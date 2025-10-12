ETV Bharat / state

చురుగ్గా సాగుతున్న రాజధాని అమరావతి పనులు - ఇవిగో ఫోటోలు

వేగంగా జరుగుతున్న సుమారు రూ.51 వేల కోట్ల పనులు - మూడేళ్లలో రాజధాని తొలి దశ పనులు పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో అడుగులు

Amaravati Works on Fast Track
Amaravati Works on Fast Track (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 12, 2025 at 7:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Amaravati Works on Fast Track : అమరావతిలో రాజధాని నిర్మాణ పనులు చురుగ్గా సాగుతున్నాయి. ఈ ఏడాది మే నెలలో ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా పనుల పునఃప్రారంభోత్సవం జరిగింది. రాష్ట్రానికి ఆర్థిక చుక్కానిలా నిలిచే అమరావతి నిర్మాణంపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. సుమారు రూ.51 వేల కోట్ల పనులు జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడ బిహార్, ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు చెందిన 11 వేల మంది కార్మికులు పని చేస్తున్నారు. మూడేళ్లలో రాజధాని తొలి దశ పనులు పూర్తి చేయాలని కూటమి ప్రభుత్వం లక్ష్యం నిర్దేశించుకుంది.

ఈ నేపథ్యంలో భవన నిర్మాణ పనుల్లో పురోగతి కనిపిస్తోంది. అయితే రెండు నెలలుగా వదలకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో కొన్ని పనులకు మాత్రం ఆటంకం ఏర్పడుతోంది. ఎల్పీఎస్‌ జోన్లలో మౌలిక వసతుల కల్పన పనుల్లో ప్రతిష్టంభన నెలకొంది. రహదారుల నిర్మాణ పనులకూ అవరోధాలు ఎదురవుతున్నాయి. రహదారుల పక్కన మురుగు, తాగునీటి పైప్‌లైన్లు వేసేందుకు అవసరమైన సామగ్రి ఇప్పటికే రాజధానికి చేరుకొంది. పనుల కోసం తవ్విన గుంతల్లోకి వాన నీరు చేరుతోంది. వర్షాలు ఆగితే పనులు మరింత ముమ్మరం కానున్నాయి.

సీఆర్డీఏ ప్రధాన కార్యాలయం :

Amaravati Works on Fast Track
Amaravati Works on Fast Track (EENADU)

రాజధానిలో సీఆర్డీఏ ప్రధాన కార్యాలయం నిర్మాణం పూర్తి చేసుకుంది. ఈ భవనాన్ని ఈ నెల 13న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభించనున్నారు. జీ+7 అంతస్తుల్లో నిర్మించారు. దీని బిల్టప్‌ ఏరియా 2.42 లక్షల చదరపు అడుగులు. ఇప్పటి వరకు విజయవాడ నుంచి సీఆర్డీఏ, ఏడీసీఎల్‌ కార్యకలాపాలు సాగాయి.

సీనియర్‌ అధికారుల వసతికి :

Amaravati Works on Fast Track
Amaravati Works on Fast Track (EENADU)

పరిపాలనలో కీలకమైన సీనియర్‌ అఖిల భారత సర్వీసు అధికారుల వసతి కోసం జీ+1లో బంగ్లాలు నిర్మిస్తున్నారు. వీటిని కార్యదర్శులు, ముఖ్యకార్యదర్శుల కోసం ఉపయోగిస్తారు. వీటి నిర్మాణ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే కొన్ని భవనాల నిర్మాణం పూర్తయింది.

న్యాయమూర్తుల బంగ్లా :

Amaravati Works on Fast Track
Amaravati Works on Fast Track (EENADU)

హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు నివాసం ఉండేందుకు సువిశాలమైన బంగ్లాలను కడుతున్నారు. ప్రతి బంగ్లాకు సెక్యూరిటీ పోస్టు, సిబ్బందికి గది, ప్రహరీతో ప్రత్యేక ఛాంబర్, తదితర వసతులు సమకూరుస్తున్నారు. శాశ్వత హైకోర్టుకు సమీపంలో వీటిని నిర్మిస్తున్నారు. కొన్ని బంగ్లాలు తుది రూపునకు వచ్చాయి.

