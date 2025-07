ETV Bharat / state

అటు సేద్యం లేదు-ఇటు చేతిలో డబ్బుల్లేవు - రుణాలు అందక రాజధాని రైతుల ఇక్కట్లు - FARMERS LOAN PROBLEM

Capital Amaravati Farmers Facing Difficulties to Get Loans For Their Plots: రిటర్నబుల్‌ ప్లాట్లపై బ్యాంకులు రుణాలు ఇవ్వకపోవడంతో రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఇచ్చిన విధంగానే ఇప్పుడూ మంజూరు చేయాలని కోరుతున్నా బ్యాంకర్ల నుంచి స్పందన లేదు. వివిధ అవసరాల కోసం ప్లాట్లను తాకట్టు పెట్టి రుణం తీసుకుందామన్నా చుక్కెదురవుతోంది. అటు సేద్యం లేక, ఇటు కుటుంబ అవసరాల కోసం చేతిలో డబ్బుల్లేక ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేక దిక్కుతోచని పరిస్థితి : రాజధాని నిర్మాణానికి 34,385 ఎకరాల భూమిని సీఆర్డీఏ సమీకరించింది. రైతులతో ఒప్పందం మేరకు వారికి నివాస, వాణిజ్య ప్లాట్లను కేటాయించింది. భూములిచ్చిన వారిలో సన్న, చిన్నకారు రైతులే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ఎకరాలోపు 20,490 మంది ఇచ్చారు. ఒకటి నుంచి రెండెకరాల్లోపు ఇచ్చిన వారు 5 వేల మందికి పైగా ఉన్నారు. పిల్లల చదువులు, వివాహాలు, ఆరోగ్య అవసరాలు, ఇళ్ల నిర్మాణాలకు ప్లాట్లను తాకట్టు పెట్టి రుణాలు పొందేందుకు అన్నదాతలు బ్యాంకుల చుట్టూ తిరిగినా ఫలితం కనిపించడం లేదు. బిడ్డల ఉన్నత చదువుల కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు పంపాలన్నా చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేక దిక్కుతోచని పరిస్థితి. పలువురు రైతులు వచ్చిన కాడికి ప్లాట్లను విక్రయించి పిల్లలను చదివిస్తున్నారు. ఇళ్ల నిర్మాణం, చిరు వ్యాపారాలకూ డబ్బుకు కటకటలాడాల్సిన పరిస్థితులు.

ఐదేళ్లు నరకం అనుభవించాం - ఆ వైభవం తిరిగి రావాలి: అమరావతి రైతులు

వ్యవసాయం లేక ఖాళీగా: వెంకటపాలేనికి చెందిన సాంబశివరావు 81.6 సెంట్ల భూమిని ఇచ్చారు. సీఆర్డీఏ ఆయనకు 810 చదరపుగజాల నివాస, 360 చదరపు గజాల వాణిజ్య ప్లాట్లను కేటాయించింది. పెద్ద కుమార్తెకు వివాహం చేయగా మరో కుమార్తె, కుమారుడు ఇంజినీరింగ్‌ చదువుతున్నారు. పిల్లల చదువులు, సొంతిల్లు నిర్మాణానికి రూ. 10 లక్షల అప్పు చేశారు. ప్రస్తుతం వ్యవసాయం లేక ఖాళీగా ఉంటున్నారు. ప్లాట్లు విక్రయిద్దామనుకున్నా మంచి ధర లేదు. సీఆర్డీఏ ఇచ్చిన ప్లాట్లపై బ్యాంకులో రుణం ఇవ్వకపోవటంతో అప్పులకు వడ్డీ చెల్లించలేని పరిస్థితి.