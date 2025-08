ETV Bharat / state

మత్తుతో ఎరుపెక్కుతున్న కళ్లు - పొడిబారుతున్న పెదాలు - TELANGANA ANTI NARCOTICS BUREAU

CANNABIS AFFECTS THE MIND AND BODY ( Eenadu )

Published : August 4, 2025 at 2:45 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Cannabis Affects The Your Mind And Body : హైదరాబాద్‌లోని ఫిల్మ్‌నగర్‌ ప్రాంతానికి చెందిన యువకుడు వాహనం నడుపుతూ ప్రమాదానికి గురై దురదృష్టవశాత్తు చనిపోయాడు. అతడిని ఎవరో ఢీకొట్టడం వల్లే మరణించాడని తల్లిదండ్రులు సందేహించారు. తీరా పోలీసుల దర్యాప్తులో వారు ఆశ్చర్యపోయే నిజాలు తెలిశాయి. ఆ యువకుడు మద్యం, గంజాయిలకు అలవాటుపడ్డాడని దీని కారణంగా మత్తులో వేగంగా బండి నడిపి డివైడర్‌ను ఢీకొట్టడం వల్ల మరణించాడని అంతకుముందు మాదాపూర్‌ ప్రాంతంలో తన అతివేగంతో మరొకరి ప్రాణాలు బలయ్యాయని తేలింది.

పల్లె, పట్నం తేడా లేకుండా మత్తు మహమ్మారిబారిన పడి ఎందరో యువకుల భవిష్యత్తు దారి తప్పుతోంది. గంజాయి వినియోగం విపరీతంగా పెరగడం ఆందోళన కలిగించే అంశమే. మిగతా మాదకద్రవ్యాలతో పోల్చితే గంజాయి సులభంగా, చవకగా లభ్యమవడం ఇందుకు ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తోంది. తొలుత రుచి చూడాలనే ఉత్సుకతతో ఈ మత్తు ఊబిలోకి దిగుతున్న యువత బానిసలుగా మారిన తర్వాత గానీ కుటుంబసభ్యులు గుర్తించలేకపోతున్నారు.

అప్పటికే పరిస్థితి చేయి దాటి పోతుండడంతో ఆయా కుటుంబాల ఆవేదన, బాధ వర్ణనాతీతంగా మారింది. బయటికి చెబితే పరువు పోతుందనే భయం ఓవైపు ఎదిగిన పిల్లలు చేయి దాటి పోతున్నారనే ఆవేదన మరో వైపు వారిని వెంటాడుతోంది. ఈ క్రమంలో ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తించి వ్యసన విముక్తి కేంద్రాల్లో చేర్చగలిగితే మత్తు అలవాటును వదిలించేందుకు ఆస్కారముంటుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

వారి కదలికలపై కన్నేయాలి