అనంతపురం కొండల్లో కార్లు, బైక్ రేసింగ్ పోటీలు - తరలివచ్చిన యువత - CAR BIKE RACING COMPETITIONS IN AP

ఆకట్టుకుంటున్న క్రాస్‌ కంట్రీ మోటార్‌బైక్‌, కారు రేసింగ్ పోటీలు - బెంగళూరుకు చెందిన మోటార్ స్పోర్ట్స్ సంస్థ ఆధ్వర్యం రేసింగ్ - ఆకట్టుకుంటున్న రైడర్లు, కారు డ్రైవర్ల విన్యాసాలు

Car and Bike Racing Competitions in AP
Car and Bike Racing Competitions in AP (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 5:05 PM IST

2 Min Read

Car and Bike Racing Competitions in AP : అనంతపురం జిల్లాలో జరుగుతున్న కార్లు, బైక్ రేసింగ్ పోటీలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. 'దక్షిణ డేర్‌ క్రాస్‌ కంట్రీ ర్యాలీ అండ్‌ బైక్‌ రేస్‌' పేరిట నిర్వహిస్తున్న పోటీలు అట్టహాసంగా జరుగుతున్నాయి. 4 రోజుల పోటీల్లో భాగంగా 3వ రోజైన నేడు విన్యాసాలను చూసేందుకు ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. ఏపీ, తెలంగాణతో పాటు వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన రేసర్లు ఈ పోటీల్లో పాల్గొంటున్నారు. రేసింగ్ సందర్భంగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు గట్టి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

అనంతపురం కొండల్లో కార్లు, బైక్ రేసింగ్ పోటీలు - తరలివచ్చిన యువత (ETV)

ఆకట్టుకుంటున్న పోటీలు : అనంతపురం జిల్లా శింగనమల, నార్పల మండలాల పరిధిలో చేపట్టిన మోటార్‌బైక్‌, కారు రేసింగ్ పోటీలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. 'దక్షిణ డేర్‌ క్రాస్‌ కంట్రీ ర్యాలీ అండ్‌ బైక్‌ రేస్‌' పేరిట బెంగళూరుకు చెందిన మోటార్స్‌ స్పోర్ట్స్‌ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఈ రేసింగ్‌ పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు. నాలుగు రోజుల పాటు పోటీలు నిర్వహిస్తుండగా మూడోరోజైన ఇవాళ డర్ట్‌ బైక్‌లు, కార్ల విన్యాసాలు ఆకట్టుకున్నాయి. శింగనమల మండలం మరవకొమ్మ క్రాస్‌ వద్ద గాలిమరలకు వెళ్లే దారిలో ఈ రేసులను నిర్వహిస్తున్నారు.

భారీగా తరలివచ్చిన ప్రజలు : కొండ ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న రేసింగ్‌ను, రైడర్లు, డ్రైవర్ల విన్యాసాలను వీక్షించేందుకు చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు, యువత తరలివచ్చారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌, తెలంగాణ, గోవా, తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక సహా ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన రేసర్లు రేసులో పాల్గొంటున్నారు. 4 రోజులపాటు పోటీలు నిర్వహించేందుకు అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్ వినోద్‌ కుమార్‌, ఎస్పీ జగదీష్ అనుమతులు ఇచ్చారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

రాష్ట్రస్థాయి క్యారమ్స్ పోటీలు : మరోవైపు పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట సీ.ఆర్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రస్థాయి క్యారమ్స్ పోటీలను ఎమ్యెల్యే ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు ప్రారంభించారు. రాష్ట్రస్థాయి క్యారమ్స్, చెస్, షటిల్ పోటీల నిర్వహణ ద్వారా ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారుల్ని దేశానికి పరిచయం చేస్తుందన్నారు. క్యారమ్స్‌లో జాతీయస్థాయిలో విజయం సాధించిన జనార్థన్ రెడ్డి, కుసుమ సమీరలను ఆయన సత్కరించారు. సీఎం చంద్రబాబు క్రీడలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారన్నారు.

సండే ఆన్‌ సైక్లింగ్ కార్యక్రమం : ఫిట్ ఇండియాలో భాగంగా పార్వతీపురం మన్యం జిల్లావ్యాప్తంగా సండే ఆన్‌ సైక్లింగ్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. పార్వతీపురంలోని ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల మైదానంలో సండే ఆన్ సైక్లింగ్ కార్యక్రమాన్ని జిల్లా ఎస్పీ మాధవరెడ్డి ప్రారంభించారు. కళాశాల మైదానం నుంచి 6 కిలోమీటర్ల మేర సైక్లింగ్ చేశారు. పాఠశాల, కళాశాలల విద్యార్థులు, యువత, పోలీసులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. జిల్లావ్యాప్తంగా ఇతర ప్రాంతాల్లో పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమం చేపట్టారు. సైక్లింగ్ చేయడం వల్ల శారీరక ఆరోగ్యంతోపాటు పర్యావరణ పరిరక్షణకు అవకాశం ఉంటుందని ఎస్పీ మాధవరెడ్డి అన్నారు. ప్రతి ఆదివారం సైక్లింగ్‌ కార్యక్రమం చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు.

CAR AND BIKE RACING IN ANANTAPUR

