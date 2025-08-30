Canal Problems Unresolved for Somasila Reservoir Farmers: నెల్లూరు జిల్లాలోని సోమశిల జలాశయం ఆయకట్టు రైతులకు కాలువల కష్టాలు పరిష్కారం కావడం లేదు. గత ప్రభుత్వం జలాశయాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసింది. కాంక్రీట్ పనులు పూర్తి చేయలేదు. సాగునీటి కాలువల మరమ్మతులు చేయలేదు. దీంతో ఐదు లక్షల ఎకరాలకు సక్రమంగా నీరందక రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
నెల్లూరు జిల్లాలో సుమారు 9 లక్షల ఎకరాలు సోమశిల జలాశయం పరిధిలో సాగు అవుతుంది. సోమశిల జలాశయంలో నీటి నిల్వ 60 టీఎంసీలు దాటింది. మరోవైపు రెండో పంట నూర్పిళ్లు మొదలవగా, మొదటి పంట సాగు ఆలోచనల్లో రైతులు నిమగ్నమయ్యారు. అదే సమయంలో కాలువల పరిధిలో దీర్ఘకాలంగా పరిష్కారం కాని సమస్యలు వారిని వెంటాడుతుండగా, భూసేకరణ, నిర్వహణ సమస్యలతో ఏటా తమకు ఇక్కట్లు తప్పడం లేదన్న ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సమస్యపై అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు దృష్టి సారించాలని కోరుతున్నారు.
గత ప్రభుత్వం భూసేకరణ, నిర్వహణ సమస్యలను పట్టించుకోలేదు. దాంతో అవి కాస్త జఠిలమయ్యాయి. కూటమి ప్రభుత్వం దృష్టిపెట్టినా పూర్తిగా పరిష్కారం కాలేదు. జలాశయం పరిధిలో అటవీ భూముల సేకరణకు సంబంధించి 315 కోట్లు చెల్లించాల్సి ఉంది. దీంతో పాటు ప్రత్యామ్నాయంగా భూములు కేటాయించాల్సి ఉంది. ఈ రెండూ ముందుకు కదలడం లేదు. ప్రభుత్వ భూములపై పరిశీలన జరిపినా అటవీశాఖకు అప్పగించలేదు. అటవీ సమస్యలతో పలు ఉప కాలువల నిర్మాణం అసంపూర్తిగానే ఉంది.
చీలు కాలువలు నామమాత్రంగా ఉండటంతో సాగు జలాలు రైతులకు అందడం లేదు. ఉత్తర కాలువ పరిధిలో 42 ఆర్ ఉప కాలువ భూసేకరణ సమస్యతో దశాబ్దాలుగా నిరుపయోగంగానే ఉండగా 45 ఆర్ పరిధిలోని శ్రీ కొలను కాలువ అసంపూర్తిగానే ఉంది. చెరువులకు నీరందించే చీలు కాలువలు భూ సేకరణ సమస్యలతో పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రాలేదు. శ్రీకొలను చెరువుకు హసనాపురం అలుగుల నుంచి వదలాల్సి రావడం పరిస్థితికి అద్దం పడుతోందని రైతులు చెబుతున్నారు.
శ్రీకొలను కాలువ అసంపూర్తిగా ఉండటంతో సాగునీరు ముందుకు సాగడం లేదు. చీలు కాలువలు పూర్తయితే ఉత్తర కాలువ నీరు పెరమన, జంగాలదొరువు, మదారాబాద్, నీలాయపాళెం పొలాలకు అందుతుంది. అప్పుడే బాగుపడతామని రైతులు అంటున్నారు. మరోవైపు మొదటి పంట సీజన్లో సాగునీటికి అడ్డంకులు లేకుండా ఓ అండ్ ఎం పనులు చేపడతామని, అసంపూర్తి కాలువల విషయాన్ని పరిశీలిస్తున్నామని తగు చర్యలతో రైతులకు సజావుగా సాగునీరుందేలా చేస్తామని సోమశిల ప్రాజెక్టు ఎస్ఈ వెంకటరమణారెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
"పదేళ్ల నాడు ప్రకటన వేశారు. తరువాత ఎన్నికలు జరిగాయి. పని ఆపేశారు. తరువాత కాంట్రాక్టర్లను మార్చారు. నీళ్లు ఇస్తే అందరికీ మంచిది. బోర్లు మీద పంటలు పండించడం కష్టంగా ఉంది. ప్రస్తుతం పనులు జరుగుతున్నాయి కానీ పాక్షికంగా మాత్రమే చేస్తున్నారు. దీని వలన ఒకసారి పంటలు పండితే మరోసారి సరిగ్గా పండటం లేదు. కాలువలు పూర్తి చేస్తేనే మంచిగా పంటలు పండించుకోగలం". - రైతులు
