మీపై కేసులున్నాయా? - అయినా మీకు పాస్​పోర్టు కావాలా? - ఐతే ఈ సర్టిఫికెట్ మస్ట్ - CRIMINAL CASE AFFECT ON PASSPORT

Can We Get A Passport if We have A Case? : హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన రామారావు ఓ ప్రైవేటు ఉద్యోగి. అతని ఇద్దరు కుమారులు ఉద్యోగరీత్యా అమెరికాలో ఉంటున్నారు. తన పుత్రులను చూసేందుకు భార్యతో కలిసి ఆయన యూఎస్​ఏ వెళ్లాలనుకున్నారు. కొంతకాలం క్రితం అతనిపై నమోదైన క్రిమినల్​ కేసుతో పాస్​పోర్ట్​ అప్లికేషన్​, జారీలో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. దీనికి కారణం పాస్​పోర్ట్​ దరఖాస్తు చేసుకున్నాక కేసు పెండింగ్​లో ఉన్న విషయం అందులో పేర్కొనలేదు.

పాస్​పోర్ట్​కు సంబంధించి పోలీస్​ వెరిఫికేషన్​లో మాత్రం కేసు ఉన్న విషయం వెల్లడి కావడంతో అధికారులు రామారావుకు పాస్​పోర్ట్​ను తిరస్కరించారు. అనంతరం ఆయన పాస్‌పోర్టు అధికారులను సంప్రదించగా తెలంగాణ హైకోర్టు ద్విసభ్య ధర్మాసనం ఇటీవల వెలువరించిన తీర్పును చూపిస్తూ ‘క్రిమినల్‌ కేసులు పెండింగ్‌లో ఉన్నా సంబంధిత కోర్టునుంచి ఎన్‌వోసీ(నో అబ్జెక్షన్​ సర్టిఫికెట్​) లేకుండా పాస్‌పోర్టు పునరుద్ధరణ, జారీ చేయడం కుదరదని’ అధికారులు తెలిపారు.

Telangana HC On Passport Issue : క్రిమినల్‌ కేసులు పెండింగ్‌లో ఉన్నప్పటికీ ఎన్‌వోసీ లేకుండా తమకు పాస్‌పోర్టు జారీచేసేలా ఆదేశించాలంటూ పలువురు చేసిన అభ్యర్థనలను హైకోర్టు ఇటీవల తిరస్కరిస్తూ తీర్పును వెలువరించింది. ఎన్‌వోసీ ఇచ్చిన తర్వాత మాత్రమే పాస్‌పోర్టు పునరుద్ధరణను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించింది. విచారణ న్యాయస్థానం అనుమతి ఉత్తర్వులిచ్చాక కేసు పెండింగ్​లో ఉందంటూ పాస్​పోర్ట్​ పునరుద్ధరణ, జారీని నిరోదించవద్దని తెలిపాయి.