పురపాలకశాఖ కార్యాలయాలు :

Amaravati Works on Fast Track
Amaravati Works on Fast Track (EENADU)

పురపాలకశాఖకు చెందిన అన్ని విభాగాలను ఒకే చోటుకు తెచ్చేందుకు సీఆర్డీఏ కార్యాలయం ఎదుట నాలుగు భవనాలు నిర్మిస్తున్నారు. మూడు భవనాల పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. స్వచ్ఛ ఆంధ్ర కార్పొరేషన్, మెప్మా, టిడ్కో తదితర విభాగాలు ఇందులోకి రానున్నాయి.

చంద్రబాబు ఇంటి నిర్మాణం :

Amaravati Works on Fast Track
Amaravati Works on Fast Track (EENADU)

రాజధానిలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇంటి నిర్మాణానికి ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌ 9న శంకుస్థాపన చేశారు. ఇంటిని 1,455 చదరపు గజాల విస్తీర్ణంలో జీ+1లో నిర్మించనున్నారు. ప్రస్తుతం స్లాబ్‌ కాంక్రీట్‌ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఇంటి ఎదుట సమావేశ మందిరం, సెక్యూరిటీ సిబ్బంది కోసం గదుల నిర్మాణ పనులు చివరి దశలో ఉన్నాయి.

CRDA Office Open in Amaravati: అడుగడుగునా ఆధునిక నిర్మాణ శైలి, కళ్లు చెదిరే ఇంటీరియర్స్‌, సిబ్బంది కోసం వర్క్‌ స్టేషన్లతో కార్పొరేట్‌కు ఏమాత్రం తీసిపోని రీతిలో సీఆర్‌డీఏ ప్రధాన కార్యాలయం రాజధాని అమరావతిలో సకల హంగులతో సిద్ధమైంది. సీడ్‌ యాక్సెస్‌ రోడ్డు పక్కన రాయపూడి సమీపంలో నిర్మించిన ఈ భవనం ఎన్నో ప్రత్యేకతలను సంతరించుకుంది. కూటమి ప్రభుత్వం కొలువుదీరిన తర్వాత ప్రారంభించనున్న తొలి పూర్తి స్థాయి భవనం ఇదే.

ఈ భవనాన్ని ఈ నెల 13న ప్రారంభించనున్నారు. రాజధాని ప్రాంత ప్రాధికార సంస్థ కార్యకలాపాలు ఇక విజయవాడ నుంచి అమరావతికి మారనున్నాయి. పెద్దఎత్తున సాగుతున్న రాజధాని పనుల పర్యవేక్షణకు కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ రూమ్‌ను సీఆర్​డీఏ ఏర్పాటు చేసింది. పనులు సరైన సమయంలో పూర్తయ్యేలా చూసేందుకు సీఆర్‌డీఏ ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తారు.

రాష్ట్రానికి మరో హైస్పీడ్‌ కారిడార్‌ - అమరావతితో అనుసంధానం

అమరావతి ప్రాజెక్టుల్లో భాగస్వాములవ్వండి - బ్యాంకుల ఛైర్మన్లు, ఎండీలతో సీఎం సమావేశం

For All Latest Updates

TAGGED:

CONSTRUCTIONS IN AMARAVATICOMPLETED WORKS IN AMARAVATIIMAGES ON AMARAVATI WORKSరాజధాని అమరావతి నిర్మాణ పనులుAMARAVATI WORKS ON FAST TRACK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇప్పుడు తెలుగులోనూ గూగుల్ "AI Mode"- యూజర్లకు ఇక పండగే!

ఒలిపింక్ మెడల్ విన్నర్​పై సస్పెన్షన్ వేటు- ఎందుకంటే?

సిజేరియన్ తర్వాత ఆందోళన అవసరం లేదు! - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.