కర్నూలు ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. మృతులు నవీన్‌, లోకేశ్​, సంతోష్‌గా గుర్తించారు. పోదొడ్డిలో ప్రమాదంపై మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్‌రెడ్డి ఆరా తీశారు. కారు బోల్తాపడి ముగ్గురు మృతి చెండదం బాధాకరమన్నారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని సూచించారు. మృతుల కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలిపారు.