డేంజర్ జోన్లో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా! - 16 నెలల్లో 416 క్యాన్సర్ శస్త్రచికిత్సలు
ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కోరలు చాస్తున్న క్యాన్సర్ - 16 నెలల వ్యవధిలో 416 శస్త్రచికిత్సలు - వయోవృద్ధులతో పాటు యువతలోనూ క్యాన్సర్ - విపరీతమైన రసాయన ఎరువుల వాడకంతో ఇబ్బందులు
Published : October 8, 2025 at 8:45 AM IST
Spreading Cancer in Adilabad : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో క్యాన్సర్ రక్కసి కోరలు చాస్తోంది. రిమ్స్ ఆస్పత్రిలో నాలుగైదేళ్ల కిందటే అంకాలజీ విభాగం అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇన్నాళ్లు అంకాలజీ వైద్య నిపుణులు లేక క్యాన్సర్ నిర్ధారణ కాలేదు. 2024 మార్చిలో డాక్టర్ జక్కుల శ్రీకాంత్ నియామకంతో తీవ్రమైన సమస్య వెలుగులోకి వచ్చింది. గతేడాది ఏప్రిల్ నుంచి ఈ ఏడాది జులై వరకు 416 మంది క్యాన్సర్ వ్యాధిగ్రస్థులకు శస్త్రచికిత్సలు జరగడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వాసుపత్రులను పరిగణలోకి తీసుకుంటే హైదరాబాద్లోని ఎమ్ఎన్జీ తర్వాత ఆదిలాబాద్ రిమ్స్లోనే శస్త్రచికిత్సలు అధికంగా జరుగుతున్నాయి. ఉమ్మడి జిల్లాలోని మావల, బేల, జైనథ్, భీంపూర్, తలమడుగు, ఇచ్చోడ, ఇంద్రవెల్లి, గుడిహత్నూర్, జైనూర్, దండెపల్లి, నిర్మల్, ఆసిఫాబాద్ సహా పక్కనున్న జగిత్యాల నుంచి వ్యాధిగ్రస్థులు పెద్ద ఎత్తున వస్తున్నట్లు తేలుతోంది.
యువతలోనూ క్యాన్సర్ : ప్రకృతి కాలుష్యం అంతగా లేని ఆదిలాబాద్లో క్యాన్సర్ ప్రబలడంపై ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ప్రధానంగా బాధితుల్లో యువత ఎక్కువగా ఉండటం కలకలం రేపుతోంది. 35 నుంచి 50 ఏళ్ల మధ్య వయస్కుల్లో మహిళలు 55శాతం, పురుషుల్లో 45 శాతం మంది వ్యాధి బారిన పడుతున్నట్లు తేలింది. మరణాలరీత్యా మాత్రం మహిళలకంటే పురుషుల సంఖ్యనే ఎక్కువగా ఉంటోంది.
మహిళల్లో 45శాతం మృత్యువాతపడుతుంటే పురుషుల్లో 50 శాతం మంది ప్రాణాలు గాల్లో కలుస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యవసాయాధారిత ప్రాంతమే అయినప్పటికీ ప్రజల జీవన విధానంలో క్రమంగా మార్పు వస్తోంది. ప్రధానంగా ధూమపానం, మద్యపానం, గుట్కా, మత్తుపదార్థాలు తీసుకోవడంతో పాటు పంటల్లో రసాయన ఎరువుల వినియోగం పెరగడం సైతం కారణమవుతోందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
కారణం ఇదేనా? : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 17లక్షల ఎకరాల్లో వివిధ పంటలు సాగవుతున్నాయి. 15, 20 ఏళ్ల కిందట వ్యవసాయంలో పాడి పశువుల ఉండటంతో సేంద్రీయ ఎరువులు లభ్యమయ్యేవి. ప్రస్తుతం యాంత్రీకరణకు తోడు రసాయన ఎరువుల వాడకం విపరీతంగా పెరగడంతో ఆహార పదార్థాల్లో వాటి అవశేషాలు ఉంటున్నాయి. భూమిలో పంటలకు మేలు చేసే క్రిమికీటకాల సంతతి తగ్గిపోయి. క్యాన్సర్లాంటి వ్యాధులు పెరగటానికి కారణమవుతుందనే అభిప్రాయం వ్యవసాయ నిపుణుల్లోనూ వ్యక్తమవుతోంది.
అడవులతో మమేకమైన ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజానీకం. జీవన విధానంలోనూ మార్పు వస్తోంది. సేంద్రీయ పద్ధతిలో చిరు ధాన్యాలు, సిరి ధాన్యాలు తిన్న ప్రజలు సూపర్మార్కెట్లు, హోండెలివరీ ఫుడ్కి అలవాటు పడుతున్నారు. ప్రగతి మాటున వ్యాధులు ప్రబలడంపై ఆందోళన వ్యక్తం అవుతోంది. అభివృద్ధి అంటే అధోగతే అంటున్న పెద్దల మాటకు సమాధానం కరవు అవుతోంది.
25 నిమిషాలకు ఓ మహిళ మృతి : ఐసీఎమ్ఆర్ లెక్కల ప్రకారం దేశవ్యాప్తంగా ఏటా 15లక్షల మంది క్యాన్సర్ వ్యాధిగ్రస్తుల్లో 8 లక్షల మంది చనిపోతున్నారు. ప్రతి 8 నిమిషాలకో మహిళా రొమ్ము క్యాన్సర్ బారిన పడితే 25 నిమిషాలకో బాధితురాలు చనిపోతున్నట్లు నిర్ధారణ అవుతోంది. మరి ఇది దేనికి సంకేతం. ప్రశాంతంగా ఉండే ఆదిలాబాద్ లాంటి మారుమూల ప్రాంతాల్లోనే వ్యాధి ప్రబలుతుంటే నిత్యం విషతుల్యంగా ఉండే పట్టణాల్లో పరిస్థితి ఏమిటి అంటే ఏం చెబుదాం? ఏడాదికోసారి ముందస్తుగా క్యాన్సర్ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయించుకోవటం ఒక్కటే వ్యాధి పెరగకుండా చేయాల్సిన పని. అంతకుమించి జీవన విధానంలో మార్పుచేసుకుంటే మినహా చేయగలిగిందేమీ లేదు.
