హై స్పీడ్​లో పరుగులు పెడుతున్న అమరావతి పనులు - ఇవిగో చూడండి - CONSTRUCTION WORKS AT AMARAVATI

Capital Amaravati Works Progress Fastly ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : June 12, 2025 at 11:38 AM IST | Updated : June 12, 2025 at 11:48 AM IST 3 Min Read

Capital Amaravati Works Progress Fastly : రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం కొలువుదీరిన తర్వాత రాజధాని అమరావతి పూర్వవైభవం సంతరించుకుంటోంది. గత టీడీపీ ప్రభుత్వంలో కనిపించిన సందడి మళ్లీ మొదలైంది. 2019 ప్రథమార్థం వరకు రేయింబవళ్లు విద్యుత్తు దీపాల వెలుగుల మధ్య యుద్ధ ప్రాతిపదికన సాగిన పనులు, ఆతర్వాత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం రాకతో ఆగిపోయాయి. ఎక్కడి పనులు అక్కడే నిలిచిపోయాయి. గత నెలలో ప్రధాని మోదీ పునర్నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. ఏపీకి చోదకశక్తిగా అక్కరకురానున్న అమరావతి నిర్మాణం ఊపందుకుంది. రహదారులు, భవనాలు, ఎల్‌పీఎస్‌ లేఔట్ల అభివృద్ధి, వరద ముంపు నివారణకు కాలువల నిర్మాణం వంటి పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. మన చెంతే ప్రతిష్ఠాత్మకం : అమరావతి సమీపంలోని తుళ్లూరులో రాష్ట్ర స్థాయి ఫోరెన్సిక్‌ ల్యాబ్‌ భవన నిర్మాణ పనులు దాదాపు సగానికిపైగా పూర్తయ్యాయి. ప్రధాన బ్లాక్‌ పనులు చివరి దశకు వచ్చాయి. రూ.250 కోట్లతో ఎన్‌14 రహదారి పక్కన నిర్మాణం జరుగుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్ర పోలీసులకే కాకుండా దీనిని ఇతర రాష్ట్రాల పోలీసులకు కూడా ఉపయోగపడేలా అత్యాధునిక హంగులతో తీర్చిదిద్దుతున్నారు. డీఎన్‌ఏ ఫోరెన్సిక్, సైబర్‌ ఫోరెన్సిక్, ఫోరెన్సిక్‌ నార్కొటిక్స్, ఫోరెన్సిక్‌ బయోమెట్రిక్స్, బాలిస్టిక్స్‌ ఫోరెన్సిక్‌ అకౌంటింగ్, తదితర సెంటర్‌ ఫర్‌ ఎక్స్‌లెన్స్‌ కేంద్రాలు రానున్నాయి. బహుళ అంతస్తుల భవనాలు (ETV Bharat) ఆకాశహర్మ్యాల నిర్మాణానికి : ఏపీ ఎన్‌ఆర్‌టీ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో రాయపూడి వద్ద 33 అంతస్తుల జంట టవర్ల నిర్మాణం పురోగతిలో ఉంది. రూ.600 కోట్లు నిర్మాణానికి వెచ్చిస్తున్నారు. పూర్తిగా ప్రవాసాంధ్రుల నిధులతోనే ఈ టవర్లు నిర్మితమవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం పైల్స్‌ దశలో పనులు జరుగుతున్నాయి. నిర్మాణ పనుల్లో భారీ యంత్రాలు (ETV Bharat) వడివడిగా అడుగులు : ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కొలువుదీరే ఐకానిక్‌ టవర్లకు గుత్తేదారులు ఖరారయ్యారు. ఐదు టవర్ల వద్ద గుత్తేదారులు సన్నాహ పనులు చేస్తున్నారు. నీటి తోడివేత పనులు పూర్తి అయ్యాయి. జేసీబీలతో చదును చేసే పనులు జరుగుతున్నాయి. ఉన్న కొద్దిపాటి నీటిని కాలువలు చేసి బయటకు పంపుతున్నారు. ర్యాఫ్ట్‌ ఫౌండేషన్‌ వద్ద సెంట్రింగ్‌ రాడ్లు బిగించే పనులు జరుగుతున్నాయి. హైకోర్టు నిర్మాణ పనులు దక్కించుకున్న సంస్థ పునాదుల్లో నిలిచిన నీటిని బయటకు పంపుతోంది. అనంతరం నిర్మాణ పనులు మొదలు కానున్నాయి.

